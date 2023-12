Serious in the making, Playful in the living CÎROC x Eleni Foureira

H CÎROC Vodka και η δημοφιλής pop καλλιτέχνης, Ελένη Φουρέιρα, ορίζουν τo iconic celebration culture της πόλης αυτό το χειμώνα και μας προσκαλούν να το ανακαλύψουμε μέσα από ένα μοναδικό βίντεο που με πύλη το blue dot της CÎROC, μας οδηγεί σε ένα celebration culture worth living!

Με ένα νεύμα στην iconic φιάλη και μέσα από εντυπωσιακά effects, βλέπουμε την superstar Ελένη Φουρέιρα να μπαίνει στο celebrational universe της CÎROC Vodka. Ένας κόσμος γεμάτος μουσική, χορό, απαράμιλλο glamour και αυθεντικές στιγμές διασκέδασης.

Η pop icon ερμηνεύτρια, χορεύει, τραγουδάει και διασκεδάζει με την παρέα της, απολαμβάνοντας το απόλυτο συνοδευτικό για κάθε γιορτινή στιγμή, το δροσιστικό CÎROC & Tonic.

H CÎROC Vodka είναι μια εκλεπτυσμένη βότκα, από τη Νότια Γαλλία, που παράγεται με τεχνογνωσία και δεξιοτεχνία. Τα εκλεκτά γαλλικά σταφύλια και οι πέντε αποστάξεις δίνουν στη CÎROC Vodka την ξεχωριστή φρέσκια, απαλή και φρουτώδη γεύση της, κάνοντάς τη το τέλειο συνοδευτικό για κάθε γιορτή!

Ένα ακόμα celebration partnership που θα «ακουστεί».

Η εκλεπτυσμένη γαλλική βότκα και η κορυφαία pop star της γενιάς της σε ένα βίντεο υπερπαραγωγή, με ‘’serious in the making – playful in the living’’ διάθεση και μια γερή δόση πολυτέλειας.

Are you ready to celebrate?

Απολαύστε υπεύθυνα