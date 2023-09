Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 η Συνέντευξη Τύπου του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ, από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή των Νυχτών Πρεμιέρας, Λουκά Κατσίκα, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, κας Μαρίας Μπόμπολα. H Γενική Διευθύντρια, κα Τατιάνα Παππά, και ο Λουκάς Κατσίκας, υποδέχτηκαν το κοινό που παρακολουθούσε τη Συνέντευξη Τύπου με φυσική παρουσία στον κινηματογράφο αλλά και σε ζωντανή μετάδοση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ:

Δείτε το βίντεο της Συνέντευξης Τύπου ΕΔΩ.

Το σποτ της 29ης διοργάνωσης που δημιούργησαν οι TROUT Creative Hub, ΕΔΩ.

Η Τατιάνα Παππά καλωσόρισε τους θεατές και ξεκίνησε την εκδήλωση μιλώντας για το 13ο Athens Open Air Film Festival που ολοκληρώθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες. Η καλοκαιρινή δράση των Νυχτών Πρεμιέρας «μεγαλώνει κάθε χρόνο και ταξιδεύει πια σταθερά στο Αιγαίο με την υποστήριξη του Mykonos Art Festival, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σερίφου», ενώ άπλωσε την θερινή κινηματογραφική του μαγεία σε όλη την Αθήνα με μια σειρά αξέχαστων προβολών κλασικών ταινιών αλλά και την πανελλήνια πρεμιέρα της ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ που κέρδισε τον φετινό Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά για τη συνδιοργάνωση και αμέριστη συμβολή του και στα δύο Φεστιβάλ τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων και κάλεσε κοντά της την πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, κα Νίκη Αραμπατζή, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη. Η κα Αραμπατζή αναφέρθηκε με χαρά στην απόλυτη σύνδεση του Φεστιβάλ με την πολιτιστική ζωή της Αθήνας 29 χρόνια τώρα και έδωσε συγχαρητήρια που «κάθε χρόνο ανανεώνεται και εμπλουτίζεται,κρατώντας την ποιότητά του σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα» ενώ έκλεισε τον λόγο της με την ευχή «οι αίθουσες να κατακλυστούν από θεατές που θα απολαύσουν τη μοναδική εμπειρία του κινηματογράφου, που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη εμπειρία προβολής».

Έπειτα, η Τατιάνα Παππά, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής και το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη γενναία στήριξη, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Πολιτισμού για την Αιγίδα και την υποστήριξη, ενώ ανακοίνωσε με χαρά τα εγκαίνια της συνεργασίας μας με το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) και ευχαρίστησε τον κο Λεωνίδα Χριστόπουλο για τη στήριξη και την αναγνώριση στην προσφορά και το έργο μας.

Στη συνέχεια, η κα Τατιάνα Παππά ευχαρίστησε θερμά όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης υποδέχτηκε στη σκηνή την κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Senior Programme Manager NOVA, του Μεγάλου Χορηγού του Φεστιβάλ, «μιας δημιουργικής σχέσης που βασίζεται στον αμοιβαίο θαυμασμό και την εμπιστοσύνη». Η κα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Χαιρόμαστε πολύ που για 2η χρονιά η NOVA στηρίζει τις Νύχτες Πρεμιέρας, αυτό το μοναδικό Διεθνές Φεστιβάλ στην πόλη της Αθήνας και ευχόμαστε να συνεχίζουμε να συμπλέουμε και τα επόμενα χρόνια. Σαν NOVA στηρίζουμε έμπρακτα τις εγχώριες παραγωγές και έχουμε φτάσει να μετράμε 120 ταινίες ενώ διευρύνουμε τη στήριξή μας και σε σειρές».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΙΚΑ | Κινηματογράφος ΙΝΤΕΑΛ

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας καλωσόρισε το κοινό και πριν ξεκινήσει την παρουσίαση του προγράμματος της 29ης διοργάνωσης ανέφερε:

«Τι είναι ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, πέρα από τις ταινίες που προβάλλει, τις εκδηλώσεις που φιλοξενεί, το κοινό που υποδέχεται, τις προτάσεις που συστήνει, τις ανακαλύψεις και συγκινήσεις που μοιράζεται με τους αγαπημένους του θεατές; Ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ είναι πάνω απ’ όλα η αίθουσα. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει φεστιβάλ. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει σινεμά. Και χωρίς αυτή δεν υπάρχει πολιτισμός, εκτός κι αν ως πολιτισμός γίνεται πλέον αντιληπτή η συνήθεια της οικιακής ψυχαγωγίας κι αν ως αίθουσα έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρούμε το σαλόνι, το καθιστικό ή την κρεβατοκάμαρα του σπιτιού μας.

