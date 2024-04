#JobDay Αφετηρία – IASIS At Centro από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα σε συνεργασία με το IASIS At Centro διοργανώνει το #JobDay Αφετηρία την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 στις εγκαταστάσεις της ΑμΚΕ IASIS (28ης Οκτωβρίου 68 & Κότσικα 2, Αθήνα) και ώρες 11:00–14:00.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Tο #JobDay Αφετηρία – IASIS At Centro πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ξάδερφος Skywalker» και πρόκειται για μια ημερίδα που περιλαμβάνει εργαστήρια ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων. Η δράση απευθύνεται σε όποιον αναζητά εργασία ή σκέφτεται να αλλάξει επάγγελμα και θέλει να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, δημιουργώντας ένα καλύτερο βιογραφικό και λαμβάνοντας όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να γίνει περιζήτητος στην αγορά εργασίας.

Μέσα από ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, οι ομιλητές μας, οι οποίοι προέρχονται από κλάδους που σχετίζονται με την αγορά και την εύρεση εργασίας, θα επιχειρήσουν με διαδραστικό τρόπο και σύγχρονη ματιά να ενισχύσουν τη δυναμική και τις γνώσεις του ενδιαφερόμενου κοινού.

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

11:00-11:15: Εγγραφές

11:15-12:00: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Σωτήρης Χατζηιωαννίδης, Εμπορικός Διευθυντής, skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

12:00-12:15: Διάλειμμα – Καφές

12:15-13:00: Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος, Ελένη Παπαδάκη, Σύμβουλος καριέρας

13:00-13:15: Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

13:15-14:00: Tips για συνέντευξη, Μαρία Ζαρωτιάδου, Managing Director της Plan of Business και της Plan Career by Plan of Business

Παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Όσοι επιθυμούν να επισκεφτούν το #JobDay Αφετηρία – IASIS At Centro μπορούν να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή στο https://jobdays.gr/jobday-afetiria-iasis-at-centro-forma-symmetoxis στην αντίστοιχη φόρμα.