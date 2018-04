Μη χάσετε τα μοναδικά Easter Deals του Dell Exclusive Store στο The Mall Athens!

Το Πάσχα πλησιάζει και το Dell Exclusive Store, το ξεχωριστό κατάστημα προϊόντων Dell που θα βρείτε στο 3ο επίπεδο του εμπορικού κέντρου The Mall Athens στο Μαρούσι, ετοίμασε για εσάς μοναδικές προσφορές.

Οι ποιοτικές προτάσεις του γνωστού κατασκευαστή, από τις κορυφαίες επιλογές της αγοράς, σε προνομιακές τιμές, στις οποίες δύσκολα θα αντισταθείτε.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι θα βρείτε το μοντέλο DELL Laptop Inspiron 3567 με οθόνη 15,6‘‘ ανάλυσης FHD, επεξεργαστή i3-6006U, 4GB RAM, 1TB HDD, κάρτα γραφικών Radeon R5 M430 2GB, DVD-RW, και Windows 10 μόλις με 399 ευρώ (από 549 ευρώ), αλλά και το ίδιο μοντέλο 15,6‘‘με επεξεργαστή i5-7200U και 8GB RAM στα 569 ευρώ (από 699 ευρώ). Θα βρείτε πολλές ακόμη επιλογές σε laptops, desktops και All In One PCs.

Όσοι πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από τα είδη των πασχαλινών προσφορών στο κατάστημα του Dell Exclusive Store (3ο επίπεδο The Mall Athens), θα λάβουν μοναδικά συλλεκτικά δώρα.