Πρόσφατα η Schwarzkopf Professional διοργάνωσε στο Αμβούργο της Γερμανίας την εκδήλωση #ColorCrafters. Είκοσι έξι διαφορετικοί και ταλαντούχοι Creators από όλο τον κόσμο γιόρτασαν την αγάπη τους για το χρώμα, και τη δημιουργικότητα με το σύνθημα «be the colourist you want to be».

To μότο «Βe the colourist you want to be»

προήλθε από τη ναυαρχίδα στα προϊόντα χρώματος της Schwarzkopf Professional, την IGORA ROYAL. Το concept είναι απλό – είναι μια υπενθύμιση πως ο κάθε colourist έχει ήδη μέσα του όλα όσα απαιτούνται ώστε να είναι ο καλύτερος. Ως συνεργάτης σας στις δημιουργίες χρώματος, η Schwarzkopf Professional υποστηρίζει πραγματικά κάθε hair artist μέσω ένος κύκλου ενδυνάμωσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης για επαγγελματίες συνεργάτες με σκοπό τη μάθηση και την ανάπτυξη. Το event #ColorCrafters ήταν μια γιορτή έμπνευσης για το χρώμα και μια αφορμή για σύνδεση και δημιουργία των συμμετεχόντων.

Η Schwarzkopf Professional, πάντα δίπλα στους επαγγελματίες colourists και κομμωτές, υποστηρίζει την προσπάθεια τους και πιστεύει ότι μέσω της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μπορούν να μάθουν και να αναπτυχθούν και οι δύο πλευρές. Η εκδήλωση #ColorCrafters αποτέλεσε μια γιορτή για όλους τους καλλιτέχνες και ευκαιρία να γνωρισθούν, να εμπνευστούν ο ένας από τον άλλον και να δημιουργήσουν μαζί.

#ColorCrafters: Γνωρίστε τους καλλιτέχνες

26 καλλιτέχνες από 17 διαφορετικές χώρες απ’όλο τον κόσμο, φιλοξενήθηκαν στην εκδήλωση #ColorCrafters και δόθηκε η δυνατότητα σε επαγγελματίες του χώρου να μοιραστούν τις γνώσεις τους και το όραμα τους για το χρώμα:

Carlos Rojas (ΗΠΑ) – @colorbycarlos Kat Collett (ΗΠΑ)– @katkolors Natalie Fernandez (ΗΠΑ) – @catcoiffeur Maggie Hancock (ΗΠΑ) – @maggiemh Ashlee Norman (ΗΠΑ) – @ashleenormanhair Danilo Bozic (ΗΠΑ) – @danilo.bozic Abbey Brookee (Καναδάς) – @abbeybrookee Enrique Flores (Μεξικό) – @enrique.kingofblondes Ton Schmidel (Βραζιλία) – @ton_schmidel Javier Romero (Μεξικό) – @romerostyle Arjan Bevers (Ολλανδία) – @arjanbevers Shengjie Shi (Ιταλία) – @shiparrucchieri Denis Klein (Γερμανία) – @dk_hairstyler Lesley Jennison (Ηνωμένο Βασίλειο) from the UK – @lesleyjennison Christos Michailidis (Ελλάδα) – @christosmichailidis Sofiane Cheloufi (Γαλλία) – @riel_coiffure Adam Jajuga (Πολωνία) – @adamjajugahairdesign Dariusz Wójcik (Πολωνία) – @dwcreativegroup Lana Karpova (Λετονία) – @lana_amiconcept Eni Xhixho (Αλβανία) – @eni_xhixho Aleksandar Dramicanin (Σερβία) – @aleksandar_dramicanin Jalal Hafed (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) – @jalal_hafed Thelma de Klerk (Νότια Αφρική)– @hairbythelma Amadeus Sabra (Λίβανο) – @amadeussabra Ronen Sharvit (Ισραήλ) – @ronen_sharvit Jakob Lambaz (Ιορδανία) – @jakoblambaz

#ColorCrafters: Η εκδήλωση

Με τόσο πάθος για τα μαλλιά και αγάπη για το χρώμα, η ατμόσφαιρα στο #ColorCrafters ήταν ηλεκτρισμένη και γεμάτη κίνητρα. Κάποιοι colorist είχαν ήδη γνωριστεί και δουλέψει ξανά μαζί ενώ για κάποιους άλλους ήταν μια εντελώς νέα εμπειρία. Αυτό δεν είχε καμία σημασία καθώς όλοι μαζί έγιναν μια ομάδα για να δημιουργήσουν μαγεία με το χρώμα.

