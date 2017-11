«Pretty lingerie makes it all better»🎀🎀thank u @triumphlingerie #mariailiakigr #Triumphlingerie #findtheone #intimates #lingerie #addicted—-styling by Ειρήνη Βάσσου —-make up @gogo_nikiforaki

A post shared by maria Iliaki (@marakiiliaki) on Nov 9, 2017 at 1:56am PST