ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Λουκάς Κατσίκας, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Με λαμπερές παρουσίες και σύνθημα την αγάπη (και τις πολλαπλές μορφές της στη ζωή μας) πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα και με αθρόα προσέλευση την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 η Τελετή Έναρξης του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, στο Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Λουκά Κατσίκα, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, Μαρίας Μπόμπολα.

Φωτογραφίες από την Τελετή Έναρξης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, Λουκάς Κατσίκας, ανέβηκε στη σκηνή του κατάμεστου ΠΑΛΛΑΣ και μοιράστηκε με το κοινό μια προσωπική και ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία για το πώς η ζωή και η επαγγελματική του πορεία άλλαξαν ριζικά μέσα σε μια νύχτα, χάρη σε μια προβολή την οποία παρακολούθησε στον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ, έφηβος ακόμη, τον Σεπτέμβριο του 1989. Και χρησιμοποίησε το παράδειγμά του, «μια ιστορία όπως τόσες άλλες ανθρώπων που βρέθηκαν στο ΙΝΤΕΑΛ, έκαναν εκεί φιλίες και έρωτες, έζησαν μερικές από τις πιο αλησμόνητες κινηματογραφικές τους εμπειρίες», προκειμένου να αποτίσει έναν σύντομο φόρο τιμής στο δυσαναπλήρωτο κενό που θα αφήσει η θρυλική αίθουσα της πρωτεύουσας με το άδοξο κλείσιμό της, σημειώνοντας ότι η Αθήνα, οι πολίτες της και βέβαια οι Νύχτες Πρεμιέρας θα χάσουν ένα ακόμη σπίτι τους, όπως νωρίτερα συνέβη με τα σινεμά ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΠΟΛΛΩΝ. «Θα χάσουν ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού τους», συμπλήρωσε, «και στο τέλος το μόνο που θα μας απομείνει θα είναι οι αναμνήσεις και κάποιες φωτογραφίες για να μας θυμίζουν θλιβερά πόσο ομορφότερα και καλύτερα ήταν κάποτε τα πράγματα», υπογραμμίζοντας πώς «μια κάποτε-κυριολεκτικά και μεταφορικά-ολόφωτη περιοχή όπως η Πανεπιστημίου σταδιακά βυθίζεται στο σκοτάδι αφού όλα τα όμορφα φώτα της σβήνουν ένα προς ένα». Έκλεισε τον λόγο του με τη σκέψη ότι το γεμάτο συγκινητικές ταινίες για την αγάπη φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ ας είναι μια απάντηση στους απροκάλυπτα κυνικούς καιρούς που ζούμε, ευχόμενος να μην χάσουμε την ελπίδα και να συνεχίσουμε να βρίσκουμε δύναμη σε ό,τι μας απομένει.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Λουκάς Κατσίκας, επιφύλλασσε μια ευχάριστη έκπληξη στο κοινό της τελετής καθώς ο σπουδαίος Πέδρο Αλμοδόβαρ απέστειλε εγκάρδιο βίντεο χαιρετισμού ευχαριστώντας το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που επέλεξε το STRANGE WAY OF LIFE ως επίσημη έναρξη του φετινού Φεστιβάλ:.

Δείτε το απόσπασμα εδώ:

https://www.facebook.com/AthensFilmFestival/videos/2029830787383870

Βίντεο- μήνυμα καλωσορίσματος από τον Πέδρο Αλμοδόβαρ

Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή εκλεκτοί και εκλεκτές προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες από τον καλλιτεχνικό χώρο, τον κινηματογράφο, το θέατρο, την τηλεόραση και τη μουσική καθώς και εκπρόσωποι σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και θεσμών που στηρίζουν σταθερά και έμπρακτα την δημιουργική παραγωγή της χώρας.