Για τον λόγο αυτό, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα ήθελε πολύ να γιορτάσει και πάλι ανοιχτόκαρδα με τους θεατές και με την πόλη του, έχοντας μάλιστα να παρουσιάσει ένα από τα πιο δυνατά και πλούσια σε περιεχόμενο προγράμματά του. Όμως το να γιορτάζει ξέγνοιαστο, ειδικά φέτος, σημαίνει το να εθελοτυφλεί, να προσπερνά επιπόλαια τη σκληρή αλήθεια.

Ποια είναι η αλήθεια αυτή; Ότι το κέντρο της πρωτεύουσας, Που κάποτε φιλοξενούσε τις περισσότερες αίθουσες του αστικού χάρτη, συρρικνώνεται και σταδιακά αφανίζεται. Τα σινεμά χάνονται το ένα μετά το άλλο. Ύστερα από το μαράζωμα των αιθουσών ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΠΟΛΛΩΝ, τα αγαπημένα «σπίτια» των Νυχτών Πρεμιέρας χωρίς τα οποία τίποτα δεν ήταν ποτέ ξανά ίδιο, άλλο ένα «σπίτι» του Φεστιβάλ και του αθηναϊκού κοινού υποχρεώνεται τώρα να κλείσει. Αυτή τη φορά είναι το ΙΝΤΕΑΛ, ένα αρχιτεκτονικό στολίδι με ιστορία 102 ετών, στο οποίο μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν αμέτρητες γενιές θεατών.

Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, και για το ζοφερό μέλλον που ξημερώνει για τη βιωσιμότητα της αίθουσας στην πρωτεύουσά μας και για τη βιωσιμότητα της κινηματογραφικής εμπειρίας, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέτος θέλουν πολύ, αλλά δεν μπορούν να χαρούν και να γιορτάσουν. Ίσα -ίσα που, κάθε προβολή την οποία φιλοξενούν στο ΙΝΤΕΑΛ θα είναι και σαν ένας μικρός και πικρός αποχαιρετισμός.

Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, συνεπώς, από το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας είναι ένας καημός για όσα ανήμποροι χάνουμε, και η συνειδητοποίηση ενός τέλους. Όχι μόνο για το ΙΝΤΕΑΛ και για κάθε επόμενη αίθουσα που θα ακολουθήσει την άδοξή του κατάληξη. Αλλά και για μια πόλη που χάνει τα σινεμά της. Και μαζί τους χάνει ένα σημαντικό κομμάτι από τον πολιτισμό της».

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ

To 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας κάνει πανηγυρική έναρξη την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο ΠΑΛΛΑΣ, με δύο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες- δυο ιστορίες αγάπης, την πιο πρόσφατη δημιουργία του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τίτλο STRANGE WAY OF LIFE και γοητευτικούς πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ίθαν Χοκ, έναν μικρού μήκους θησαυρό που αποθεώθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, και τις ΠΕΡΑΣΜΕΝEΣ ΖΩΕΣ (PAST LIVES) της Σελίν Σονγκ, το θαυματουργό ντεμπούτο που συγκέντρωσε τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς παγκοσμίως και το οποίο ετοιμάζεται, σύμφωνα με τα προγνωστικά, να διεκδικήσει τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Ευχαριστούμε τις εταιρείες FEELGOOD ENTERTAINMENT και TANWEER για την ευγενική παραχώρηση των ταινιών.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με την Τελετή Λήξης και την Απονομή των Βραβείων των Διαγωνιστικών Τμημάτων του Φεστιβάλ και την πανελλήνια πρεμιέρα ενός από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς: της ταινίας ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΔΙΟΣ (THE BOY AND THE HERON), την ταινία που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή στο σινεμά του κορυφαίου δημιουργού κινουμένων σχεδίων, Χαγιάο Μιγιαζάκι.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ο Υπεύθυνος του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και Αρχισυντάκτης του cinemagazine.gr, Πάνος Γκένας, παρουσίασε ένα από τα πιο αγαπημένα δημοφιλή και δυναμικά τμήματα του Φεστιβάλ τις «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες». Ο κος Γκένας ανέφερε ότι «Με μεγάλη χαρά σάς παρουσιάζουμε τις 47 ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος Ελληνικές Μικρές ιστορίες του 29ου ΔΦΚΑ Νύχτες Πρεμιέρας, τη συναρπαστική μας γέφυρα με το νέο, δυναμικό ελληνικό σινεμά. Ευχαριστούμε όλους και όλες για την εμπιστοσύνη, φέτος είχαμε 308 καταθέσεις! Οι 47 ταινίες που επιλέξαμε και θα διεκδικήσουν τα βραβεία του τμήματος παρουσιάζουν μια δημιουργική ματιά – σχόλιο στην επικαιρότητα, έντονο κοινωνικό προβληματισμό, ξεχωριστές ερμηνείες, διορατικά βλέμματα στην πραγματικότητα, πειραματικές αφηγήσεις, ευρηματικά animation, ταινίες που έχουν διαπρέψει σε Φεστιβάλ του εξωτερικού όπως οι Κάννες, το Κλερμόν Φεράντ, το Λοκάρνο και ταινίες που πρωτοσυστήνουμε. Σας προσκαλούμε να τις απολαύσετε στο Φεστιβάλ.».