Το studio του #ColorCrafters ήταν χωρισμένο σε διαφορετικές ζώνες, στις οποίες οι καλλιτέχνες μπορούσαν να εργασθούν συλλογικά σε διαδραστικά «fun hubs» και «photosets» για φωτογραφίες. Συγκεκριμένα, τα «fun hubs» ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά με πολύχρωμα και μεγάλα props και ένα καλειδοσκόπιο από πολύχρωμα υλικά, όπου μπορούσαν οι καλλιτέχνες να χρησιμοποιήσουν για βίντεο ή φωτογραφίες, καθώς παρουσίαζαν το έργο τους.

Ημέρα 1η – Ήταν αφιερωμένη στους καλλιτέχνες για να μπορέσουν να γνωρισθούν μεταξύ τους, ούτως ώστε να ανακαλύψουν και να εμπνευσθούν από την όμορφη πόλη του Αμβούργου. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια «Look & Learn» παρουσίαση σχετικά με τις πιο πρόσφατες τάσεις για τα μαλλιά και τις τεχνικές χρωμάτων, καθώς και για τα ESSENTIAL LOOKS της Schwarzkopf Professional. Έμφαση δόθηκε και στο digital στοιχείο της δουλειάς, όπου οι καλλιτέχνες μοιράστηκαν συμβουλές και tips σε «Ted-Style» ομιλίες για το πώς να τραβήξουν βίντεο και φωτογραφίες τα τελικά looks, τη διαδικασία βαφής, #hairhacks και άλλα είδη περιεχομένου – όπως ASMR, behind-the-scenes, ή βίντεο αργής κίνησης.

Ημέρα 2η – Οι καλλιτέχνες πήραν τα πινέλα στα χέρια τους και έκαναν τα μαγικά τους! Είχαν την ευκαιρία να εργασθούν με μια ποικιλία από υφές και μήκη μαλλιών δημιουργώντας μια σειρά από πολύχρωμα looks! Ξανθά, μπλε, κόκκινα, colour-blocking, gradients, negative spaces, πολύχρωμα, φυσικά μαλλιά είναι μερικά παραδείγματα! Κάθε καλλιτέχνης είχε τον δικό του χώρο εργασίας και ένα επιλεγμένο μοντέλο για να συνεργαστεί. Την όλη διαδικασία και τα αποτελέσματα μοιράστηκαν οι καλλιτέχνες στους προσωπικούς λογαριασμούς τους στα Social Media καθώς και στους λογαριασμούς της Schwarzkopf Professional.

Οι καλλιτέχνες άφησαν το όραμα τους να ζωντανέψει αγκαλιάζοντας τον colourist μέσα τους. Έδειξαν πραγματική δεξιοτεχνία στον κόσμο χρησιμοποιώντας πάντα το υψηλής ποιότητας portfolio χρωμάτων της Schwarzkopf Professional. Κάθε σειρά προϊόντων

της διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα που ταιριάζουν σε μια ποικιλία από τεχνικές και στυλ εφαρμογής, όπως είναι η IGORA ROYAL, η Chroma ID, η BLONDME και η tbh – true beautiful honest.

#ColorCrafters: Online & Digital

Στο #ColorCrafters συμμετείχαν καλλιτέχνες με πάνω από 3 εκατομμύρια θαυμαστές, με το 1 εκατομμύριο να προέρχεται μόνο από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Για αυτό ήταν σημαντικό τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για την Schwarzkopf Professional να αποθανατίσουν κάθε στιγμή της διαδικασίας με σκοπό να εμπνεύσουν, να εκπαιδεύσουν και να κινητοποιήσουν τον κόσμο για τους επόμενους μήνες.

Θέλετε να δείτε τις δημιουργίες των #ColorCrafters; Χρησιμοποιώντας το hashtag #ColorCrafters και παρακολουθώντας τον διεθνή (@schwarzkopfpro) αλλά και τους τοπικούς λογαριασμούς της Schwarzkopf Professional στο Instagram (@schwarzkopfpro.greece) και φυσικά τους προσωπικούς λογαριασμούς των καλλιτεχνών μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες, story highlights και live footage της εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις #partnersincraft της Schwarzkopf Professional, τα εργαλεία, τα προϊόντα και την 360° υποστήριξη που παρέχει σε κάθε κομμωτή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: schwarzkopfpro.com/partnersincraft.