Η συνάντηση κορυφής για την ενδυνάμωση των γυναικών περιλάμβανε μια εκδήλωση σε κλειστό κύκλο που πραγματοποιήθηκε στο Palais de Tokyo, με συζητήσεις με την Emily Ratajkowski, την Ebonee Davis, τη Rupi Kaur, την Amelia Dimoldenberg, τη Stefanie Sword-Williams και την Gaelle Drevet αλλά και μια έκθεση τέχνης της Sara shakeel.

Το «power talks» εστιάζει στις πιο πρόσφατες καινοτομίες και στην αποστολή της kérastase.

Η μάρκα έχει ως στόχο να βοηθήσει, μέσω της ενεργού καθοδήγησης, γυναίκες σε όλον τον κόσμο να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

Επιφανείς και καταξιωμένες γυναίκες συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου, για τον δεύτερο κύκλο του «Power Talks» –του πρωτοποριακού διεθνούς event που δημιούργησε η μάρκα πολυτελούς περιποίησης μαλλιών Kérastase και το οποίο αντανακλά τις προσπάθειες της μάρκας να υποστηρίξει, σε παγκόσμιο επίπεδο, τη φωνή και την επιδραστικότητα των γυναικών γεφυρώνοντας το χάσμα αυτοπεποίθησης μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το event ήταν μέρος της πρωτοβουλίας «Power Talks», μέσω της οποίας η Kérastase παρέχει καθοδήγηση και περιεχόμενο σχετικά με τη γυναικεία αυτοπεποίθηση. Επίσης, σε συνεργασία με τοπικές ΜΚΟ, η μάρκα προάγει και χρηματοδοτεί σεμινάρια καθοδήγησης για νεαρές γυναίκες σε στιγμές καθοριστικές για τη ζωή τους, με στόχο τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των γυναικών και του ρόλου τους στο μέλλον του κόσμου.

Μια Αστραφτερή Καλλιτεχνική Δημιουργία που Συμβολίζει τη Σύνδεση

Οι καλεσμένοι ξεκίνησαν τη μέρα τους στο Palais de Tokyo, όπου η Kérastase επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην τέχνη παρουσιάζοντας το έργο που δημιούργησε ειδικά για την εκδήλωση η Sara Shakeel. Η βραβευμένη καλλιτέχνιδα, γνωστή για τα κρύσταλλα με τα οποία διακοσμεί τις δημιουργίες της, θάμπωσε τους πάντες στο Power Talks με την έκθεση με τίτλο She’s Light Years Ahead που απεικονίζει τα γυναικεία μαλλιά ως δύναμη ένωσης. Με τέσσερα μοντέλα διαφορετικής εξωτερικής εμφάνισης και σιλουέτας, συνδεδεμένα μεταξύ τους με χίλια μέτρα αστραφτερών μαλλιών, το έργο αποτυπώνει μια καθολική κατανόηση βασισμένη στις κοινές εμπειρίες των γυναικών.

Επιφανείς Γυναίκες Μοιράζονται τις Ιστορίες τους

Το «Power Talks», το επίκεντρο της όλης εκδήλωσης, συγκέντρωσε μια πλειάδα γυναικών-πρότυπο, με καθεμιά τους να δίνει τη δική της ερμηνεία για το τι σημαίνει αυτοπεποίθηση. Το άκρως συναρπαστικό και εκπαιδευτικό αυτό μέρος της εκδήλωσης άνοιξε η Πρόεδρος της Kérastase Rosa Carriço μιλώντας για την αποστολή της μάρκας. Τη σκυτάλη πήρε η Πρέσβειρα της Kérastase Ebonee Davis, η οποία διάβασε αποσπάσματα από το νέο της βιβλίο Daughter: The Soul Journey of a Black Woman in America Having a Human Experience.

Αμέσως μετά, το κοινό –αποτελούμενο από λάτρεις της ομορφιάς και της μόδας– παρακολούθησε μια συνέντευξη με τη Γαλλοαμερικανίδα Gaëlle Drevet, ιδρύτρια του The Frankie Shop, σχετικά με την αλλαγή καριέρας αλλά και τις δυσκολίες και τις επιτυχίες του να χτίζεις μια δική σου εταιρεία πληροφορικής.

Στη συνέχεια, η Rupi Kaur, πασίγνωστη ποιήτρια, ερμηνεύτρια, και #1 εμπορική συγγραφέας στη λίστα των New York Times, παρουσίασε μια προσαρμοσμένη εκδοχή της sold–out περιοδείας της. Έπειτα, μίλησε στη Stefanie Sword–Williams του F**ck Being Humble για το πώς γνώρισε επιτυχία και για την αποστολή της να ενθαρρύνει τις νεαρές γυναίκες να αγαπήσουν τον εαυτό τους.

Το «Power Talks» ολοκληρώθηκε με μια πολυαναμενόμενη συζήτηση ανάμεσα στην Αmbassandor της Kérastase Emily Ratajkowski και στην εκπληκτική παρουσιάστρια και κωμικό Amelia Dimoldenberg, οι οποίες κουβέντιασαν για την αυτοπεποίθηση, για το πώς μπορείς να αφήσεις πίσω σου τις όποιες αποτυχίες, και για τη σημασία του να στηρίζουν οι γυναίκες τις γυναίκες.

Αυτή η συναρπαστική μέρα ήταν μια εμπειρία ενδυνάμωσης για τις γυναίκες που παρευρέθηκαν, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μοιραστούν ιστορίες και να στηρίξουν η μια την άλλη στις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής.

H A θηνά Οικονομάκου στο Global Event της Kérastase “Power Talks”!

Η Αθηνά Οικονομάκου, καλεσμένη της ελληνικής ομάδας της KÉRASTASE, παρευρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Global event της μάρκας «Power Talks». Η ίδια παρακολούθησε τις ομιλίες του «Power Talks» ενώ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ομιλήτριες & ambassadors της μάρκας από διάφορες χώρες που συμμετείχαν και να συζητήσουν για θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση των γυναικών. Ταυτόχρονα, η Αθηνά Οικονομάκου είχε την ευκαιρία να μάθει πρώτη τα νέα της μάρκας για το 2024 καθώς η Kérastase παρουσίασε στο event δύο σημαντικές νέες καινοτομίες, την νέα σειρά περιποίησης που θα λανσαριστεί το νέο έτος αλλά και το νέο διαγνωστικό εργαλείο K–SCAN, το οποίο και η ίδια δοκίμασε κάνοντας της διάγνωση στο τριχωτό ένας Kérastase PRO Expert. Tα “Power Talks” ολοκληρώθηκαν με ένα μοναδικό πάρτυ στο Bonnie club στο οποίο η Αθηνά Oικονομάκου έκλεψε τα βλέμματα με την μοναδική της εμφάνιση!

Για όλες τις όμορφες στιγμές της στο Παρίσι μαζί με την KÉRASTASE η ίδια ενημέρωνε τους Followers της δημιουργώντας περιεχόμενο το οποίο δημοσίευε στο προσωπικό της Instagram Account @athιnao1konomakou!