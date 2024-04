Ο Απρίλιος ξεκινάει με οσκαρικό περιεχόμενο αλλά και νέες αφίξεις που δημιουργούν την πιο ξεχωριστή Άνοιξη για τους συνδρομητές του Vodafone TV. Από την δημοφιλή και τιμημένη με Όσκαρ Τραγουδιού “Barbie” της Γκρέτα Γκέργουιγκ, το “The Sympathizer” του ΗΒΟ με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, μέχρι και το υπέροχο ντοκιμαντέρ «Thank you, Goodnight: Η Ιστορία των Bon Jovi» στο Disney+ στις 26 Απριλίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα σε αληθινές ιστορίες με ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ, και τον «Pablo» με ελληνική μεταγλώττιση για την Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«THANK YOU, GOODNIGHT: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ BON JOVI»

Διαθέσιμο στις 26 Απριλίου

Το «Thank You, Goodnight» είναι μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων που παρουσιάζει και καταγράφει το επικό παρελθόν και το αβέβαιο μέλλον του εμβληματικού συγκροτήματος Bon Jovi. Μια οδύσσεια 40 ετών ροκ εντ ρολ ειδωλολατρίας κρέμεται από μια κλωστή καθώς ένας τραυματισμός φωνητικών χορδών απειλεί να τα σταματήσει όλα.

«ΜΠΛΟΥΪ»

Κύκλος 3 – Διαθέσιμος στις 7 Απριλίου

Η Μπλούι είναι ένα ανεξάντλητο εξάχρονο Μπλε Χίλερ κουτάβι, που λατρεύει να παίζει και να μετατρέπει τις καθημερινές οικογενειακές στιγμές σε αξέχαστες περιπέτειες, αναπτύσσοντας τη φαντασία της καθώς και την ψυχική, σωματική και συναισθηματική ανθεκτικότητα της.

«ΕΥΧΗ»

Διαθέσιμο τώρα

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Ευχή» καλωσορίζει το κοινό στο βασίλειο των Ρόσας, όπου η Άσα, κάνει μια ευχή που την ακούει μια κοσμική δύναμη. Η Άσα και το Αστέρι έρχονται αντιμέτωποι με τον βασιλιά Μαγκνίφικο, για να σώσουν την κοινότητά της και να αποδείξουν ότι όταν η θέληση ενός ανθρώπου συνδεθεί με τα αστέρια, συμβαίνουν θαυμαστά πράγματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ HBO

​“THE SYMPATHIZER”

Διαθέσιμο στις 14 Απριλίου

Από τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στην παραγωγή και τον Παρκ Τσαν Γουκ στη σκηνοθεσία, από το ΗΒΟ και την Α24 έρχεται το THE SYMPATHIZER, η σειρά της χρονιάς που μπλέκει την κατασκοπία με την περιπέτεια με τον πιο ευφάνταστο τρόπο. Από το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ στο Λος Άντζελες, πόσα μπορεί να έχουν αλλάξει; Με τον Χόα Ζουάντε στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ σε…πολλούς ρόλους, το βασισμένο σε βραβευμένο με Πούλιτζερ THE SYMPATHIZER ήρθε για να μείνει.

”THE GIRLS ON THE BUS”

Διαθέσιμο τώρα

Τέσσερις γυναίκες δημοσιογράφοι ακολουθούν 4 υποψήφιους Αμερικανούς προέδρους σε ένα ταξίδι που θα ανακαλύψουν τις δυσκολίες, τον έρωτα, την ζωή και τι εστί…δημοκρατία. Το THE GIRLS ON THE BUS του HBO είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV.

“THE TRUTH Vs ALEX JONES”

Διαθέσιμο τώρα

Τι πραγματικά συνέβη στην υπόθεση της μαζικής δολοφονίας το 2012 γνωστή και ως Υπόθεση Sandy Hooks και γιατί λογίζεται ως hoax υπόθεση; To THE TRUTH VS. ALEX JONES, το ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ, έρχεται μετά από έναν φεστιβαλικό θρίαμβο αποκλειστικά στο Vodafone TV για να εξερευνήσει ένα fake news που δεν πρόλαβε να γίνει καν γεγονός. ​​

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ HITS ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ VIAPLAY ΣΤΟ VODAFONE TV

“VERONIKA”

