H νέα γυναικεία πλατφόρμα υπηρεσιών, εμπειριών & προϊόντων www.lalita.gr, είναι εδώ για να σου προσφέρει τον βηματισμό προς την καλύτερη ζωή σου.

LALITA. Own your better living.

Έχετε ποτέ αναλογιστεί πόσο πολύπλοκη έχει γίνει η καθημερινότητά μας;

Bιαζόμαστε, σκεφτόμαστε, εκτελούμε. Και επαναλαμβάνουμε. Αλλά τελικά απολαμβάνουμε; Τελικά, τι σημαίνει για σένα να ζεις καλύτερα; Να διαχειρίζεσαι το άγχος. Να έχεις ορμή και ζωντάνια. Να χαίρεσαι την ζωή με όλες σου τις αισθήσεις. Όλα αυτά που έχουμε ανάγκη και θεωρούμε ως δεδομένα, αλλά πολλές φορές θα θέλαμε να τα απολαμβάνουμε λίγο περισσότερο.

Η LALITA είναι εδώ για να σου προσφέρει τον βηματισμό προς την καλύτερη ζωή σου.

Η νέα γυναικεία πλατφόρμα υπηρεσιών, εμπειριών & προϊόντων www.lalita.gr, δημιουργήθηκε για να σε βοηθήσει να αλλάξεις τον συνηθισμένο σου ρυθμό και να μάθεις να απελευθερώνεσαι ολοένα και περισσότερο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Βασιλική Τσαντίλα, Femininity Coach και η δημιουργός της LALITA, αποφάσισε έξι χρόνια πριν, να μοιραστεί όλα όσα γνώρισε, έμαθε και ένιωσε μέσα από την προσωπική της διαδρομή και το πολύπλευρο ταξίδι εκπαίδευσής της, σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της θηλυκότητας. Να μοιραστεί εμπειρίες που τιμούν το σώμα και το πνεύμα και μέσα από τις αξίες της καθοδήγησης, της σύνδεσης και της ανακάλυψης να δημιουργήσει την κοινότητα της LALITA. Έξι χρόνια μετά, με εκατοντάδες γυναίκες, χιλιάδες συναντήσεις και αμέτρητα χαμόγελα ικανοποίησης, η LALITA εξελίσσεται σε μια διαφορετική πλατφόρμα υπηρεσιών & προϊόντων, για να σε βοηθήσει να κάνεις τα πράγματα πιο συνειδητά, πιο παθιασμένα, ολοκληρωτικά.

LALITA: Ευεξία & Εξέλιξη. Αποδοχή & Διαφορετικότητα. Θηλυκότητα & Αισθητική.

Η LALITA δεν είναι ακόμα ένα mindful story. LALITA σημαίνει να αφήνεις πίσω σου την στασιμότητα. Να επιλέγεις συνειδητά, να δημιουργείς, να κινείσαι με καθαρό μυαλό, ανοιχτή καρδιά και όλες τις αισθήσεις σου να σε οδηγούν.

Η LALITA επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Με νέα ματιά ακολουθεί αέναα την αλλαγή, ικανοποιεί την δίψα για γνώση και σε οδηγεί να ακούσεις τις πραγματικές σου ανάγκες, αναπτύσσοντας την εμπιστοσύνη και τον αυτοσεβασμό. Δίνοντας νέο νόημα στην λέξη «ομορφιά», σου προσφέρει καθοδήγηση, εμπειρίες, retreats και προϊόντα με σκοπό να βάλεις την απόλαυση στο κέντρο της ζωής σου. Να αποδεχθείς τον εαυτό σου, να εμβαθύνεις στην γυναικεία σου φύση για να βρεις την σύνδεση με τους γύρω σου.

Βασισμένη στην ολιστική προσέγγιση της απόλαυσης, αγκαλιάζει σώμα και πνεύμα με εμπειρίες που θα σου αλλάξουν τη ζωή. Και ξεδιπλώνει αυτή την προσέγγιση μέσα από 3 διαφορετικούς πυλώνες:

GUIDANCE

Με έμφαση στην ανάγκη ολοκληρωμένης προσωπικής καθοδήγησης και με γνώμονα την ευεξία και την εξέλιξη, η Βασιλική με 1:1 sessions και πιστοποιημένα εργαλεία coaching, σε βοηθά να εμβαθύνεις σε όλα όσα σε απασχολούν.

