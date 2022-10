Running Out of Time: 7.767KM, 732 Διαδρομές, 18 Χώρες, 38 Μέρες!

H κλιματική αλλαγή εξελίσσεται με εμφανείς τις επιπτώσεις της στον πλανήτη και οι μελλοντικές γενιές θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες.

Γι’ αυτό η The World Relay Ltd, διοργανώνει την σκυταλοδρομία Running Out of Time.

Θα είναι η μεγαλύτερη αδιάκοπη σκυταλοδρομία που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί και ξεκινά από την Γλασκόβη της Σκωτίας.

Δρομείς και ποδηλάτες θα μεταφέρουν τη σκυτάλη και μαζί της ένα ηχηρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή, από τη νέα γενιά προς τους παγκόσμιους ηγέτες στην 27η Διεθνή σύνοδο για την κλιματική αλλαγή που θα γίνει στην Αίγυπτο.

Η κ. Μπαξεβάνου Μαρία με το “plus minus Gifted” και μία ομάδα Χαρισματικών δρομέων, έχει αναλάβει την διαδρομή 584. Θα παραλάβουν την σκυτάλη την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στις 15:20 από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λεπτοκαρυάς, θα διασχίσουν μία διαδρομή 11χλμ. και θα παραδώσουν την σκυτάλη στους επόμενους δρομείς στο κέντρο του Πλαταμώνα.

Στην Ελλάδα, τη διοργάνωση συντονίζει η ΜΚΟ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως εκπρόσωπος του FEE. Η παλαιότερη οργάνωση με δράσεις εθνικής εμβέλειας από το 1951 για την προστασία του Ελληνικού περιβάλλοντος. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, έργα και προγράμματα προστασίας της φύσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορική διαχείριση στον τομέα του τουρισμού και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Δείτε περισσότερα στο https://copiousitc.wixsite.com/plusminusgiftedrelay