Κλέλια Ανδριολάτου (Ηθοποιός) Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ηθοποιός)

Οι διεθνείς σκηνοθέτιδες Molly Manning Walker (HOW TO HAVE SEX) και Aνια Γκαλντάνοβα (QUEENDOM), ο σκηνοθέτης Μινγκ Λιανγκ και ο ηθοποιός Ζάο Μπινγκρούι (CAREFREE DAYS) και ο ηθοποιός Μπιορν Έλγκερντ (OPPONENT).

Molly Manning Walker Σκηνοθέτης & ηθοποιός από την ταινία Carefree Days

Oι σκηνοθέτες και σκηνοθέτιδες Aγγελος Φραντζής (Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνιστικού Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ), Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Τζώρτζης Γρηγοράκης, Αντουανέττα Αγγελίδη, Ευαγγελία Κρανιώτη, Nίκος Σκαρέντζος, Μάρκος Γκαστίν, Νίκος Περάκης, Σοφία Εξάρχου, Βασίλης Κεκάτος, Νίκος Πάστρας, οι ηθοποιοί Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Κώστας Νικούλι, Δημήτρης Πιατάς, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Σοφία Κόκκαλη, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Θάνος Τοκάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Κάτια Γκουλιώνη, Νεφέλη Κουρή, Τόνια Σωτηροπούλου, Κατερίνα Γερονικολού, Μισέλ Βάλλεϋ, Έφη Κάντζα, Χρήστος Στέργιογλου, Ξένια Ντάνια, Αλέξανδρος Πέρρος, Απόστολος Καμιτσάκης, Μελισσάνθη Μάχουτ, Νίκος Κούκας και Βαλέρια Χριστοδουλίδου, o χορογράφος και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Ρήγος, οι δημοσιογράφοι Σοφία Παπαϊωάννου και Δώρα Αναγνωστοπούλου, η σκηνογράφος Εύα Νάθενα, ο μουσικός Κωστής Μαραβέγιας, οι παραγωγοί Κώστας Λαμπρόπουλος, Γιώργος Καρναβάς, Ηρακλής Μαυροειδής, ο σχεδιαστής μόδας, Βρεττός Βρεττάκος, η φωτογράφος Ρούλα Ρέβη, ο παρουσιαστής Γιώργος Λέντζας, ο casting director Aκης Γουρζουλίδης και ο κωμικός Θωμάς Ζάμπρας.

Ανδρέας Κωνσταντίνου (Ηθοποιός) Σοφία Κόκκαλη (Ηθοποιός)

Κωστής Μαραβέγιας (Μουσικός) & Κώστας Νικούλι (Ηθοποιός)

Τόνια Σωτηροπούλου (Ηθοποιός)

Κατερίνα Γερονικολού (Ηθοποιός) Μελισσάνθη Μάχουτ (Ηθοποιός)

O Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής και Εμπορικής Ναυτιλίας, Ιωάννης Παππάς, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Νίκη Αραμπατζή, η οποία δήλωσε ότι «Ο Δήμος Αθηναίων και ο ΟΠΑΝΔΑ, αγαπούν και το σινεμά και τις Νύχτες Πρεμιέρας. Εξάλλου, το αποδεικνύουμε έμπρακτα, όντας συνδιοργανωτές από το ξεκίνημα του φεστιβάλ. Oι Νύχτες Πρεμιέρας μας υπόσχονται και φέτος ακόμα μεγαλύτερο πλούτο με μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες στις οθόνες των κινηματογράφων. Κι αυτό μας το αποδεικνύουν με την πανηγυρική έναρξη του Φεστιβάλ με την πιο πρόσφατη δημιουργία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Strange way of life και τις Περασμένες Ζωές της Σελίν Σονγκ» και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Biennale, Poka Yio.