Ακόμη, ο Πάνος Γκένας παρουσίασε την Κριτική Επιτροπή του τμήματος που αποτελείται από: τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο, Aγγελο Φραντζή (Πρόεδρο), τον ηθοποιό Ορφέα Αυγουστίδη, την εκδότρια Μαριλένα Καραμολέγκου, την κριτικό κινηματογράφου Πόλυ Λυκούργου και την παραγωγό Βίκυ Μίχα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στα Βραβεία του Τμήματος, αξίας 11.500 ευρώ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Σχολή Σεναρίου Ant1 και Onassis Award) και ανακοίνωσε ότι τα βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας – καθώς και εκείνο της Σκηνοθεσίας – συνοδεύονται -πλέον – από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, εγκαινιάζοντας μία νέα συνεργασία με την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία άνοιξε και στην Ελλάδα ως Crew United Greece.

Ευχαριστούμε πολύ την Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Αθηνά Καρτάλου, το Ίδρυμα Ωνάση, το Ant1 Media Lab, και την Βένια Βέργου από το την Crew United.

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας σε συνεργασία με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA του ΕΚΚ θα έχουν την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουν ένα masterclass με τίτλο «Fatih Akin, Head on». O διεθνούς φήμης και βραβευμένος σκηνοθέτης Φατίχ Ακίν θα παρουσιάσει ένα masterclass με θέμα τη συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα σκηνοθεσίας (filmmaking) για νέους/-ες κινηματογραφιστές/-ριες στο Ινστιτούτο Γκαίτε. Ευχαριστούμε πολύ την Aννα Κασιμάτη, Υπεύθυνη του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη MEDIA, για την άψογη συνεργασία και φέτος, καθώς και το Ινστιτούτο Γκαίτε (λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω στις Παράλληλες Εκδηλώσεις).

Δείτε αναλυτικά τις ταινίες του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, τα ΒΡΑΒΕΙΑ και την Κριτική Επιτροπή ΕΔΩ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

O Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ παρουσίασε τις 16 ταινίες από όλο τον κόσμο που θα διεκδικήσουν φέτος τα Βραβεία ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ, Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών, Βραβείο Σεναρίου και Βραβείο Κοινού Fischer και αναφέρθηκε στους σκηνοθέτες και τις σκηνοθέτιδες, ηθοποιούς και παραγωγούς που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους στις προβολές του τμήματος!

Δείτε τις ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος ΕΔΩ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

To Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ παρουσίασε στο κοινό ο Τάσος Αλευράς, Σκηνοθέτης Ντοκιμαντέρ και συνεργάτης του Φεστιβάλ στο Τμήμα Παραγωγής, λέγοντας: «Για το φετινό μας Φεστιβάλ έχουμε επιλέξει 11 Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που θα διαγωνιστούν για την ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ, που μας έρχονται από κάθε άκρη του πλανήτη και συγκεντρώνουν αρκετά θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας δοσμένα πάντα με αυτή τη δόση καλλιτεχνίας που εξυπηρετεί αυτή τη διπλή ιδιότητα των ταινιών τεκμηρίωσης να ενημερώνουν και να ψυχαγωγούν παράλληλα».

Δείτε τις ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ ΕΔΩ.

Δείτε τους/τις διεθνείς καλεσμένους/-ες μας ΕΔΩ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

WELCOME TO THE PLEASUREDOME: 14 (ΑΓΡΙΕΣ) ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΟ SCALA CINEMA

«Το λονδρέζικο Scala στάθηκε για μια κάτι παραπάνω από μια δεκαετία η πιο εκλεκτική art house αίθουσα της Αγγλίας. Μέσα της απέκτησαν την κινηματογραφική τους παιδεία σκηνοθέτες όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Μάρτιν ΜακΝτόνα, ο Πίτερ Στρίκλαντ, ο Μπεν Γουίτλεϊ, η Μέρι Χάρον κ.α. Μάλιστα ο Κρίστοφερ Νόλαν εξακολουθεί να κουβαλά στο πορτοφόλι του την ετήσια κάρτα μέλους που είχε βγάλει ώστε να επισκέπτεται την αίθουσα όσο το δυνατόν συχνότερα».

