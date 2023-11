Ο θάνατος είναι μόνο η αρχή! Ο θρυλικός Ηρακλής Πουαρό, της Agatha Christie, επιστρέφει στις 22 Νοεμβρίου στο Disney+, με τη συναρπαστική ταινία θρίλερ, «Μυστήριο στη Βενετία». Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα Hallowe’en Party της Agatha Christie, έχει χαρακτηριστεί Certified-Fresh με σταθερά υψηλή βαθμολογία στο Rotten Tomatoes, συγκεντρώνοντας πολύ θετικές κριτικές: «Ο Kenneth Branagh επιστρέφει με την καλύτερη ταινία Πουαρό που έχει κάνει μέχρι τώρα» (Maureen Lee Lenker, Entertainment Weekly). «Η ταινία αποτυπώνει αυτό που κάνει το έργο της Agatha Christie διαχρονικό» (Valerie Complex, Deadline). Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Παραγωγός και σκηνοθέτης της ταινίας «Μυστήριο στη Βενετία» είναι ο Kenneth Branagh, ο οποίος επιστρέφει για τρίτη φορά στον ρόλο του θρυλικού ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό (Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές, Έγκλημα στο Νείλο), μαζί με ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio και Michelle Yeoh.

Η ταινία «Μυστήριο στη Βενετία» θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Νοεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+. Οι συνδρομητές του Disney+ μπορούν να απολαύσουν τον αριστουργηματικό ντετέκτιβ της Agatha Christie όχι μόνο στο «Μυστήριο στη Βενετία», αλλά και στις ταινίες «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» και «Έγκλημα στο Νείλο», που είναι τώρα διαθέσιμες συμπληρώνοντας την τριλογία.

Σύνοψη ταινίας «Μυστήριο στη Βενετία»

Η ταινία «Μυστήριο στη Βενετία» διαδραματίζεται στην απόκοσμη, μεταπολεμική Βενετία την παραμονή του Χάλογουιν και εξελίσσεται σε ένα τρομακτικό μυστήριο με την επιστροφή του διάσημου ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό. Ο θρυλικός ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό (Kenneth Branagh) έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και ζει στην απόκοσμη, μεταπολεμική Βενετία. Όλα αλλάζουν όταν τον επισκέπτεται η Ariadne Oliver (Tina Fey), η πιο διάσημη συγγραφέας μυστηρίου, που ισχυρίζεται ότι έχει κάτι να μοιραστεί μαζί του και του υπόσχεται ότι δεν πρόκειται για έγκλημα. Ο Πουαρό παρασύρεται και συμμετέχει σε μία σεάνς με φόντο ένα παρηκμασμένο, στοιχειωμένο παλάτι που ανήκει στη διάσημη τραγουδίστρια όπερας Rowena Drake (Kelly Reilly). Όταν ένας από τους καλεσμένους βρίσκεται δολοφονημένος, όλοι θεωρούνται ύποπτοι και ο ντετέκτιβ βυθίζεται σε έναν νοσηρό κόσμο που κρύβει πολλά μυστικά.

Η ταινία «Μυστήριο στη Βενετία» ενώνει πολλούς από τους δημιουργούς των ταινιών «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» του 2017 και «Έγκλημα στο Νείλο» του 2022. Η ταινία είναι σκηνοθετημένη από τον Kenneth Branagh και το σενάριο υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ, Michael Green (Logan). Παραγωγοί είναι οι Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott και Simon Kinberg, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Louise Killin, James Prichard και Mark Gordon. Το λαμπερό καστ συνθέτουν οι Kenneth Branagh, Kyle Allen (Rosaline), Camille Cottin (Call My Agent), Jamie Dornan (Belfast), Tina Fey (30 Rock), Jude Hill (Belfast), Ali Khan (6 Underground), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Kelly Reilly (Yellowstone), Riccardo Scamarcio (Caravaggio’s Shadow) και η πρόσφατα βραβευμένη με Όσκαρ, Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).