Μία άγνωστη γυναίκα κατηγόρησε πρόσφατα τον τραγουδιστή Justin Bieber ότι της είχε επιτεθεί σεξουαλικά πριν χρόνια. Σύμφωνα με τον The Guardian, η γυναίκα που παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο «Νatalie», κατηγορεί τον 26χρονο για πιθανή σεξουαλική επίθεση που έγινε το 2014 όταν εκείνη ήταν 21 και ο Bieber 20 ετών.

Η ανώνυμη καταγγελία έγινε με μια ανάρτηση στο Twitter στις 20 Ιουνίου. Πλέον, όμως έχει διαγραφεί, μαζί με το λογαριασμό της άγνωστης γυναίκας. Στο συγκεκριμένο tweet, η γυναίκα ανέφερε ότι γνώρισε τον ποπ σταρ σε ένα μουσικό event στο Όστιν του Τέξας, πριν από έξι χρόνια. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της, στις 9 Μαρτίου του 2014, μετά από το event, ο Μπίμπερ προσκάλεσε την Ντανιέλ και τις φίλες της στο Four Seasons Hotel. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, τη στρίμωξε σε ένα δωμάτιο και της επιτέθηκε με σκοπό να έχει μαζί της σεξουαλική επαφή.

Ο ίδιος ο Justin Bieber αντέδρασε αστραπιαία με μία δήλωση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «οι φήμες είναι φήμες» όμως η σεξουαλική παρενόχληση είναι κάτι σοβαρό. «Θέλω να μιλήσω ανοιχτά άμεσα όμως από σεβασμό προς όλα αυτά τα θύματα που αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα καθημερινά, θέλω να είμαι σίγουρος ότι έχω όλα τα απαραίτητα στοιχεία προτού προβώ σε δηλώσεις».

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

«Αυτή η ιστορία δεν στέκει», έγραψε ο Μπίμπερ σε ανάρτησή του στο Twitter, επισημαίνοντας ότι όσα ισχυρίζεται η γυναίκα είναι αδύνατον να έγιναν και αυτό εποδεικνύεται. Ο τραγουδιστής παρέθεσε στο Twitter αποδεικτικά στοιχεία ότι το διάστημα που υποτίθεται ότι έλαβε χώρα η επίθεση δεν έμενε στο Four Seasons, αλλά σε Airbnb μαζί με την τότε κοπέλα του, τη Σελίνα Γκόμεζ. Δήλωσε επίσης ότι συνεργάζεται με το Twitter, όπου έγινε η κατηγορία, και με τις Αρχές ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Δεν δίστασε όμως να υποστηρίξει ότι είναι πολύ σημαντικό τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης να μιλούν και πως θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά οι μαρτυρίες τους. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη μαρτυρία δεν είναι αληθής.

Επίσης ανέβασε άρθρα και φωτογραφίες από την κοινή τους επίσκεψη και κάλεσε όσους τον αμφισβητούν να επικοινωνήσουν με το διευθυντή του ξενοδοχείου, ο οποίος μπορεί να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του.

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

The Pics I showed of me and Selena march 9 in Austin should make it clear that we were together that night and went from the venue to our Airbnb and never went to the four seasons. This is our airbnb receipt where we crashed with our friends pic.twitter.com/4ZDIqjeCIQ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020