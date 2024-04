Το Novacinema 4 θα καθηλώσει τους λάτρεις σειρών με τον 7 ο και τελευταίο κύκλο της ιατρικής δραματικής σειράς « The Good Doctor » (από την Τετάρτη 10/4)

Πρεμιέρα την Τρίτη 9/4 για τη σειρά θρίλερ «Platform 7», την Πέμπτη 25/4 για τη σειρά μυστηρίου «The Killing Kind» και την Παρασκευή 26/4 για τη δραματική σειρά θρίλερ «The Irrational»

Το μεγάλο φινάλε με τον 7ο κύκλο του «The Good Doctor» και οι τρεις νέες συναρπαστικές σειρές «Platform 7», «The Irrational» και «The Killing Kind» έρχονται να καθηλώσουν τον Απρίλιο στα Novacinema!

Από την Tρίτη 9 Απριλίου στις 22:00 και κάθε Τρίτη την ίδια ώρα θα προβάλλεται η σειρά θρίλερ «Platform 7» με τους Jasmine Jobson, Tábata Cerezo, Yaamin Chowdhury. Η Λίσα, ένα φάντασμα παγιδευμένο σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, δεν θυμάται τίποτα από τη ζωή ή τον θάνατό της. Ένα σημαντικό γεγονός, όμως, ξυπνά τη μνήμη της και πυροδοτεί μία μεγάλη φωτιά μέσα της.

Η συνέχεια την Τετάρτη 10 Απριλίου στις 22:00 (και κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα) όταν και θα μεταδίδεται ο 7ος και τελευταίος κύκλος της ιατρικής δραματικής σειράς «The Good Doctor» με τους Freddie Highmore, Richard Schiff​. Νέες προκλήσεις ανακατεύονται με το παρελθόν. Μετά τη γέννηση του γιου τους, ο Σον και η Λία διαχειρίζονται τις προκλήσεις και τις χαρές της ζωής τους, και η ομάδα τις αλλαγές στο νοσοκομείο.

Πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 23:00 (και κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα) θα κάνει η σειρά μυστηρίου «The Killing Kind» με τους Emma Appleton, Colin Morgan, Elliot Barnes-Worrell​. Την ώρα που η Ίνγκριντ Λιούις προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή της, μία τραγωδία χτυπά. Ύστερα από ένα φαινομενικό ατύχημα, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και δεν ξέρει πού να στραφεί. Ποιον μπορεί να εμπιστευτεί και πώς θα σώσει τον εαυτό της;

Παράλληλα, από την Παρασκευή 26 Απριλίου στις 22:00 (και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα) θα μεταδίδεται η δραματική σειρά θρίλερ «The Irrational» με τους Jesse L. Martin, Maahra Hill, Molly Kunz​. Ο καθηγητής συμπεριφορικής ψυχολογίας Άλεκ Μέρσερ βοηθά σε μία σειρά σημαντικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται κυβερνήσεις, αρχές επιβολής του νόμου κι επιχειρήσεις. Ο Άλεκ και η ομάδα αναλαμβάνουν σύνθετα παζλ και μπλεγμένα μυστήρια.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Of Money and Blood», «La Brea season 3», «Gray», «NCIS season 21», «The Winter King» και «Τed».

