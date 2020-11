Τελικά οι hackers βρίσκουν συχνά την πόρτα ορθάνοιχτη και φυσικά φταίμε εμείς, αφού δεν μπορούμε να σκεφτούμε έναν κωδικό πρόσβασης της προκοπής. Ανατρέχοντας στο 2015, ο κατάλογος με τους πιο συνηθισμένους κωδικούς ασφαλείας, περιλάμβανε επιλογές όπως “123456’’ ή ακόμα και “password“. Δυστυχώς, 5 χρόνια μετά, εν έτει 2020, τέτοια παραδείγματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Ας δούμε όμως λίγο καλύτερα το θέμα…

Η NordPress με τους συνεργάτες της, αφού ανέλυσαν 275.699.516 κωδικούς ασφαλείας που διέρρευσαν λόγω κυβερνοεπιθέσεων, διαπίστωσαν πως ήταν απίστευτα εύκολο για κάποιον να μαντέψει τα πιο δημοφιλή -αλλά και κοινά- password των χρηστών.

Μάλιστα για έναν “ισχυρό” εισβολέα – που ξέρει καλά τη δουλειά του- θα ήταν εφικτό να παραβιάσει έναν λογαριασμό σε λιγότερο από 2 μόλις δευτερόλεπτα! Σημειώστε, ότι μόνο το 44% των καταγεγραμμένων κωδικών ήταν “μοναδικοί” παρέχοντας σχετικά αξιοπρεπή ασφάλεια στον χρήστη.

Ο υπεύθυνος φορέας για την Διαχείριση Κωδικών Πρόσβασης, στην ετήσια έκθεση που δημοσίευσε την περασμένη Τετάρτη, διαπίστωσε πως οι πιο δημοφιλής επιλογές ήταν ‘’123456’’, ‘’123456789’’, ‘’picture1’’, “password” και “12345678”. Καμία δυσκολία. Σωστά;

Με εξαίρεση τον κωδικό “picture1”, η αποκρυπτογράφηση του οποίου θα απαιτούσε περίπου 3 ώρες, το σπάσιμο των υπολοίπων θα ήταν εφικτό μόλις σε μερικά δευτερόλεπτα.

Φαίνεται λοιπόν πως κάποιοι εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν ισχυρούς κωδικούς που είναι δύσκολο να σπάσουν και περιορίζονται σε επιλογές όπως “football”, “Iloveyou”, “letmein” και “pokemon”.

Όταν λοιπόν επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης, καλό θα ήταν να αποφύγετε μοτίβα και επαναλήψεις όπως γράμματα και αριθμούς που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο στο πληκτρολόγιο.

Η πρόσθεση κεφαλαίων γραμμάτων ή συμβόλων σε απρόσμενες θέσεις είναι κάτι που επίσης ισχυροποιεί έναν κωδικό. Σε κάθε περίπτωση προσωπικές πληροφορίες όπως η ημερομηνία γέννησης ή τα ονόματα μελών της οικογενείας, καλό είναι να αποφεύγονται. Επίσης, ένα σημαντικό λάθος είναι να έχετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλα τα προγράμματα, εφαρμογές και site. Αν διαρρεύσει μία φορά έχετε χάσει τα πάντα…

Μια πρακτική λύση είναι να πάρουμε τα πρώτα γράμματα από το κουπλέ/ρεφρέν ενός τραγουδιού. Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα password με τυχαίους χαρακτήρες, τους οποίους μπορούμε να θυμόμαστε πανεύκολα. Αν π.χ. πάρουμε τον στίχο “Smoke on the water, fire in the sky”. Τα πρώτα γράμματα κάθε λέξης δημιουργούν στην προκειμένη περίπτωση τον κωδικό sotwfits. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και κάποια γράμματα από τον όνομα του προγράμματος ή του site, ώστε να το διαφοροποιείτε κατά περίπτωση, ενδεχομένως με κεφαλαία, ή να προσθέσετε και μερικούς ειδικούς χαρακτήρες οπότε έχετε ένα αρκετά δυνατό password.

Εάν όλα αυτά σας φαίνονται βουνό ή σας είναι δύσκολο να απομνημονεύσετε τους διάφορους κωδικούς πρόσβασης, ίσως θα έπρεπε να σκεφτείτε την χρήση ενός password manager όπως το Dashlane, το Roboform ή το 1password.