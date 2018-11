Το πρόγραμμα STEMpowering Youth του Ιδρύματος Vodafone, μετά την ολοκλήρωση 2 χρόνων του, εμπλουτίζεται και αυξάνει την εμβέλεια δράσης του με την προσθήκη του mobile εκπαιδευτικού παιχνιδιού “The Moondiver Xperience”. Βασικός στόχος του παιχνιδιού είναι μέσα από αυτό, μικροί και μεγάλοι να έρθουν σε επαφή με το διάστημα και να αποκτήσουν ενδιαφέρουσες γνώσεις για το μαγικό κόσμο της αστρονομίας.

To “The Moondiver Xperience”, αποτελεί ένα παιχνίδι γνώσεων και εξερεύνησης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων STEM του Ιδρύματος Vodafone από το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Science For You – SciFY, με σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων για τα θαύματα του διαστήματος, μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στη Σελήνη και ενδιάμεσους σταθμούς επιστημονικά κέντρα της Ευρώπης. Παράλληλα, μέσα από διασκεδαστικούς γρίφους, αναπτύσσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των μικρών μαθητών, και όχι μόνο, σε θέματα που αφορούν στο ηλιακό σύστημα, τις φάσεις της Σελήνης, τους πλανήτες και τις αποστάσεις τους.

Το εκπαιδευτικό mobile παιχνίδι “The Moondiver Xperience”, είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσα από το Google Play στο http://go.scify.gr/moondiverx , ενώ στη δημιουργία του, συνέβαλαν η ΜΚΟ SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και η Ελληνογερμανική Αγωγή.

Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Το “The Mondiver Xperience” αποτελεί για εμάς, το στοίχημα για τη διεύρυνση του Προγράμματος STEMpowering Youth στη χώρα μας. Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό παιχνίδι φιλοδοξούμε να εισάγουμε ακόμη περισσότερους μαθητές στις αρχές του Προγράμματος STEMpowering Youth και της STEM τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό εργαλείο ».

Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, Marketing and Impact Manager της SciFY συμπλήρωσε: «Συνεργαστήκαμε με το Ίδρυμα Vodafone και δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι αστρονομίας, μιας επιστήμης που γενικώς δε διδάσκεται πλέον στην Ελλάδα, ενώ διεθνώς είναι χαίρει περισσότερης εκτίμησης. Η αστρονομία προσφέρεται ξανά σε όλους μέσα από το παιχνίδι και γίνεται συναρπαστική!».