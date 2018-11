Το μέλλον έρχεται στο The Mall Athens

Η κορυφαία έκθεση τεχνολογίας Thanks to Tech της Κωτσόβολος προσκαλεί για τρίτη χρονιά το κοινό σε ένα ακόμα ταξίδι στο μέλλον που θα «εξελίξει τις αισθήσεις» στον 4ο όροφο του The Mall Athens! Σε ένα χώρο 1.200 τ.μ. όλες οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών να τις ανακαλύψουν, αλλά και πλούσιες διαδράσεις θα ενισχύσουν την εμπειρία τους από τις 9 έως τις 18 Νοεμβρίου 2018.

Πάνω από 200 τεχνολογικά επιτεύγματα περιμένουν τους επισκέπτες για να διαδράσουν μαζί τους, ενώ 50 από αυτά δεν έχουν ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά! Όσοι δεν έχουν περιέργεια να δουν πως η ευκρίνεια των τηλεοράσεων έχει αγγίξει πια τα 8Κ, σίγουρα δεν θα μείνουν ασυγκίνητοι με την διπλής όψης 55΄οθόνη, αλλά και τα αδιάβροχα ηχεία που αψηφούν τη βαρύτητα, καθώς σε λειτουργία καταφέρνουν να αιωρούνται! Οι λάτρεις των ποδηλάτων θα ανακαλύψουν ένα νέο αναδιπλούμενο ηλεκτρικό ποδήλατο για άνετες μετακινήσεις μέσα στην πόλη, αλλά θα γνωρίσουν και ένα μοναδικό ρολόι που αλλάζει στιγμιαία το στυλ του. Ένα ρομπότ μπαίνει στη ζωή μας και μας επιτρέπει να παίξουμε μαζί του, προγραμματίζοντάς το, χωρίς να γράψουμε κώδικα, ενώ με το κατάλληλο σύστημα μπορούμε να γίνουμε Star Wars ήρωες σε απόλυτες μονομαχίες. Η τεχνολογία και η ψυχαγωγία συνδυάζονται άριστα και στις οικιακές συσκευές, καθώς ειδικοί «βοηθοί» μάς υποστηρίζουν για να βρούμε την καλύτερη συνταγή, να πλοηγηθούμε στο διαδίκτυο, αλλά και να εντοπίσουμε τη φρεσκάδα των τροφίμων μας, ενώ ακούμε μουσική από το ψυγείο, ναι… από το ψυγείο μας! Η υποστήριξη έρχεται και στην πλύση με τον αναλυτή υφασμάτων και λεκέδων, που προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Η τεχνολογία δεν θα μπορούσε να λείψει και από την οικολογία, καθώς ένας κήπος εσωτερικού χώρου μας βοηθά να καλλιεργήσουμε μέσα στο σπίτι μας τα μυρωδικά μας, όποια εποχή τα χρειαστούμε με τρόπο ωφέλιμο προς το περιβάλλον και την υγεία μας.



Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, διαδραστικές εκδηλώσεις θα φέρουν τον επισκέπτη λίγο πιο κοντά σε μία διαφορετική διάσταση… αυτή της τεχνολογίας. Ένα 360ο σημείο φωτογράφισης χαρίζει την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε το μέλλον και να το μοιραστούμε με τους φίλους μας, ενώ οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν τις ζωγραφιές τους σε ψηφιακό περιβάλλον. Οκτώ μοναδικά VR συστήματα περιμένουν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την εικονική πραγματικότητα. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς ένα silent party σας προσκαλεί να «ακούσετε» τη μουσική του και να ταξιδέψετε στις νότες του, σσς… χωρίς να σας καταλάβει κανείς!

Είσοδος ελεύθερη

Ημερομηνίες και ώρες έκθεσης 09-18.11.2018