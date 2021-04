Η εταιρεία Garnier δεσμεύεται για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Συνεργάζεται με τον οργανισμό All For Blue, αποκτώντας παράλληλα την πιστοποίηση Cruelty Free International. Μέσα από την πρωτοβουλία “Green Beauty”, θέτει ένα βασικό στόχο. Να γίνει μια πλήρως αφοσιωμένη, βιώσιμη, διαφανής εταιρεία για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της παγκοσμίως.

Πιο αναλυτικά, ένα βασικό βήμα που έκανε η Garnier εντός του 2020, ήταν η αλλαγή στην πλειοψηφία των συσκευασιών. Χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πλαστικό καθώς και συσκευασίες από χαρτόνι που φέρουν πιστοποίηση FSC.

Η συνεργασία με την οργάνωση All For Blue

Στο πλαίσιο του “Green Beauty”, πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση της Garnier. Ανακοινώθηκε η συνεργασία με την περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΑΜΚΕ) All For Blue. Με αυτή τη συνεργασία, η μάρκα έφερε σε εθνικό επίπεδο έμπρακτα την παγκόσμια στρατηγική της για ένα πιο βιώσιμο περιβαλλοντικά μέλλον. Βασικός στόχος της All For Blue είναι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Στις δράσεις της All For Blue εντάσσεται η ενημέρωση του κοινού για τη μείωση χρήσης των πλαστικών μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι υποβρύχιοι και παράκτιοι καθαρισμοί. Η συνεργασία αυτή έχει κοινό σκοπό την ευαισθητοποίηση ως προς την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση χρήσης πλαστικού μέσα από δράσεις και που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2021.

Επίσης, στην εκδήλωση ανακοινώθηκε η χορήγηση στην εταιρεία πιστοποίησης από τoν Cruelty Free International στο πλαίσιο του προγράμματος Leaping Bunny. Η έγκριση Leaping Bunny δίνεται σε όλα τα τελικά προϊόντα της μάρκας. Η ενδελεχής αυτή διαδικασία διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα Garnier με απόλυτη σιγουριά, γνωρίζοντας ότι αυτά πληρούν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος Leaping Bunny.

O Adrien Koskas, Πρόεδρος της Garnier, δήλωσε:

«Από το 1989, η Garnier έχει δεσμευτεί για έναν κόσμο χωρίς δοκιμές σε ζώα. Η απόκτηση της επίσημης πιστοποίησης του Cruelty Free International στο πλαίσιο του προγράμματος Leaping Bunny υπήρξε πραγματικό ορόσημο, και ήταν ανέκαθεν σημαντικό κομμάτι της αποστολής μας Green Beauty. Σήμερα, η Garnier κάνει ένα ακόμα Πράσινο βήμα προς το να γίνει μια πλήρως αφοσιωμένη, πραγματικά βιώσιμη, διαφανής μάρκα που προσφέρει Πράσινη Ομορφιά σε όλους μας.»