Το παρών έδωσαν και η Senior Programming Manager της Nova, Αγάπη Κεφαλογιάννη, η οποία δήλωσε: «Στη Nova συμπλέουμε με το ποιοτικό σινεμά επιλέγοντας να προσφέρουμε στους συνδρομητές μας ταινίες από όλο το εύρος του στις ειδικά σχεδιασμένες ζώνες στα κινηματογραφικά κανάλια Novacinema. Για 2η χρονιά είμαστε, λοιπόν, πολύ χαρούμενοι που στηρίζουμε σαν Μεγάλος Χορηγός τις Νύχτες Πρεμιέρας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Αθήνα», ο Γιάννης Κατσούγκρης, Head of Sponsorships της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ο Νίκος Τσονιώτης, Marketing Manager της Pernod Ricard, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), Μάρκος Χολέβας και οι συνεργάτες και μέλη του ΕΚΚ, Γιάννα Σαρρή και Ηλιάνα Ζακοπούλου, ο Διευθυντής Οπτικοακουστικών Μέσων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Αιμέ Μπασέν και η Πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, Μαρία Κομνηνού.

Μαρία Μπόμπολα (Πρόεδρος Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών), Δημήτρης Σκάλκος,( ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ), Ιωάννης Παππάς (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), Τατιάνα Παππά (Γενική Διευθύντρια Φεστιβάλ), Νίκη Αραμπατζή (Πρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ), Αγάπη Κεφαλογιάννη (Senior Programming Manager της Nova), Λουκάς Κατσίκας (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ)

Ευχαριστούμε θερμά το Θέατρο Παλλάς, τις Θεατρικές Σκηνές και το City Link για τη φιλοξενία, την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πολύτιμη υποστήριξη στην υλοποίηση της φετινής διοργάνωσης καθώς και τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την Πρόεδρό του, Νίκη Αραμπατζή, για τη σταθερή και μακρά ενίσχυση στο Φεστιβάλ, τη Μεγάλο Χορηγό του Φεστιβάλ Nova, το Μεγάλο Χορηγό του Φεστιβάλ Nova, μέλος της United Group του κορυφαίο παρόχου τηλεπικποινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) για τη νέα μας συνεργασία, τον Χορηγό Εκδηλώσεων Jameson, τον Χορηγό Αερομεταφορών AEGEAN, τον Χορηγό Βραβείου Κοινού Fischer, τον Υποστηρικτή Μετακινήσεων Αvance, τα κοσμηματοπωλεία ZOLOTAS, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) και όλους τους υποστηρικτές μας, τις Πρεσβείες και τα Ινστιτούτα, τους TROUT Creative Hub για τη δημιουργία του φετινού μας σποτ, τη Βαλέρια Χριστοδουλίδου που χαρίζει τη φωνή της στα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μας, τους φωτογράφους μας, Ιωάννης Στεφανίδης, Κυριακή Φραγκιαδάκη, Σοφία Παπαστρατή και Σωκράτης Μπαλταγιάννης και videographer, Γεύη Δημητρακοπούλου, Νεφέλη Παπαϊωάννου, Δαμιανός Αρωνίδης και Κώστας Νίλσεν, τον Βασίλη Μέξη για τον σχεδιασμό των αφισών, το εστιατόριο XFLOOR ROOFTOP BY ELECTRA για την υποστήριξη στα γεύματα των καλεσμένων και των κριτικών επιτροπών μας, τα ξενοδοχεία ELECTRA HOTELS & RESORTS για τη φιλοξενία των προσκεκλημένων μας, τη More.com για την έκδοση εισιτηρίων και καρτών διαρκείας αλλά και όλες τα ιδρύματα, ινστιτούτα, πρεσβείες και πολιτιστικούς φορείς, τις εταιρείες διανομής, όλους και όλες τους εθελοντές και εθελόντριες της διοργάνωσης για την πολύτιμη βοήθειά τους όπως και κάθε χρόνο, να διεξαχθεί με επιτυχία το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και να προσφέρει απλόχερα ποιοτικό σινεμά και πολιτιστικές δράσεις στο εγχώριο και διεθνές κοινό.

