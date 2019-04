Πόσο σημαντικό είναι να προσφέρεις στη Γη όταν πραγματικά το έχει ανάγκη; Η Caudalie παίρνει θέση προσφέροντας το 1% του παγκόσμιου τζίρου της κάθε χρόνο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2012, η Caudalie είναι μέλος της οργάνωσης “1% for the Planet” επιστρέφοντας έτσι το 1% του παγκόσμιου τζίρου της σε οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχοντας προσφέρει πάνω από 10.000.000 ευρώ σε αναδασώσεις τοποθετείται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών καλλυντικών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο που συμβάλλουν έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο χρηματοδοτεί νέα προγράμματα, και φέτος, η Caudalie διευρύνει την αρχική της δέσμευση, υποστηρίζοντας έργα που στοχεύουν στην προστασία από την ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων και κοραλλιογενών υφάλων.

Μάλιστα υπολογίζεται πως μέχρι το 2021, προβλέπεται να έχουν φυτευτεί συνολικά 8.000.000 δέντρα σε 8 χώρες: τη Βραζιλία σε συνεργασία με την Metareila et Nordesta, το Περού σε συνεργασία με την Fundavi et Envol Vert, την Κίνα σε συνεργασία με την WWF και την Yunnan Green Foundation, το Μεξικό σε συνεργασία με την WWF, την Ταϊλάνδη σε συνεργασία με την Dhamma Rakhsa, τις ΗΠΑ σε συνεργασία με τη National Forest Foundation, τη Μαδαγασκάρη σε συνεργασία με την Planète Urgence, αλλά και τη Γαλλία σε συνεργασία με την Arbres et Paysages en France και τη Γερμανία σε συνεργασία με την Sud-Ouest et Bergwald.

Το 2019, η Caudalie τάσσεται στο πλευρό του οργανισμού Coral Guardian, υποστηρίζοντας προγράμματα που έχουν στόχο τη μεταφύτευση και αποκατάσταση περισσότερων από 3.000 κοραλλιών. Παράλληλα, βρίσκεται στο πλευρό του ιδρύματος Reef World et Surfrider Foundation, που αναπτύσσει ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Πόσα δέντρα λοιπόν έχει φυτέψει η Caudalie προκειμένου να προσφέρει στο περιβάλλον;

Γερμανία έχουν φυτευτεί 7.000 δέντρα

Βραζιλία έχουν φυτευτεί 422.500 δέντρα και πρόκειται να φυτευτούν επιπλέον 150.000 δέντρα από σήμερα μέχρι το 2021

Κίνα έχουν φυτευτεί 1.373.500 δέντρα και πρόκειται να φυτευτούν επιπλέον 150.000 δέντρα από σήμερα μέχρι το 2021

Γαλλία έχουν φυτευτεί 13.200 δέντρα

Μεξικό έχουν φυτευτεί 950.000 δέντρα

Περού έχουν φυτευτεί 2.039.000 δέντρα και πρόκειται να φυτευτούν επιπλέον 15.000 από σήμερα μέχρι το 2020

Ταϊλάνδη έχουν φυτευτεί 220.000 δέντρα και πρόκειται να φυτευτούν επιπλέον 70.000 δέντρα από σήμερα μέχρι το 2020

ΗΠΑ έχουν φυτευτεί 1.393.000 δέντρα και πρόκειται να φυτευτούν επιπλέον 666.000 από σήμερα μέχρι το 2021

Μαδαγασκάρη πρόκειται να φυτευτούν 20.000 δέντρα από σήμερα μέχρι το 2020

Ινδονησία έχουν φυτευτεί 1.000.000 δέντρα και πρόκειται να φυτευτούν επιπλέον 36.000 εκτάρια προστατευόμενων δασών

Κολομβία Στοχεύουμε στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος

Εσύ τι καλό έκανες για το περιβάλλον σήμερα;