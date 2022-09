Νέα τριπλή βράβευση για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ από τον Διεθνή Θεσμό FINE WATERS Taste And Design Awards 2022

Η εκτός συνόρων καταξίωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ συνεχίζεται, ενισχύοντας τη θέση του στην παγκόσμια αγορά ως ένα premium ελληνικό brand με διεθνή χαρακτήρα. Για 2η συνεχόμενη χρονιά, το ΘΕΟΝΗ κατέκτησε τριπλή βράβευση από έναν από τους πιο έγκριτους και αυστηρούς διεθνείς θεσμούς Ποιότητας και Γεύσης, τα Fine Waters Taste & Design Awards 2022. Το ΘΕΟΝΗ, το Πιο Βραβευμένο Ελληνικό Νερό στον Κόσμο, με περισσότερα από 60 Διεθνή Βραβεία Ποιότητας & Γεύσης, βραβεύτηκε με ένα Bronze Award για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό και δύο Gold Awards για το Ανθρακούχο αλλά και την καινοτόμο, 100% ανακυκλώσιμη Xάρτινη Συσκευασία.

Το ΘΕΟΝΗ μέλος της FINE WATERS Society

Επιβεβαιώνοντας τη φράση του Διεθνούς Water Sommelier & Ιδρυτή της Fine Waters Academy, Michael Mascha, ότι «το νερό, δεν είναι απλώς νερό», το ΘΕΟΝΗ ήταν για 2η συνεχόμενη χρονιά το μοναδικό Ελληνικό Φυσικό Μεταλλικό Νερό που βραβεύεται από τη διοργάνωση των Fine Waters Taste & Design Awards, ανάμεσα σε πολλά διεθνή brands νερού.

Ο Δημήτρης Τσέλιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΟΝΗ, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για 2η συνεχόμενη χρονιά λαμβάνουμε τρεις εξαιρετικά σημαντικές βραβεύσεις από τον Michael Mascha, τον word–class Water Sommelier που μαζί του, καταφέραμε να αναδείξουμε όλους τους λόγους που καθιστούν το ΘΕΟΝΗ ένα premium brand νερού και ιδανικό συνοδό μίας fine dining εμπειρίας».

O καταξιωμένος Water Sommelier Michael Mascha, έχοντας ήδη αποδώσει στο ΘΕΟΝΗ τον χαρακτηρισμό «Fine water», δηλαδή ένα προϊόν φυσικό, μη επεξεργασμένο, έχει δηλώσει πως «Όταν ανοίγεις μία φιάλη νερό ΘΕΟΝΗ, καταναλώνεις το ίδιο νερό που αναβλύζει φυσικά στα 1,100μ. στην Πηγή Γκούρα, στην οροσειρά των Αγράφων του Νομού Καρδίτσας, αφού εμφιαλώνεται άμεσα, κατευθείαν από την Πηγή, χωρίς καμία πρόσμιξη, επιβάρυνση ή διεργασία κατά τη διαδικασία της εμφιάλωσης».

Μετρώντας περισσότερα από 60 Διεθνή Βραβεία Ποιότητας και Γεύσης, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ εξακολουθεί να αποτελεί άξιο εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Παγκόσμια Food & Beverage σκηνή, ξεχωρίζοντας για τα μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του που το καθιστούν το πιο Βραβευμένο Ελληνικό Νερό στον Κόσμο.

Μichael Mascha – ο «ειδικός» του νερού

Ο Michael Mascha δημιούργησε το 2022 τη Fine Waters Academy, τον κορυφαίο προορισμό για την εκπαίδευση στο υδάτινο στοιχείο και μία πηγή γνώσης για τους καταναλωτές στη βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού. Μέσα από τη Fine Waters Academy, ο Michael Mascha κατάφερε να γίνει η «φωνή» για τους γνώστες του νερού και τον τρόπο ζωής τους και συνέβαλε στην ανάδειξη των διεθνών premium waters υποστηρίζοντας πως «το νερό δεν είναι απλώς νερό». Όπως ακριβώς συμβαίνει με το κρασί, έτσι και το νερό μπορεί να συνδυαστεί με το φαγητό και να επιλεχθεί με βάση τις οδηγίες του water sommelier. Το παγκόσμιο κοινό του Michael Mascha αποτελείται από επαγγελματίες F&B, καταναλωτές, διανομείς, μέσα ενημέρωσης καθώς και κορυφαία water brands.

Ο Michael Mascha είναι επίσης ο συγγραφέας του αναγνωρισμένου βιβλίου Fine Waters – A Connoisseur’s Guide to the World’s Most Distinctive Bottled Waters που έχει χαρακτηριστεί από τους Times του Λονδίνου ως «μια εγκυκλοπαίδεια του νερού, μια Βίβλος του νερού». Μάλιστα, το ΘΕΟΝΗ είναι το μοναδικό Ελληνικό Φυσικό Μεταλλικό Νερό που έχει συμπεριληφθεί και παρουσιάζεται στη νέα έκδοση του βιβλίου του. Ο Dr. Mascha είναι κάτοχος διδακτορικού στην Ανθρωπολογία και την Επιστήμη της Επικοινωνίας από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και ζει στο Λος Άντζελες και στο Τέξας.

FINE WATER SOCIETY

Η διεθνής διοργάνωση Fine Water Society αποτελεί τον ύψιστο εκπρόσωπο του νερού παγκοσμίως. Με βασικό γνώμονα την εκπαίδευση γύρω από το πιο πολύτιμο αγαθό της φύσης, προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να μυηθούν στον κόσμο του νερού και επιβραβεύει μέσα από εξαιρετικά δύσκολες διαδικασίες τα brands που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους.

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ

Το ΘΕΟΝΗ αναβλύζει σε υψόμετρο 1100μ. στην Πηγή Γκούρα, στην οροσειρά των Αγράφων του Νομού Καρδίτσας. Σε αυτό το παρθένο, μακριά από κάθε είδος ανθρώπινης δραστηριότητας, περιβάλλον εμφιαλώνεται άμεσα, κατευθείαν από την πηγή, χωρίς καμία πρόσμιξη, επιβάρυνση ή διεργασία διατηρώντας έτσι αναλλοίωτα τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, το οποίο διακρίνεται για το pH του με τιμή 8, συνεχίζει δυναμικά την ανοδική του πορεία, τόσο στις προτιμήσεις των καταναλωτών όσο και στις αξιολογήσεις των ανώτατων επαγγελματιών της Γεύσης και της Γαστρονομίας.