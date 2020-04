Νέες γεύσεις ΑΛΛΑΤΙΝΗ Goodness In Me μπισκότα δημητριακών – Τα απόλυτα θρεπτικά και νόστιμα σνακ

Τα μπισκότα ΑΛΛΑΤΙΝΗ Goodness In Me σε νέες απολαυστικές γεύσεις Μπισκότο με Φουντούκι και Χαρούπι και Soft Cookie με γέμιση πραλίνας. Η μάρκα ΑΛΛΑΤΙΝΗ προσφέρει εδώ και δεκαετίες προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι και φροντίδα, που έχουν βρει τη θέση τους σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Σήμερα, πρεσβεύει την Καλοσύνη ως διαχρονική αξία και κομμάτι της παράδοσής της. Αξιοποιώντας την εμπειρία της και παρακολουθώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, δημιουργεί προϊόντα με συστατικά υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας και απολαυστικές συνταγές.

Αυτή τη φιλοσοφία ενσωματώνει η σειρά μπισκότων ΑΛΛΑΤΙΝΗ GOODNESS IN ME από δημητριακά 100% ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ, με σιτάρι, κριθάρι και νιφάδες βρώμης, η οποία βραβεύθηκε ως «Προϊόν της Χρονιάς 2019» στην κατηγορία Μπισκότα Δημητριακών. Έχοντας κερδίσει την καρδιά των καταναλωτών, η σειρά ΑΛΛΑΤΙΝΗ Goodness in Me τώρα αναβαθμίζεται και μεγαλώνει με ακόμα δύο νέα προϊόντα.

Τα μπισκότα τριών δημητριακών 100% ολικής άλεσης κυκλοφορούν με νέα βελτιωμένη συνταγή, που προσφέρει ακόμα πιο απολαυστική γεύση και τραγανή υφή. Στη σειρά των μπισκότων προστίθεται η νέα, απολαυστική γεύση Φουντούκι και Χαρούπι. Συνδυάζοντας την πλούσια γεύση και τα διατροφικά οφέλη του χαρουπιού, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των υπερτροφών.

Επιπλέον, ένα νέο προϊόν το ΑΛΛΑΤΙΝΗ Soft Cookie δημητριακών 100% ολικής άλεσης με λαχταριστή γέμιση πραλίνας φουντουκιού, προστίθεται στην οικογένεια για να αποτελέσει μια ακόμη νόστιμη και θρεπτική επιλογή, για κάθε στιγμή της ημέρας.

Η οικογένεια συμπληρώνεται ιδανικά με τα Soft Cookie δημητριακών με στραγγιστό γιαούρτι, σε δύο υπέροχες γεύσεις και τις Μπισκοτο-μπουκιές, από δημητριακά 100% ολικής άλεσης, με νιφάδες βρώμης & κομματάκια φρούτων.

Λειτουργώντας με έμπνευση από την πολύτιμη κληρονομιά της, αλλά και με πάθος για δημιουργία, η ΑΛΛΑΤΙΝΗ συνεχίζει να προωθεί μια διατροφή γεμάτη Καλοσύνη. Μια διατροφή με περισσότερες, ισορροπημένες και απολαυστικές επιλογές για όλους.

Αλλατίνη. Ένας κόσμος γεμάτος Καλοσύνη.