Να κάνεις συνειδητά βήματα με καθαρό μυαλό, ανοιχτή καρδιά και με την σωματική και πνευματική σου υγεία να βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Η διαχείριση του stress και των διαταραχών ύπνου, η ενίσχυση και αποκατάσταση της σεξουαλικότητας, η ενίσχυση της σχέσης με την αυτό-εικόνα και το περιβάλλον. Είτε επιλέξεις ένα session 70’ για άμεση αναδιοργάνωση και αποφόρτιση, είτε 12 session pack, το σίγουρο είναι πως θα έχεις κάνει το πρώτο βήμα για να κατακτήσεις την πιο ισορροπημένη απολαυστική καθημερινότητα, σε σωματικό, πνευματικό και νοητικό επίπεδο. Κάθε συνεδρία, ένα βήμα με προορισμό την καλύτερη ζωή σου.

CONNECTION

Με περισσότερα από 100 retreats, 200 workshops, ομαδικές συναντήσεις και 500 συμμετοχές στο ενεργητικό της, η LALITA ξέρει να δημιουργεί τις πιο μοναδικές ομαδικές all-female εμπειρίες.

Oμαδικές δράσεις, workshops βιωματικής μάθησης, masterclasses, corporate team building εμπειρίες εντός πόλης και μεταμορφωτικά retreats, όλα μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο σώμα και στο πνεύμα σου. Η LALITA γνωρίζει τι χρειάζεται και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να οραματίζεται και να δημιουργεί εμπειρίες που δίνουν μια νέα ματιά. Σε βοηθά να βιώσεις πώς η ανεμελιά, το μοίρασμα, ο αποκλειστικός χρόνος αφιερωμένος στον εαυτό σου, οι bodyful πρακτικές και τα selflove rituals μπορούν να σε φέρουν ακόμα πιο κοντά στο σώμα και το πνεύμα σου. Για να επιστρέψεις στην καθημερινότητα, παρούσα, ανανεωμένη, ολόκληρη.

DISCOVERY

Αποκαλύπτοντας σχολαστικά επιλεγμένα και ασφαλή Pleasure Toys & Accessories για να αφυπνίσεις την απόλαυση και να αναζωπυρώσεις τον ενθουσιασμό σου.

State of the Art αντικείμενα & Limited Edition συλλογές & homeware για την γυναικεία σου αυτοφροντίδα και αισθησιακή εξερεύνηση, δίνουν ένα νέο νόημα στη λέξη «ομορφιά». Ικανοποιώντας όλες τις αισθήσεις πέρα από περιορισμούς και στερεότυπα, σε βοηθούν να βρεις ξανά την έννοια της απόλαυσης και της ισορροπίας μέσα από τη θηλυκή σου υπόσταση.

Eδώ κάθε επιθυμία γίνεται πραγματικότητα, κάθε αίσθηση κορυφώνεται.

Η LALITA είναι εδώ για να σε οδηγήσει στο δικό σου better living.

Να σου προσφέρει εμπειρίες που θα συμβάλλουν στην βαθύτερη κατανόηση του εαυτού σου και θα αλλάξουν την καθημερινότητά σου. Να σου δείξει με τον δικό της μοναδικό τρόπο ότι το Well-Being & το Selfcare είναι η απόλυτη ανάγκη και η μεγαλύτερη τάση της εποχής.

«H νέα γυναικεία πλατφόρμα www.lalita.gr δημιουργήθηκε από την ανάγκη μου να ζήσω καλύτερα. Έχοντας αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής μου στην αναζήτηση και την εκπαίδευση, επιθυμία μου είναι να βοηθήσω κάθε γυναίκα να πετύχει αρμονία πνεύματος και σώματος, μεγαλύτερη ισορροπία, ευεξία, υγεία και προσωπική ανάπτυξη. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία coaching, διαλογισμούς αλλά και έκφραση μέσα από την τέχνη και τον χορό, θέλω να την οδηγήσω σε ένα νέο ταξίδι απελευθέρωσης. Γιατί μέσα από την καθοδήγηση, τη σύνδεση και την ανακάλυψη, αξίες στις οποίες βασίστηκε η δημιουργία της LALITA, γινόμαστε οι γυναίκες που βιώνουμε την καλύτερη ζωή μας», δηλώνει η Βασιλική Τσαντίλα.

Αν αναζητάς κι εσύ το δικό σου better living, γίνε μέρος της LALITA κοινότητας.

Αν θες να λαμβάνεις το πιο exclusive υλικό και να μαθαίνεις πρώτη για τα limited edition προϊόντα και υπηρεσίες της LALITA, επισκέψου:

Site: www.lalita.gr

IG: https://www.instagram.com/lalita_greece/