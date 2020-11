Sponsored by Samsung

Όταν βρίσκεσαι στα early 20s σου, αισθάνεσαι ότι μπορείς να «αγκαλιάσεις» και να «κατακτήσεις» ολόκληρο τον κόσμο, καθώς δεν υπάρχει τίποτα που να μπαίνει εμπόδιο στα όνειρα σου. Για αυτό και το smartphone σου, θα πρέπει να εκφράζει αυτή τη ξεχωριστή δίψα σου για δημιουργία, την εσωτερική σου ανάγκη για να βγάλεις προς τα έξω τον καλύτερο σου εαυτό! H Samsung διαισθανόμενη αυτή την ανάγκη που πηγάζει από τους fans των προϊόντων της, παρουσίασε πρόσφατα το Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition), ένα smartphone, το οποίο σχεδιάστηκε για να προσφέρει στον χρήστη του όλα όσα είχε ονειρευτεί!

Ένα smartphone από τους fans για τους… fans!

Οι υπεύθυνοι της κορεατικής εταιρείας, έμαθαν πολλά περισσότερα από την τεράστια επιτυχία του S20. Ωστόσο, όπως λέει και μια παλιά παροιμία… «εχθρός του καλού, είναι μόνο το καλύτερο», για αυτό και η Samsung έλαβε το feedback από τους χρήστες και από τους φανατικούς φίλους των προϊόντων της και δημιούργησε την ειδική αυτή έκδοση που διακρίνεται για την μοναδική τόλμη, τις premium επιδόσεις, τη νεανική και trendy φιλοσοφία και (το κυριότερο) την πιο χαμηλή τιμή.

Κάθε εκατοστό του Galaxy S20 FE σε κάνει να αισθάνεσαι «unique», καθώς η Samsung για μια ακόμη φορά δεν συμβιβάστηκε, ούτε θυσίασε τις υψηλές επιδόσεις και την premium αισθητική στον βωμό της πιο οικονομικής τιμής. Για αυτό και στα 6 διαφορετικά διαθέσιμα φανταστικά χρώματα που κυκλοφορεί το Galaxy FE 20 (Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint και Cloud White), απεικονίζεται η ξεχωριστή προσωπικότητα του νέου της premium smartphone. Με εμφάνιση που κόβει την ανάσα, ο συνδυασμός από μέταλλο και γυαλί δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Παράλληλα, αυτή η σχεδιαστική γοητεία σε καμία περίπτωση δεν είναι «εύθραυστη», καθώς η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση IP68 στο νερό (σταγόνες) και στη σκόνη. Μάλιστα, η ξεχωριστή αυτονομία του (χωρητικότητα στα 4500mAh), εξαιτίας της «έξυπνης» ενεργειακής διαχείρισης, σε συνδυασμό με την δυνατότητα super charge φόρτισης αποτελεί εξασφάλιση ότι δεν θα ξεμείνεις ποτέ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όσο και εάν το… πιέζεις.

Και τα παραπάνω αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα των δυνατοτήτων του, καθώς από τη στιγμή που θα αντικρίσεις το ανεπανάληπτο FHD+ 6.5 ιντσών Super AMOLED display του (Infinity-O), απλώς δε γίνεται να μην γοητευθείς από τα ρεαλιστικά χρώματα, αλλά και από το super smooth αποτέλεσμα στην κύλιση της οθόνης, προσφέροντας ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz! Και επειδή για να μην σε μπλέκουμε πολύ με τα «τεχνικά» και είναι καλύτερο να περνάμε γρήγορα στο… δια ταύτα, το Galaxy S20 FE δημιουργήθηκε για να προσφέρει την πιο ανεπανάληπτη gaming εμπειρία. Μάλιστα, εάν θες να απογειώσεις την gaming εμπειρία σου, δεν έχεις παρά να συνδέσεις τα Galaxy Buds Live σου και ενεργοποιώντας το Game Mode να ακούσεις τον πιο τέλειο gaming ήχο… ever, χωρίς ενοχλητικά κολλήματα. Για όλες τις σούπερ σειρές στο Netflix και προβολή YouTube videos βέβαια δεν το συζητάμε καν, καθώς η εντυπωσιακή ευκρίνεια του display και ο ήχος από τα ηχεία της AKG, καθιστούν το S20 FE απλώς… «εμπειρία»!

Do what you love!

Για τους χρήστες του Galaxy S20 FE κάθε στιγμή… μετράει και διαθέτει το δικό της ξεχωριστό χρώμα. Για αυτό και κάθε φωτογραφία ή video πρέπει να διαθέτει την τελειότερη πιστότητα και τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια. To S20 FE διαθέτει ένα εκπληκτικό triple camera system, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να καταγράψεις και να ανεβάσεις στο Insta account σου τα πιο όμορφα φθινοπωρινά ηλιοβασιλέματα ή αυτό το λαχταριστό pancake που έπαιξε με τις αισθήσεις σου, το πρωινό της προηγούμενης Κυριακής.

Ο αρμονικός συνδυασμός ανάμεσα στον Ultra Wide φακό (12MP), Wide-Angle (12MP, dual pixel με OIS) και τον τηλεφακό (8MP) επαναπροσδιορίζει τον χαρακτήρα της mobile φωτογραφίας, ενώ η εξελιγμένη A.I. τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στο S20 FE να «επεμβαίνει» εκεί που το φυσικό φως δεν είναι αρκετό ή όταν θες να προσθέσεις ειδικά φίλτρα που θα κάνουν τις φωτογραφίες σου ακόμη πιο ζωντανές. Και επειδή μια selfie είναι πάντοτε… απαραίτητη, η μπροστινή κάμερα των 32MP που διαθέτει η συσκευή, αν μη τι άλλο δίνει μια νέα διάσταση στις ποιοτικές selfie photos.

Με ένα Galaxy S20 FE και το camera system του θα κρατήσεις όλα όσα αγαπάς, αλλά επίσης θα κάνεις όλα όσα… αγαπάς! Μάλιστα, εάν σου αρέσει η φιλοσοφία του well-being και προσέχεις τόσο την διατροφή σου, όσο και την αθλητική σου δραστηριότητα, η πρόταση της Samsung, σε συνεργασία με ένα Galaxy Watch Active2, σου επιτρέπει να παρακολουθείς όλες τις μεταβολές που αφορούν στην υγεία σου, καταγράφοντας μια σειρά στατιστικά… εις βάθος. Με 120 πλέον προγράμματα άσκησης για το σπίτι, τη δυνατότητα δημιουργίας στόχων και απεικόνιση της καρδιακής σου λειτουργίας ανά πάσα ώρα και στιγμή, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα μείνεις για πάντα fit & active!

Coolness… redefined!

Μοναδικό, ξεχωριστό, εξελιγμένο, fun και trendy είναι ορισμένοι από τους χαρακτηρισμούς που προσδιορίζουν τη μοναδική φύση του Galaxy S20 FE, ενός smartphone που θα σου αλλάξει την καθημερινότητα και θα αποτελέσει προέκταση του καλύτερου σου εαυτού!