Διαβάστε τη συναρπαστική συνέχεια στο κείμενο του Λουκά Κατσίκα ΕΔΩ.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, και με αφορμή την πρεμιέρα του απολαυστικού ντοκιμαντέρ τους SCALA!, θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους η συγγραφέας και σκηνοθέτιδα Τζέιν Τζάιλς, που υπήρξε υπεύθυνη προγράμματος στο Scala, και ο συν-σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Αλι Κάτερολ.

Οι ταινίες που θα προβληθούν: ΟΙ ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΙ του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Ms.45 του Έιμπελ Φεράρα, ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΟΥ ΖΕΝ του Κινγκ Χου, ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΔΑΝΤΕΛΑ του Μάριο Μπάβα, ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ του Γουόλτερ Χιλ, VARIETY της Μπέτι Γκόρντον, Ο ΕΝΟΙΚΟΣ του Ρόμαν Πολάνσκι, ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ του Φρανκ Ρίπλοου, THUNDERCRACK του Κερτ Μακ Ντάουελ, Η ΚΡΑΥΓΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ του Γέρζι Σκολιμόφσκι, ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ ΘΑΝΑΣΙΜΑ του Ρόμπερτ Όλντριτζ, ΑΝΗΘΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ του Βαλέριαν Μπόροβτζικ, OUT OF THE BLUE του Ντένις Χόπερ.

Διαβάστε αναλυτικά για το Αφιέρωμα ΕΔΩ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ DISNEY 100: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ

Το 29o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, σε συνεργασία με τη VISA, συμμετέχουν στον παγκόσμιο εορτασμό των 100 χρόνων Disney και τιμούν 100 χρόνια ζωηρής φαντασίας και πάθους για τις ιστορίες.

Διαβάστε αναλυτικά για το Αφιέρωμα DISNEY 100 ΕΔΩ.

ΟΙ «ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ» ΤΟΥ ΣΚΟΡΣΕΖΕ και ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ

Η πλέον προσδοκώμενη δημιουργία της χρονιάς, και το αναμφισβήτητο γεγονός του φετινού προγράμματος, είναι η πανελλήνια πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε με τίτλο ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ και πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Στο πλαίσιο των 29ων Νυχτών Πρεμιέρας περιλαμβάνονται όμως κι άλλες πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το αριστουργηματικό AΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ του Αντριου Χέιγκ με τους Πολ Μέσκαλ και ʼντριου Σκοτ, το MAY DECEMBER του αγαπημένου μας Τοντ Χέινς, το ΘΗΡΙΟ του Μπερτράν Μπονελό, το ANSELM 3D του Βιμ Βέντερς, τα βραβευμένα στο Φεστιβάλ Βενετίας (και μίνι σκάνδαλο στη χώρα τους, Πολωνία) ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ της Ανιέσκα Χόλαντ, τα βραβευμένα στις Κάννες ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ του Νούρι Μπιλγκέ Τζεϊλάν, η βραβευμένη στη Βενετία ΠΡΙΣΙΛΑ της Σοφία Κόπολα, το DREAM SCENARIO του Κρίστοφερ Μπόργκλι με τον Νίκολας Κέιτζ, το βραβευμένο στη Βενετία MEMORY του Μισέλ Φράνκο με τους καταπληκτικούς Τζέσικα Τσαστέιν και Πίτερ Σάρσγκαρντ, το ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ της Κατρίν Μπρεγιά, το ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΗΣΙ του Ρομπέν Καμπιγιό, το THE ROYAL HOTEL της Κίτι Γκριν και το THE TEACHERS’ LOUNGE του Ιλκέρ Σατάκ, που «σε λίγους μήνες θα βρίσκεται στην πεντάδα του Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας».

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Συνέντευξη Τύπου συνεχίστηκε με την παρουσίαση από την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Φεστιβάλ, Μαρία Ναθαναήλ, των παράλληλων εκδηλώσεων της φετινής διοργάνωσης, η οποία ανέφερε ότι η ομάδα του Φεστιβάλ «όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προσπαθήσαμε να διευρύνουμε το κοινωνικό αποτύπωμα του Φεστιβάλ μέσα από μια σειρά δράσεων, που επιμεληθήκαμε με φροντίδα και περήφανα σας παρουσιάζουμε»:

Ειδικότερα, η Συνέντευξη Τύπου καθώς οι οι Τελετές Έναρξης και Λήξης του Φεστιβάλ παραγματοποιούνται με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη συνεργάτιδα του Φεστιβάλ, κα Ανδρονίκη Ξανθοπούλου.

