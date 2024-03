Όλες τις Πέμπτες του Μαρτίου από τις 22:00 δύο ταινίες για τις ανεξάρτητες Γυναίκες στο Novacinema 2 με αφορμή την International Women’s Day

«Full Time», «Call Jane», «Emily», «Proxima», «She Said», «The Woman King», «Mrs Harris Go to Paris» και «Hive» θα απολαύσουν στις οθόνες τους οι συνδρομητές

H Nova, γιορτάζει την International Women’s Day (8/3) και προσφέρει στους συνδρομητές της ένα απολαυστικό αφιέρωμα – ωδή «Ηρωίδες της διπλανής πόρτας», προβάλλοντας κάθε Πέμπτη του Μαρτίου από τις 22:00 δύο ταινίες back to back στο Novacinema2! Στο πλαίσιο του αφιερώματος στη Γυναίκα, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τις τις ταινίες «Full Time​», «Call Jane​», «Emily», ​«Proxima​», «She Said​», «The Woman King​», «Mrs Harris Go to Paris​» και «Hive​» που αναδεικνύουν γυναίκες που τολμούν, γυναίκες που ανοίγουν δρόμους, γυναίκες που δουλεύουν σκληρά και αγωνίζονται.

Συντονιστείτε κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 και απολαύστε 2 ταινίες back-to-back:

Πέμπτη 7 Μαρτίου

22:00 Την κοινωνική ταινία «Full Time» με τους Laure Calamy, Anne Suarez, Cyril Guei σε σκηνοθεσία του Eric Gravel. Μία γυναίκα που πασχίζει να μεγαλώσει παιδιά της κλείνει συνέντευξη για τη δουλειά που πάντα ήθελε. Την ημέρα της συνέντευξης, όμως, μία γενική απεργία παραλύει τα μέσα μεταφοράς, και τα νεύρα της (2021, διάρκεια 84’).

23:35 Την αληθινή ιστορία «Emily» με τους Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, Gemma Jones, Adrian Dunbar σε σκηνοθεσία Frances O’Connor. Η φανταστική ζωή μίας από τις διασημότερες συγγραφείς, της Έμιλι Μπροντέ, η οποία ασφυκτιά στον οικογενειακό κλοιό, και διοχετεύει τη δημιουργικότητά της στο θρυλικό μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (202, διάρκεια 125’)

Πέμπτη 14 Μαρτίου

22:00 Την αληθινή ιστορία «Call Jane» με τους Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate Mara, Chris Messina σε σκηνοθεσία της Phyllis Nagy. Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, μία γυναίκα αιτείται να τερματίσει την εγκυμοσύνη ύστερα από δυσβάσταχτα νέα. Όταν το ιατρικό συμβούλιο αρνείται, εκείνη ανακαλύπτει τις ‘Τζέιν’ (2022, διάρκεια 117’).

00:10 Την εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα η υποψήφια ταινία για 2 βραβεία BAFTA, καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης ηθοποιού «The Woman King» με τους Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch σε σκηνοθεσία της Gina Prince-Bythewood. Το 1823, οι Αγκότζι, μία ομάδα πολεμιστριών με απίστευτες ικανότητες και με αρχηγό τη σκληρή Νανίσκα, υπερασπίζονται το αφρικανικό βασίλειο της Δαχομέης από έναν αδίστακτο εχθρό (2022, 130’).

Πέμπτη 21 Μαρτίου

22:00 Την αληθινή ιστορία και υποψήφια για 2 βραβεία BAFTA, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και καλύτερου Β’ γυναικείου ρόλου για την Carey Mulligan «She Said», με τους Carey Mulligan, Patricia Clarkson, Zoe Kazan υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες τις Maria Schrader. Η Μέγκαν Τούι και η Τζόντι Κάντορ, δημοσιογράφοι των New York Times, αρχίζουν να ερευνούν σκόρπιες αναφορές και διαλύουν τη μακρόχρονη σιωπή γύρω από τη σεξουαλική παρενόχληση στο Χόλιγουντ (2022, διάρκεια 124’).

00:15 Την κοινωνική ταινία «Hive» με τους Yllka Gashi, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha σε σκηνοθεσία Blerta Basholli. Με τον άντρα της να αγνοείται από τον πόλεμο στο Κόσοβο, η Φαρίγε ξεκινά μία μικρή αγροτική επιχείρηση για να εξασφαλίσει την οικογένειά της, ενάντια σε μία κοινωνία που διψά να τη δει να αποτυγχάνει (2021, διάρκεια 81’).

Πέμπτη 28 Μαρτίου

22:00 Η δραματική κομεντί «Mrs Harris Go to Paris»με τους Lesley Manville, Isabelle Huppert, Jason Isaacs σε σκηνοθεσία του Anthony Fabian. Μία καθαρίστρια από το Λονδίνο έχει πειστεί ότι η μοναχική ζωή της θα αλλάξει αν αποκτήσει ένα φόρεμα του οίκου Dior και ταξιδεύει μέχρι το Παρίσι, όπου καταφέρνει να κατακτήσει την ελίτ της πόλης (2022, διάρκεια 111’).

00:05 H περιπέτεια «Proxima» με τους Matt Dillon, Eva Green, Sandra Huller, Nancy Tate σε σκηνοθεσία της Alice Winocour. Από μικρή, η Σάρα εκπαιδευόταν να γίνει αστροναύτισσα. Το όνειρό της πραγματοποιείται κι ετοιμάζεται για το ταξίδι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όμως στη σχέση της με την 8χρονη κόρη της επέρχεται χάος (2019, 104’).

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.