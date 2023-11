Ο ακτιβισμός είναι στο DNA της The Body Shop και για αυτό, στην Ελλάδα, αυτά τα Χριστούγεννα, η The Body Shop στέκεται δίπλα στους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας και στηρίζει το Humanity Greece για να καταπολεμήσουν τη φτώχεια μαζί. Γιατί το να είμαστε άνθρωποι είναι δεδομένο, αλλά το να κρατάμε την ανθρωπιά μας είναι επιλογή.



Το Humanity Greece είναι μια δυναμική ανθρωπιστική εθελοντική οργάνωση που δίνει φωνή σε εκείνους που δε μπορούν να ακουστούν, διαμορφώνοντας ένα νέο σκηνικό αλληλεγγύης στην Ελλάδα.



Η φτώχεια σήμερα, πέρα από οικονομική, λαμβάνει και κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (με βάση την απογραφή του πληθυσμού το 2021) την χρονιά που πέρασε:

– 624.000 Έλληνες αντιμετώπισαν μέτρια ανεπάρκεια τροφής

– 156.000 Έλληνες αντιμετώπισαν σοβαρή ανεπάρκεια τροφής

– Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια Έλληνες δεν είχαν δυνατότητα να τραφούν υγιεινά και θρεπτικά

– 645.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να παραλείψουν τουλάχιστον ένα γεύμα ή έφαγαν λιγότερο από όσο θεωρούσαν ότι είχαν ανάγκη

– 365.000 Έλληνες είτε έμειναν χωρίς τροφή είτε ενώ πεινούσαν δεν έφαγαν

– 281.000 Έλληνες έμειναν χωρίς τροφή τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα



Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Επιθυμία της The Body Shop είναι να αναλάβει δράση για να βοηθήσει, για αυτό μέσα από πολύπλευρες ενέργειες κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, στηρίζει το έργο του Humanity Greece και την προσπάθειά του να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξάλειψη της φτώχειας και στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης.

Οικονομική δωρεά : Η The Body Shop θα κάνει μια οικονομική δωρεά για τις ανάγκες και την υποστήριξη του σκοπού του Οργανισμού. Δωρεά προϊόντων: Θα προσφέρει 500 μπάρες σαπουνιού, που αποτελούν βασικό προϊόν υγιεινής, για να προστεθούν στα εξατομικευμένα πακέτα στήριξης των ωφελούμενων του Humanity Greece. Τα εξατομικευμένα πακέτα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση σε μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνες – πολύτεκνες οικογένειες, χαμηλά εισοδηματικές οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικίας και άστεγους πολίτες σε όλη την Ελλάδα.



Fundraising: Οι πελάτες της The Body Shop θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν το έργο του Humanity Greece μέσω των κουτιών δωρεάς που θα υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα της The Body Shop καθόλη τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης περιόδου καθώς και μέσα από τη σελίδα του οργανισμού: https://humanitygreece.org/kane-mia-dorea/ .

Ανοιχτό κάλεσμα για δωρεά αγαθών: H Τhe Body Shop σας καλεί να προσφέρετε τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη ατομικής υγιεινής και βρεφικά είδη για τους συνανθρώπους μας που έχουν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα. Το σημείο συγκέντρωσης είναι στο 1ο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο της χώρας, το οποίο δημιούργησε το Ηumanity Greece και βρίσκεται στην Αθήνα (Μυλλέρου 76, Μεταξουργείο). Καθημερινά 10:00-17:00.



Εθελοντικές Δράσεις:

-Τη Δευτέρα 13/11, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης, η ομάδα της The Body Shop θα συμμετέχει στη δημιουργία των πακέτων στήριξης που θα αποσταλούν σε οικογένειες που υπάγονται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο ενός διαδραστικού Workshop που θα πραγματοποιηθεί στο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο του Humanity Greece.



-Την Τρίτη 28/11 που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Γενναιοδωρίας, γνωστή και ως #GivingTuesday, η ομάδα των Activism Champions των καταστημάτων της The Body Shop θα μαγειρέψει και θα διανείμει φρέσκα vegan γεύματα στους άστεγους συνανθρώπους μας, μαζί με τους εθελοντές και τις εθελόντριες του Humanity Greece.



-Τη Δευτέρα 11/12, η ομάδα της The Body Shop θα μαγειρέψει μαζί με τους εθελοντές και τις εθελόντριες του Humanity Greece στην Οικιακή Κοινωνική Κουζίνα του Κέντρου τους, συμμετέχοντας στην καμπάνια “A kitchen for Good”. Μαζί θα ετοιμάσουν 100+ μερίδες φρέσκου vegan φαγητού, για τους άστεγους συνανθρώπους μας στην Αθήνα.



-Καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας, η ομάδα της The Body Shop θα συλλέξει αγαθά (ρουχισμό, παπούτσια, βρεφικά είδη) τα οποία θα προσφερθούν για τις ανάγκες των μηνιαίων εξατομικευμένων πακέτων στήριξης.



Ας γίνουμε μαζί, ο κόσμος που αλλάζει!