Επιπλέον, το Φεστιβάλ, πιστό στην κοινωνική του πολιτική προσφέρει και στη φετινή διοργάνωση 2.000 δωρεάν εισιτήρια για ανέργους ενώ υποστηρίζει και προωθεί την ανθρωπιστική δράση της οργάνωσης ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, η οποία φέτος θα διαθέσει όλα τα έσοδα που θα προκύψουν στους πλημμυροπαθείς συνανθρώπους μας.

Τέλος, οι 29ες Νύχτες Πρεμιέρας περιλαμβάνουν μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ, από Masterclass με επιφανή ονόματα της κινηματογραφικής κοινότητας (MASTERCLASS «Fatih Akin, Head on», CREW UNITED DAY), έως προβολές και Ανοιχτές Συζητήσεις για θέμα ψυχικής υγείας («Μέθοδος Στανισλάβσκι: Το συναίσθημα στην θεραπεία της ψυχικής απεξάρτησης» σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ), την ιστορία των μοναδικών ελληνικών περιπτέρων («Periptero: Je t’aime moi non plus») αλλά και δικαιώματα μειονοτήτω (TRANSISTENCE).

Δείτε αναλυτικά τις παράλληλες εκδηλώσεις ΕΔΩ.

Δείτε τα πάρτυ μας ΕΔΩ.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς της διοργάνωσης για την πολύτιμη υποστήριξή τους: την Χορηγό Εκδηλώσεων Jameson, την Χορηγό Βραβείου Κοινού Fischer, την Χορηγό Αερομεταφορών AEGEAN, τη more.com, τα κοσμηματοπωλεία ZOLOTAS, την χορηγό εσωτερικών μετακινήσεων Avance, την Disney και τη Visa για το Αφιέρωμα DISNEY 100, τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Ισπανική Πρεσβεία και το Ινστιτούτο Cervantes, τις πρεσβείες της Αυστραλίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, το Τσεχικό Κέντρο και το Ινστιτούτο Goethe, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το TV5Monde, τα ξενοδοχεία ELECTRA HOTEL RESORTS, τα εστιατόρια XFloor Rooftop by Electra, Dopios & Cookoovaya το City Link, και το Παλλάς Θεατρικές Σκηνές, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και όλες τις αίθουσες ΔΑΝΑΟ Ι & ΙΙ, ΑΣΤΥ, ΑΣΤΟΡ και το πολυαγαπημένο μας ΙΝΤΕΑΛ που θα έχουν τη χαρά φέτος να φιλοξενήσουν τις πολυαναμενόμενες ταινίες του 29οου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Τέλος, ευχαριστούμε τους διανομείς AMA FILMS, CINOBO, DANAOS FILMS, FEELGOOD ENTERTAINMENT, TFG – THE FILM GROUP, ROSEBUD.21, SPENTZOS FILM, TANWEER, WEIRD WAVE, ONE FROM THE HEART, CAROUSEL, FILMTRADE, τους TROUT Creative Hub για τη δημιουργία του φετινού μας σποτ, την Βαλέρια Χριστοδουλίδου που χαρίζει τη φωνή της στα σποτ του Φεστιβάλ, τους φωτογράφους μας και videographer, τον Βασίλη Μέξη για τον σχεδιασμό των αφισών, αλλά και όλ@ τ@ εθελοντ@ της διοργάνωσης για την πολύτιμη βοήθειά τους.

H JAMESON υποδέχτηκε το κοινό της Συνέντευξης Τύπου με σινεφίλ κοκτέιλ.

Για το ΒΙΝΤΕΟ της συνέντευξης τύπου πατήστε ΕΔΩ.

To ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Φεστιβάλ διαβάστε ΕΔΩ!

Για ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (credits: Γιάννης Στεφανίδης) από τη Συνέντευξη Τύπου ΕΔΩ!

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σημειώστε παρακαλούμε ότι η προπώληση των εισιτηρίων (από το www.aiff.gr και τo more.com διαδικτυακά) ξεκινά σήμερα

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ, αποκλειστικά για κατόχους καρτών διαρκείας και από αύριο

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ. για το υπόλοιπο κοινό,

ενώ συνεχίζεται κανονικά η πώληση των καρτών διαρκείας για το 29ο ΔΦΚ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Ραντεβού στις αίθουσες!

Το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2023.

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, ΙΝΤΕΑΛ, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.