Διαθέσιμο τώρα

Η αστυνομικός Βερόνικα είναι κρυφά εξαρτημένη από χάπια και ταλαιπωρείται από εφιάλτες. Κατά τη διάρκεια ενός πικνίκ βλέπει ένα όραμα με ένα νεκρό αγόρι. Και τότε ξεκινάει ο εφιάλτης. Η VERONIKA σε παραγωγή SHOWTIME και VIAPLAY παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV και με τις «παγωμένες» της ανατροπές, υπόσχεται ένα αξέχαστο binge-watching με ένα νουάρ που όμοιό του, δύσκολα θυμάστε ότι έχετε ξαναδεί.​

Η “BARBIE” παίζει αποκλειστικά στο VODAFONE TV στις 30 Απριλίου

Με 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, με το βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού και μια δυνατή ιστορία ως πρώτη μαγιά, η BARBIE της Γκρέτα Γκέργουιγκ με την Μάργκο Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ αφηγείται την ιστορία της πιο διάσημης κούκλας στην ιστορία, χρωματίζει με pop τρόπο τις «κοριτσίστικες» αναμνήσεις ολόκληρων γενιών και παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.​

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό (2 Απριλίου) με τις 2 σαιζόν της σειράς «Pablo» αποκλειστικά στο Vodafone TV

Η παιδική σειρά «Pablo» αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και εξερευνά το πώς τα άτομα με αυτισμό αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τη ζωή γύρω τους. Κάθε επεισόδιο της σειράς διαρκεί περίπου 10′ και διηγείται μια διαφορετική πρόκληση της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό μέσα από τα μάτια του Pablo, συνδυάζοντας ζωντανή δράση και κινούμενα σχέδια, με τους 2 μεταγλωττισμένους στα ελληνικά, κύκλους να διατίθενται αποκλειστικά στο Vodafone TV, όπου για τις ανάγκες μεταγλώττισης της σειράς επιλέχθηκαν μέσα από ακροάσεις άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ώστε να δώσουν φωνή στους πρωταγωνιστές, σε συνεργασία με την Happy Act, μια ενέργεια πρωτοπόρα στα ελληνικά δεδομένα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: REAL STORIES

Ιστορίες βγαλμένες από την ίδια τη ζωή, αληθινές ιστορίες πραγματικών προσώπων που ενέπνευσαν τις καλύτερες ταινίες, ντοκιμαντέρ και animation που με τη σειρά τους φτιάχνουν τη πιο πλούσια λίστα από τα μεγαλύτερα στούνιο των ΗΒΟ, Disney+, Warner και Viaplay που παίζουν δυνατά και αποκλειστικά στο Vodafone TV. ​

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τίτλους μεταξύ άλλων το καθηλωτικό «The Janes» και τη συγκλονιστική μίνι σειρά «Chernobyl» από το ΗΒΟ μέχρι το «Pam & Tommy» και τον «Τιτανικό» στο Disney+ και από το «Zodiac» του Ντέιβιντ Φίντσερ μέχρι το «Max Verstappen: Anatomy of a Champion» και το «Palme: The Murder Investigation» από τον κατάλογο του Viaplay, συνολικά 21 τίτλοι κάνουν το «Real Stories» tribute να μοιάζει το πλέον καλύτερο δώρο για αυτή την Άνοιξη.

VIDEO CLUB: ΟΣΚΑΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

“ΟΠΕΝΧΑΪΜΕΡ”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Βίος και Πολιτεία του Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, του εφευρέτη της ατομικής βόμβας, που για να σώσει τον κόσμο, ρίσκαρε να τον καταστρέψει. Το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, 1 ανάσα από το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις και με 7 Όσκαρ, αναμέσά τους και εκείνα της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Ανδρικού ρόλου είναι εδώ.

“ΖΩΝΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Το ανατριχιαστικό φιλμ του Τζόναθαν Γκλέιζερ, τιμημένο με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής και με 2 Όσκαρ (Διεθνούς Ταινίας, Ήχου) αφηγείται την ιστορία της ζωής ενός στρατιωτικού των Ες Ες που ζει δίπλα στο Στρατόπεδο του Ολοκαυτώματος. Και η ΖΩΝΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ είναι η ταινία της χρονιάς.

“ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Ο φετινός Χρυσός Φοίνικας αφηγείται τον δικαστικό αγώνα να αποδείξει πως δεν σκότωσε η ίδια τον άντρα της που βρίσκεται νεκρός μετά από πτώση στο χιόνι από την σοφίτα τους. Η τιμημένη με Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ της Ζαστίν Τριέτ είναι ένα υπόδειγμα σεναριακό χρονικό για την ιστορία μιας οικογένειας που δεν θα είναι πια η ίδια.​