Η Samsung Electronics Hellas θα πραγματοποιήσει το πρώτο online Instagram event του Samsung e-store, με παρουσιαστές τους αγαπημένους ηθοποιούς Ζήση Ρούμπο και Ευγενία Σαμαρά, την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 από τον επίσημο λογαριασμό Instagram της Samsung @samsunggreece. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν δώρα και να μάθουν περισσότερα για τις νέες προσθήκες του οικοσυστήματος Samsung Galaxy: την τελευταίας τεχνολογίας σειρά smartphone Samsung Galaxy S22, την αναβαθμισμένη σειρά tablet Samsung Galaxy Tab S8, καθώς και τον The Freestyle, το νέο φορητό προβολέα της Samsung.

Στο πρώτο online event του Samsung e-store οι παρουσιαστές θα δοκιμάσουν τις προηγμένες δυνατότητες του νέου Samsung Galaxy S22 Ultra, που συνδυάζει την ασυναγώνιστη ισχύ της σειράς Note με την κάμερα επαγγελματικού επιπέδου και τις κορυφαίες επιδόσεις της σειράς S. Πρόκειται για την πιο ισχυρή συσκευή Ultra της Samsung έως σήμερα που ενσωματώνει νέα, αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά smartphone, όπως η γραφίδα S-Pen, οι προηγμένες δυνατότητες βίντεο, οι λειτουργίες Nightography και η μπαταρία που διαρκεί για περισσότερο από μία ημέρα. Παράλληλα, οι θεατές θα μάθουν περισσότερα ακόμη δύο συσκευές – ναυαρχίδες, το Samsung Galaxy S22 και S22+ με ενισχυμένες δυνατότητες δημιουργικότητας και έκφρασης, δυναμικές κάμερες και προηγμένη, έξυπνη επεξεργασία εικόνας για να κάνουν “επική” την κάθε στιγμή. Μια ακόμη σειρά προϊόντων που θα κάνει την εμφάνισή της στο online event της Samsung, είναι η σειρά tablet Samsung Galaxy Tab S8. Το Samsung Galaxy Tab S8 Ultra διαθέτει τη μεγαλύτερη, πιο τολμηρή οθόνη και την πιο ισχυρή απόδοση που έχει προσφέρει ποτέ η σειρά Tab S έως σήμερα.

Ακόμη, όσοι το παρακολουθήσουν, θα γνωρίσουν περισσότερα για τη νέα φορητή οθόνη και συσκευή ψυχαγωγίας The Freestyle, μια ελαφριά, φορητή συσκευή ψυχαγωγίας που ενσωματώνει λειτουργίες προβολέα τελευταίας τεχνολογίας, έξυπνου ηχείου και συσκευής φωτισμού περιβάλλοντος (ambient lighting). Χάρη στις αυτοματοποιημένες λειτουργίες auto-keystone και auto-leveling, ο προβολέας The Freestyle προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα που προβάλλει σε οποιαδήποτε επιφάνεια και υπό οποιαδήποτε γωνία, στη σωστή αναλογία εικόνας κάθε φορά. Ταυτόχρονα, ο The Freestyle επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν εμπειρία ήχου κινηματογραφικού επιπέδου ανεξάρτητα από πού βρίσκονται, χάρη στην λειτουργία ήχου 360ο.