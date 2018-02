H Hoover είναι μία υπερδύναμη στον χώρο των ηλεκτρικών συσκευών που δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές συσκευές, χαρακτηρίζεται από την πρωτοποριακή τεχνολογία, την καινοτομία, την υψηλή επίδοση και τη φροντίδα στις λεπτομέρειες. Με τη νέα σειρά πλυντηρίων και πλυντηρίων-στεγνωτηρίων All-In-One, η Hoover αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στη φροντίδα των ρούχων, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στην οικονομία χρόνου και πόρων.

Τι κάνει η νέα τεχνολογία All-in-One της Hoover και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στο πλύσιμο των ρούχων, κλείνοντας το μάτι τόσο στις μαμάδες – νοικοκυρές όσο και σε εκείνους που απολαμβάνουν τον εργένικο τρόπο ζωής;

Καταργεί επιτέλους το διαχωρισμό των ρούχων και για πρώτη φορά μπορούμε να πλύνουμε όλα τα υφάσματα και τα χρώματα μαζί σε ένα πλήρες φορτίο, έως και 13 κιλά, μέσα σε χρόνο ρεκόρ που δεν ξεπερνά τα 59 λεπτά! Η αποκλειστική τεχνολογία της Hoover, All-In-One, συνδυάζει νέα προγράμματα πλύσης με μια καινοτόμα υδραυλική τεχνολογία ψεκασμού που εμποτίζει με απορρυπαντικό άμεσα και σε βάθος τα ρούχα, από τη στιγμή που ξεκινάει η πλύση. Έτσι ξεχνάμε για πάντα την ανάγκη του διαχωρισμού των ρούχων (κάτι που συμβαίνει από την εποχή που παρουσιάστηκε στον κόσμο το… πρώτο πλυντήριο) και κερδίζουμε όχι μόνο υπερπολύτιμο χρόνο, αλλά και χρήματα καθώς δεν χρειάζονται πλέον διαφορετικές πλύσεις για τον ίδιο αριθμό ρούχων.

Από την εν λόγω επαναστατική τεχνολογία δεν επωφελούνται μόνο τα μεγάλα νοικοκυριά που μοιραία έχουν να αντιμετωπίσουν ένα… βουνό από ρούχα, αλλά και τα μικρότερα νοικοκυριά (του ενός ατόμου). Σκεφτείτε την άνεση και την οικονομία που χαρίζει η τεχνολογία All-in-One σε έναν εργένη, ο οποίος δεν θα χρειάζεται παραπάνω από μία πλύση την εβδομάδα, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος. Επιπλέον, η τεχνολογία All-in-One είναι ιδανική και για τις νέες μητέρες, οι οποίες μπορούν εύκολα να πλύνουν τα μωρουδιακά ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες (σε αυτό βοηθάει και το ειδικό “All Baby” πρόγραμμα των πλυντηρίων Hoover), χωρίς ωστόσο να χάνεται η ποιότητα του πλυσίματος.

Έτσι όχι μόνο δε φοβόμαστε ότι τα ρούχα μας «θα πλυθούν μαζί και θα γίνουν… ροζ», αλλά θα έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο, καθώς η κατάργηση του διαχωρισμού των ρούχων σε συνδυασμό με την γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας της πλύσης προσφέρει έως και 6 ημέρες «ρεπό» από την αγγαρεία του πλυσίματος ρούχων, ανάλογα με το μοντέλο και τη συχνότητα των πλύσεων ανά νοικοκυριό. Με τα διαφορετικά modes πλυσίματος, τα πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια Hoover δίνουν τη δυνατότητα προσαρμογής κάθε πλύσης στις δικές μας ανάγκες εξοικονομώντας αρκετά χρήματα και κάνοντας έτσι τεράστιο καλό στην ήδη ταλαιπωρημένη τσέπη μας.

Η νέα σειρά πλυντηρίων και πλυντηρίων-στεγνωτηρίων της Hoover που ενσωματώνει την τεχνολογία All-in-One είναι διαθέσιμη στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και περιλαμβάνει 7 και 2 μοντέλα αντίστοιχα, χωρητικότητας από 7 έως 13 κιλά. Οι τιμές διάθεσης των πλυντηρίων ξεκινούν από την ενδεικτική τιμή των €409, ενώ των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων από €599.