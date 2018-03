Η KnowCrunch σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece παρουσιάζουν ξανά το πληρέστερο και βραβευμένο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε Digital & Social Media. Το Professional Diploma in Digital & Social Media, διάρκειας 136 ωρών, θα ξεκινήσει στις 16 Απριλίου 2018 στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Οδός 25η Μαρτίου & Παραλία, Θεσσαλονίκη) με εισηγητές 10 έμπειρους επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς.

Το Digital & Social Media Diploma, που βραβεύτηκε στα Social Media Awards του Social Media World ως η καλύτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα για Digital & Social Media επικοινωνία, έχει στόχο να εκπαιδεύσει φοιτητές, στελέχη και επαγγελματίες με σκοπό να «ανακαλύψουν» το ψηφιακό τους μέλλον στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας που αναζητά εναγωνίως τα καλύτερα καταρτισμένα στελέχη. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικό επίπεδο EQF 5 που καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων ενός σύγχρονου επαγγελματία ή στελέχους επιχείρησης, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο αυτό. Παραμένει επίσης στην κορυφή των προτιμήσεων των υποψηφίων σπουδαστών & των εταιριών της αγοράς, όπως επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί: 500 συνολικά απόφοιτοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και πάνω από 150 εταιρείες & brands της αγοράς επιλέγουν την KnowCrunch.

Το Digital & Social Media Diploma απευθύνεται σε όσους θέλουν να εξελιχθούν στο επάγγελμά τους, να αποκτήσουν μοναδική μόρφωση, να εξατομικευτούν στο χώρο του Digital και να ξεχωρίσουν στον τομέα τους, είτε είναι φοιτητές , εκπαιδευτές ή επαγγελματίες. Δίνει ένα πανίσχυρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους είναι ήδη στελέχη ή όσους αναζητούν τώρα εργασία.

Το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, με έμφαση στην καινοτομία και τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, επιμελήθηκε ο Αποστόλης Αϊβαλής, σύμβουλος επιχειρηματικής στρατηγικής, Managing Partner της aival.com και πρωτοπόρος σε θέματα Digital & Social Media Marketing στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οπως αναφέρει και ο ίδιος: «Το Professional Diploma in Digital & Social Media, είναι η πληρέστερη και σοβαρότερη επαγγελματική εκπαίδευση στα social media στην Ελλάδα και το καλύτερο diploma για να μπείτε στο κόσμο των digital και social media. H ύλη μας περιλαμβάνει τα πάντα και έχει απόλυτη συνοχή και λογική σειρά μαθημάτων: Από το πως πρέπει να είναι σωστά δομημένο ένα σωστό site, μέχρι το πως γίνεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική digital. Tην ύλη μας την ανανεώνουμε, προσαρμόζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, να είμαστε μπροστά στις εξελίξεις!»

Θεματικές ενότητες του προγράμματος:

§

§ Digital & Social Media Era

§ Web Sites

§ Search Engine Optimization

§ Content

§ Social Media & Social Networks

§ Social Media Management

§ Mobile

§ E-mail

§ Digital & Social Media Campaigns

§ Digital & Social Media Analytics

§ Digital & Social Media Performance

§ Digital & Social Strategy &Plan

§ Digital and Social Media Services

Οι τιμές παρακολούθησης είναι: για τις πρώτες εγγραφές ισχύει η προνομιακή τιμή των 1.150€. Η εκπτωτική τιμή ανέργων, φοιτητών, alumni και group άνω των 2 ατόμων είναι 1.450€ (κανονική τιμή του diploma: 1.750€).

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε εγκαίρως την συμμετοχή σας, επισκεφθείτε: https://knowcrunch.com/professional-diploma-in-digital-social-media-thessaloniki-april-2018

Η KNOWCRUNCH είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου courses, certificates & diplomas. Εξειδικεύεται στο business & entrepreneurship, marketing & digital marketing, και τα soft skills.

Το Deree – The American College of Greece είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ιδιωτικό αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη, αναγνωρισμένο από τη New England Association of Schools and Colleges (NEASC), με περισσότερους από 2.800 σπουδαστές από 54 χώρες και περισσότερους από 50.000 απόφοιτους που ζουν και εργάζονται σε όλο τον κόσμο