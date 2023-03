Η Vodafone TV παρουσιάζει το νέο ανοιξιάτικο πρόγραμμα με αποκλειστικό περιεχόμενο και ένα μοναδικό αφιέρωμα στην ιστορία των Όσκαρ με βραβευμένες και υποψήφιες ταινίες. Η πρώτη σαιζόν του “The Last of Us” μεταδίδεται τώρα ολόκληρη στο HBO, η πολυαναμενόμενη τρίτη σαιζόν του “The Mandalorian” είναι διαθέσιμη στο Disney+ μαζί με ένα μοναδικό αφιέρωμα με όλες τις ταινίες και τις σειρές από το σύμπαν του Star Wars. Η νέα σεζόν του “American Idol” και μια πλούσια κατηγορία με ταινίες που έφτασαν στα Όσκαρ με αφορμή τη φετινή απονομή, κάνουν τον Μάρτιο πιο ξεχωριστό στο Vodafone TV. Από €26,50 με τα προγράμματα Triple Play Fiber 100, όλοι οι πελάτες του Vodafone TV μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αμέτρητες επιλογές περιεχομένου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠO TO DISNEY+

“STAR WARS: THE MANDALORIAN S3”

Τα ταξίδια του Mandalorian στον γαλαξία του Star Wars συνεχίζονται. Κάποτε μοναχικός κυνηγός επικηρυγμένων, ο Din Djarin έχει επανενωθεί με τον Grogu. Εν τω μεταξύ, η New Democracy αγωνίζεται να οδηγήσει τον γαλαξία μακριά από τη σκοτεινή ιστορία του. Ο Mandalorian θα διασταυρωθεί με παλιούς συμμάχους και θα αποκτήσει νέους εχθρούς καθώς αυτός και ο Grogu θα συνεχίσουν το ταξίδι τους μαζί.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ STAR WARS

“THE STREAMING HOME OF STAR WARS”

Με αφορμή τον τρίτο κύκλο του “The Mandalorian” στο Disney+ -και σε μια ειδική κατηγορία στο Vodafone TV- ανατρέχεται όλη η ιστορική μυθολογία του σύμπαντος του Star Wars, από τις 9 κινηματογραφικές ιστορίες που έγραψαν την βασική ιστορία και τις τηλεοπτικές Disney+ Original Series, που εμπλουτίζουν και διατηρούν ζωντανό τον παλμό ενός σύμπαντος πολύ μακριά, που μοιάζει να είναι ο πιο ιδανικός προορισμός εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

“KINDRED”

Μια νεαρή συγγραφέας ανακαλύπτει κρυμμένα μυστικά για το παρελθόν της οικογένειάς της, με αφορμή τα ταξίδια της μπρος και πίσω στον χρόνο.

“ABBOTT ELEMENTARY S2”

Το βραβευμένο “Abbott Elementary” είναι πλέον διαθέσιμο στο Disney+. Μια κωμωδία στο χώρο εργασίας για μια ομάδα αφοσιωμένων, παθιασμένων δασκάλων που βρίσκονται μαζί σε ένα δημόσιο σχολείο της Φιλαδέλφειας όπου, παρά τις πιθανότητες που υπάρχουν εναντίον τους, είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους να πετύχουν στη ζωή.

«Ο ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ»

Η ρεπόρτερ Λορέτα Μακλάφλιν (Κίρα Νάιτλι) γίνεται η πρώτη ρεπόρτερ που συνδέεται με τους φόνους και την διαβόητη περίπτωση του Στραγγαλιστή της Βοστόνης. Όλα αυτά στις αρχές των 60s, που μια γυναίκα και δη ερευνήτρια ήταν δυο έννοιες διαμετρικά αντίθετες. Το “Boston Strangler” που στριμάρει αποκλειστικά στο Disney+ εξερευνά αυτή την υπόθεση.

«Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ, Η 30Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ»

Γιορτάζοντας τα 30 χρόνια από την προβολή του και την πρώτη οσκαρική υποψηφιότητα για κινούμενο σχέδιο της Disney, στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, η «Πεντάμορφη και το Τέρας» έρχεται για να σκαλίσει την ιστορία στο σήμερα και να καταλάβει πως είναι η πιο όμορφη ιστορία αγάπης που ειπώθηκε ποτέ στο σινεμά.

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤO ΗΒΟ

“THE LAST OF US”

Η σειρά που συζητήθηκε όσο καμία άλλη και όρισε την αρχή του 2023, ρίχνει την αυλαία του στις 12 Μαρτίου. Το “The Last of Us”, η σειρά του ΗΒΟ που μας έμαθε πως η «επιβίωση είναι η μέγιστη μορφή αγάπης».

“C.B. STRIKE TROUBLED BLOOD”

Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Γκάλμπρειθ (λέγε με Τζόαν Ρόουλινγκ) το “C.B. Strike Troubled Blood” αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας στο σήμερα που αναζητά την χαμένη της εδώ και 30 χρόνια μητέρα της. Τι μπορεί να ανακαλύψει; Πολλά και περίεργα.

“PERRY MASON S2”

Ο καινούργιος κύκλος του “Perry Mason” πιάνει πάλι μια διαφορετική υπόθεση ενός δικηγόρου που κυνηγάει την υπόθεση της ζωής του. O Μάθιου Ρις επιστρέφει με αλλαγμένη διάθεση αλλά την ίδια ισχυρή πίστη στην αλήθεια για να ρίξει φως στα πιο δύσκολα μυστήρια της ανθρώπινης ύπαρξης.