Μετά την τελετή έναρξης ακολούθησε πάρτυ στο City Link.

To 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποίησε την έναρξή του με την πανελλήνια πρώτη προβολή δύο πολυαναμενόμενων ταινιών, την πιο πρόσφατη δημιουργία του Πέδρο Αλμοδόβαρ STRANGE WAY OF LIFE και γοητευτικούς πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ίθαν Χοκ, έναν μικρού μήκους θησαυρό που αποθεώθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, και τις ΠΕΡΑΣΜΕΝEΣ ΖΩΕΣ (PAST LIVES) της Σελίν Σονγκ, το θαυματουργό ντεμπούτο που συγκέντρωσε τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς παγκοσμίως και το οποίο ετοιμάζεται, σύμφωνα με τα προγνωστικά, να διεκδικήσει τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Ευχαριστούμε τις εταιρείες FEELGOOD ENTERTAINMENT και TANWEER για την ευγενική παραχώρηση των ταινιών.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με την Τελετή Λήξης και την Απονομή των Βραβείων των Διαγωνιστικών Τμημάτων του Φεστιβάλ και την πανελλήνια πρεμιέρα ενός από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς: της ταινίας ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΔΙΟΣ (THE BOY AND THE HERON), την ταινία που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή στο σινεμά του κορυφαίου δημιουργού κινουμένων σχεδίων, Χαγιάο Μιγιαζάκι.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς της διοργάνωσης για την πολύτιμη υποστήριξή τους: την Χορηγό Εκδηλώσεων Jameson, την Χορηγό Βραβείου Κοινού Fischer, την Χορηγό Αερομεταφορών AEGEAN, τη more.com, τα κοσμηματοπωλεία ZOLOTAS, την χορηγό εσωτερικών μετακινήσεων Avance, την Disney και τη Visa για το Αφιέρωμα DISNEY 100, τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Ισπανική Πρεσβεία και το Ινστιτούτο Cervantes, τις πρεσβείες της Αυστραλίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, το Τσεχικό Κέντρο και το Ινστιτούτο Goethe, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το TV5Monde, τα ξενοδοχεία ELECTRA HOTEL RESORTS, τα εστιατόρια XFloor Rooftop by Electra, Dopios & Cookoovaya το City Link, και το Παλλάς Θεατρικές Σκηνές, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και όλες τις αίθουσες ΔΑΝΑΟ Ι & ΙΙ, ΑΣΤΥ, ΑΣΤΟΡ και το πολυαγαπημένο μας ΙΝΤΕΑΛ που θα έχουν τη χαρά φέτος να φιλοξενήσουν τις πολυαναμενόμενες ταινίες του 29οου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Τέλος, ευχαριστούμε τους διανομείς AMA FILMS, CINOBO, DANAOS FILMS, FEELGOOD ENTERTAINMENT, TFG – THE FILM GROUP, ROSEBUD.21, SPENTZOS FILM, TANWEER, WEIRD WAVE, ONE FROM THE HEART, CAROUSEL, FILMTRADE, τους TROUT Creative Hub για τη δημιουργία του φετινού μας σποτ, την Βαλέρια Χριστοδουλίδου που χαρίζει τη φωνή της στα σποτ του Φεστιβάλ, τους φωτογράφους μας και videographer, τον Βασίλη Μέξη για τον σχεδιασμό των αφισών, αλλά και όλ@ τ@ εθελοντ@ της διοργάνωσης για την πολύτιμη βοήθειά τους.

#aiff29

To ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Φεστιβάλ διαβάστε ΕΔΩ!

Για ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (credits: Γιάννης Στεφανίδης, Κυριακή Φραγκιαδάκη, Σοφία Παπαστρατή, Σωκράτης Μπαλταγιάννης) από τη λαμπερή Τελετή Έναρξης ΕΔΩ!

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

www.aiff.gr και more.com

Καλό Φεστιβάλ!