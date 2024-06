Ο Μπράντλεϊ Κούπερ τράβηξε τα βλέμματα με την πρόσφατη αλλαγή στην εμφάνισή του. Χθες, ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης εθεάθη στη Νέα Υόρκη με ένα ασυνήθιστο στιλ στο μούσι του. Η ιδιαιτερότητα αυτού του look ήταν ένα μεγάλο κενό στην περιοχή του πηγουνιού, καθώς ο Κούπερ είχε ξυρίσει το κάτω μέρος από το κάτω χείλος του και όλο το πηγούνι, αφήνοντας τριχοφυΐα στα μάγουλα, το μουστάκι και τις φαβορίτες.

Bradley Cooper Shaved Only a Section of His Beard and We Have Questions https://t.co/LGQUvy8Gj1

— People (@people) June 11, 2024