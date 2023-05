Let’s clean up our act to clean up the planet

Η The Body Shop ακολουθώντας πιστά τις πρακτικές της βιωσιμότητας, παρουσιάζει το νέο παραγωγικό εξοπλισμό κυκλικής οικονομίας, το Refill Station, που ήρθε για να μειώσει τα απορρίμματα και τα μπουκάλια προς ανακύκλωση. Αυτή είναι η προσπάθειά της να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να αποφύγουν την περιττή συσκευασία, μηδενίζοντας τα απόβλητα από τα προϊόντα πριν φτάσουν στο ράφι του μπάνιου.

Τα refill stations είναι εύχρηστα, βολικά και προσιτά σε όλους και είναι το πρώτο βήμα της εταιρείας σε ένα 5ετές σχέδιο για την εισαγωγή των refill stations, στην πλειονότητα των καταστημάτων της σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία πάντα πίστευε σε κάτι επαναστατικό. Στην πραγματικότητα, η υπηρεσία refill της The Body Shop αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από πρακτική ανάγκη, πριν από 45 χρόνια. Όταν η Anita Roddick άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Μπράιτον το 1976, ξαναγέμισε τα μπουκάλια των πελατών της, επειδή απλά δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει καινούργια. Μεγαλώνοντας κατά τη διάρκεια του πολέμου και περνώντας πολύ χρόνο στην κουζίνα της μητέρας της, φάνηκε φυσικό στην Anita να επαναχρησιμοποιεί, να ξαναγεμίζει και να ανακυκλώνει.

Έτσι, 45 χρόνια από το επαναγέμισμα του πρώτου μπουκαλιού, η The Body Shop επαναφέρει τα refill σε όλους, κάνοντας αυτή τη βιώσιμη επιλογή, ακαταμάχητη. Με αυτό τον τρόπο, όλοι και όλες μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά με κάθε μικρή μας πράξη. Όπως αντιλαμβάνεστε, η βιομηχανία ομορφιάς χρειάζεται επειγόντως μια ανανέωση. Κάθε χρόνο, ο τομέας παράγει δισεκατομμύρια συσκευασίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι πλαστικό που καταλήγει στις χωματερές ή στους ωκεανούς μας. Και ενώ όλο και περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε σκληρά να μειώσουμε τον αντίκτυπό μας στον πλανήτη, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς γενναίες, μεταρρυθμιστικές πράξεις από τις επιχειρήσεις που αγαπάμε. Σε αυτό το σημείο έρχεται να βοηθήσει η The Body Shop.

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ REFILL

Απλά πάρτε το επαναγεμιζόμενο μπουκάλι αλουμινίου σας και επιλέξτε ανάμεσα από τα 10 αγαπημένα σας shower gels, shampoo και conditioner της εταιρείας. Μόλις αδειάσει το μπουκάλι, ξεπλύνετέ το και επιστρέψτε το στο κατάστημαώστε να το ξαναγεμίσετε.Είναι πραγματικά τόσο απλό! Ξαναγεμίζοντας το μπουκάλι σας μπορούμε να εξοικονομήσουμε μαζί πάνω από 25 τόνους πλαστικού ετησίως. Κάθε μπουκάλι που ξαναγεμίζουμε είναι σαν ναπροσφέρουμε λίγο παραπάνω αγάπη στον πλανήτη μας!

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. ΔΕΝ ΥΠAΡΧΕΙ ΧΡOΝΟΣ ΓΙΑ ΧAΣΙΜΟ

Η The Body Shop έχει βάλει στόχο να κάνει την αλλαγή και σας θέλει στο πλευρό της. Μόνο όλοι και όλες μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Δημιουργώντας αυτόν τον νέο κόσμο του refill, η The Body Shop δεν θέλει μόνο να βάλει τα μπουκάλια αλουμινίου στη ζωή μας, αλλά να μας φέρει αντιμέτωπους με τις ευθύνες μας και να μας παροτρύνει να κάνουμε το καλό για το πλανήτη μας. Τώρα είναι η σειρά σας να δράσετε, να φέρετε τη θετική αλλαγή και να γίνετε μέλος στον κόσμο του refill.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Η The Body Shop International έχει δεσμευτεί να γίνει όσο πιο βιώσιμη επιχείρηση γίνεται. Ως B CorpTM, εφαρμόζει τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Ενώ η εταιρεία κινείται προς την κατεύθυνση να εκπληρώσει τους μακροπρόθεσμους στόχους της για τη δημιουργία zero waste packaging, παράλληλα φροντίζει συνεχώς να διασφαλίζει ότι όλο και περισσότερες από τις συσκευασίες της είναι κατασκευασμένες από φυτικά και ανακυκλωμένα υλικά. Αυτή η στάση της The Body Shop μπορεί να οδηγήσει στη θετική κοινωνική αλλαγή. Το 2019, η εταιρεία εγκαινίασε τη συνεργασία της με την Plastics for Change μέσω του προγράμματος της Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες, για να συμβάλει στη διαφορετική αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης των πλαστικών. Με το να προμηθεύεται ανακυκλωμένο πλαστικό από το Bengaluru της Ινδίας από το Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες, η εταιρεία συμβάλλει την ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων συλλεκτών απορριμμάτων που εργάζονται ακούραστα για να καθαρίσουν τους δρόμους της πόλης τους. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ανακυκλωμένο πλαστικό, αγωνίζεται για το καλό των ανθρώπων και του πλανήτη στηρίζονταςπαράλληλα τους συλλέκτες και τις συλλέκριες απορριμμάτων, αφενός εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε πιο υγιεινές συνθήκες εργασίας και μία δίκαιη τιμή για το πλαστικό που συλλέγουν και, αφετέρου, αποδίδοντάς τους τον σεβασμό και την αναγνώριση που αξίζουν. Αλλά δεν σταματά εκεί. Για να προωθήσει τη θετική αλλαγή, η The Body Shop θέλει να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει τα άτομα σε όλο τον κόσμο να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν τα προϊόντα ομορφιάς. Θέλει να προσκαλέσει τους οικολόγους ακτιβιστές να συμμετάσχουν στον κόσμο του refill και να κάνουν το refill μέρος του νέου, πιο βιώσιμου τρόπου ζωής τους στον τομέα της ομορφιάς.

ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ’76

Η The Body Shop υπάρχει για να δημιουργήσει έναν πιο δίκαιο και πιο όμορφο κόσμο. Ως αυθεντικό, ηθικό brand ομορφιάς, αψηφά τους κανόνες, κάνει εκστρατείες και αλλαγές για πάνω από 40 χρόνια, με στόχο την ενδυνάμωση των ανθρώπων και του πλανήτη. Ο αγώνας για τα δικαιώματα των ζώων, το περιβάλλον και η προώθηση μακροπρόθεσμων κοινωνικών αλλαγών ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας. Μέσω του προγράμματος Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες, οι άνθρωποι της The Body Shop προμηθεύονται ηθικά, υψηλής ποιότητας συστατικά από παραγωγούς, αγρότες και τεχνίτες σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας στους συνεργάτες αυτούς δίκαιη τιμή και πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Σήμερα, η The Body Shop βασίζεται στις αντισυμβατικές της ρίζες για να διαμορφώσει το μέλλον της βιώσιμης ομορφιάς.