“RAIN DOGS”

Μία νέου είδους οικογένεια στο “Rain Dogs”. Η Κοστέλο Τζόουνς, που εκδίδεται για να μεγαλώσει την κόρη της, στηρίζεται στον Σέλμπι και στην Γκλόρια, δυο καινούργιους γονείς σε έναν κόσμο που δεν δείχνει διατεθειμένος να τους δεχτεί.

“THE MANY SAINTS OF NEWARK”

Ένας άνδρας, πολλές ιστορίες. Μια οικογένεια, μια μεγάλη ιστορία. Πριν το

“The Sopranos”, που παίζει στο Vodafone TV και στην κατηγορία ΗΒΟ50, υπήρχε ένας άλλος Τόνι και η ταινία “The Many Saints of Newark” του Άλαν Τέιλορ με τον Μάικλ Γκαντολφίνι στον ρόλο του νεαρού Τόνι αλλάζει τις εντυπώσεις. Ο νεαρός Τόνι Σοπράνο μεγαλώνει σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ιστορία του Νιούαρκ και ανδρώνεται, καθώς αντίπαλες συμμορίες ανελίσσονται και διεκδικούν την εξουσία από μια πανίσχυρη εγκληματική. Αποκλειστικά στο Vodafone TV για ένα απολαυστικό double feature για αυτόν τον Μάρτιο.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΟΣΚΑΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Με αφορμή τις φετινές υποψήφιες ταινίες στα Όσκαρ που προβάλλονται στο Vodafone TV (“Elvis”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “Η Αυτοκρατορία του Φωτός”, “All That Breathes”, «Πάντα στο Κόκκινο»), έρχεται ένα μοναδικό αφιέρωμα στην ιστορία των Όσκαρ με ταινίες που έχουν βραβευτεί, με τους πιο γνωστούς τίτλους όπως ο «Εξορκιστής» του Γουίλιαμ Φρίντκιν, ο «Πληροφοριοδότης» του Μάρτιν Σκορσέζε, το “Argo” του Μπεν Άφλεκ, η «Χώρα των Νομάδων» της Κλόι Τζάο, η «Μορφή του Νερού» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και η «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, δίπλα στην τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον και στους «Ασυγχώρητους» του Κλιντ Ίστγουντ, για ένα μήνα που φέρνει λάμψη και έντονες συγκινήσεις.

Αποκλειστικά και για πρώτη φορά κάτω από την ίδια στέγη, μόνο στο Vodafone TV.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

“ALICE, DARLING” (Premium Video On Demand)

Μια γυναίκα φτάνει στα όρια της εξαιτίας της ψυχολογικής βίας που της ασκεί ο σύντροφός της, Σάιμον. Κατά τη διάρκεια διακοπών με δύο πολύ στενές της φίλες, επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της και κερδίζει τη χαμένη της αυτοεκτίμηση. Κι αυτό είναι το «Αλις, Αγάπη μου».

“PLANE” (Premium Video On Demand)

Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη μιας εμπόλεμης ζώνης όταν εξαιτίας μιας καταιγίδας αναγκάζεται να προσγειώσει το επιβατηγό αεροσκάφος του σε ένα αφιλόξενο νησί. Η σωτηρία του πληρώματος και των επιβατών του εξαρτώνται από τον ίδιο. Ο Τζέραντ Μπάτλερ προσγειώνει την δράση σε σημεία και…τέρατα.

“PLANET SEX WITH CARA DELEVINGNE”

H Cara Delevigne ρωτάει, και κυρίως εξερευνάει, όλα εκείνα που θέλαμε να μάθουμε για το σεξ και ντρεπόμασταν να ρωτήσουμε. Στο ντοκιμαντέρ «Planet Sex», που χωρίζεται σε έξι μέρη, το διάσημο μοντέλο ρωτάει, αναλύει, ακούει και φτιάχνει ένα μωσαϊκό από το τι σημαίνει σεξ στο σήμερα μέχρι ποια είναι τα όρια της πορνογραφίας, της απόλαυσης, της ηδονής, του πόνου και της διέγερσης.

NETFLIX & AMAZON PRIME

“MURDER MYSTERY 2”

Το υπερεπιτυχημένο φιλμ «Πρόσκληση για Φόνο» επιστρέφει στο Netflix για ένα δεύτερο κεφάλαιο, με τον ίδιο αστυνόμο και την ίδια σύζυγό του σε μια άλλη, πιο θεότρελη περιπέτεια. Τζένιφερ Άνιστον και Άνταμ Σάντλερ στις επάλξεις.

“DAISY JONES AND THE SIX”

Η άνοδος και κυρίως η πτώση του συγκροτήματος των “Daisy Jones and the Six”, η αρχή τους, η γνωριμία, οι επιτυχίες, οι έρωτες, οι παραφωνίες, όλα κι άλλα τόσα, άγνωστες και ακόμα πιο άγνωστες σελίδες και φτιάχνουν την απόλυτη μουσική σειρά του Amazon Prime που βλέπεται (και ακούγεται) μονάχα στο τέρμα.