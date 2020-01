Στην συνέχεια της συνεργασίας του με τον οίκο μόδας Gucci, o Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί το βίντεο για την προώθηση της νέας καμπάνιας για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2020. Το βίντεο ονομάζεται «Gucci of Course a Horse: The Spring Summer 2020 Campaign» και έχει ως πρωταγωνιστές μοντέλα και …άλογα.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης που πλέον κάνει διεθνή καριέρα – μετά τις ταινίες του «Κυνόδοντας»,»Lobster» και «The Favourite» που έχουν λάβει υποψηφιότητες για όσκαρ – συνεργάστηκε για το βίντεο με τον creative director της Gucci, Alessandro Michele, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις πιο πετυχημένες καμπάνιες του οίκου.

Στο σουρεαλιστικό βίντεο, βλέπουμε μοντέλα στην πόλη του Λος Άντζελες να φέρονται – φαινομενικά – φυσιολογικά. Ωστόσο, σε όλες τους τις δραστηριότητες έχουν μαζί και άλογα. Στα παράδοξα σενάρια, τα άλογα τρώνε μαζί τους ως άνθρωποι, μπαίνουν σε αεροπλάνα και αυτοκίνητα, κολυμπούν, βλέπουν ταινίες. Τα μοντέλα δεν αποχωρίζονται τα άλογα και δείχνουν να τα αγαπούν ιδιαίτερα, καθώς τα αγκαλιάζουν, τα χαϊδεύουν και τα φιλούν. Όλα αυτά σε vintage ατμόσφαιρα που θυμίζει μία άλλη, παλιά εποχή με τραγούδι από τα 60s (Everybody’s Talkin – Harry Nilsson).