Η νέα, πρωτότυπη σειρά, «Culprits» είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Το «Culprits», είναι μια νέα, συναρπαστική αστυνομική σειρά θρίλερ, 8 επεισοδίων, από τον βραβευμένο παραγωγό Stephen Garrett (The Undoing, The Night Manager) και τον σκηνοθέτη J Blakeson (I Care A Lot, The Disappearance of Alice Creed), που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 67ο Φεστιβάλ του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, στο Λονδίνου.

Το «Culprits» ξεκινά από εκεί που οι περισσότερες αστυνομικές ιστορίες τελειώνουν. Μετά από ένα επικίνδυνο έγκλημα, οι δρόμοι μιας ομάδας επίλεκτων εγκληματιών χωρίζουν και ο καθένας προσπαθεί να αφήσει πίσω την παλιά του ζωή. Όμως, το παρελθόν και το παρόν συγκρούονται, όταν τα μέλη της ομάδας μπαίνουν στο στόχαστρο ενός αδίστακτου δολοφόνου. Γιατί τους καταδιώκει; Ποιός κρύβεται πίσω από όλο αυτό το χάος; Θα μπορέσουν να βρουν ο ένας τον άλλον εγκαίρως, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους ανθρώπους που αγαπούν;

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Nathan Stewart-Jarrett (Generation, Candyman), Gemma Arterton (The King’s Man, Summerland), Niamh Algar (Deceit, Raised by Wolves), Kirby (Cruella, The Good Place), Kamel El Basha (The Insult), Tara Abboud, Kevin Vidal (Strays, Working Moms), Ned Dennehy (The Peripheral, Good Omens) και Eddie Izzard (Victoria and Abdul, Six Minutes to Midnight).

Για το «Culprits», εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Stephen Garrett & J Blakeson, ενώ η σειρά είναι δημιουργία του J Blakeson, σε σκηνοθεσία του ίδιου και της Claire Oakley (Make Up) και παραγωγή της Morenike Williams (Killing Eve). Το «Culprits» είναι μια παραγωγή της Character 7, ενώ ρόλο εκτελεστικού παραγωγού για το Disney+ έχει η Johanna Devereaux.

Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες τηλεοπτικές σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό Πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από την πιο πρόσφατη Πρωτότυπη σειρά Star Wars «Ahsoka», όλους τους κύκλους του «Grey’s Anatomy» μέχρι και βραβευμένες σειρές, όπως το «The Bear», παραγωγής FX, το «Only Murders in the Building» και το «The Mandalorian».

Instagram: @DisneyPlusGR

Facebook: @DisneyPlusGR