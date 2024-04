Τα Marks & Spencer παρουσιάζουν και φέτος το Πάσχα την αποκλειστική Marks & Spencer Food συλλογή τους, η οποία περιλαμβάνει τις πιο λαχταριστές λιχουδιές από τις all time classic αλλά και νέες γεύσεις. Σοκολατένια αυγά, κεράσματα σε εορταστικές συσκευασίες και άλλες γλυκές λιχουδιές θα αποτελέσουν το ιδανικό δώρο για τους αγαπημένους σας, αλλά και θα συνοδεύσουν γλυκά κάθε πασχαλινή περίσταση.

Οι νέοι σοκολατένιοι ήρωες Coco the Kitten, Dougal the Puppy, τα σοκολατένια αβγά Caramel Crunch Egg, Totally Utterly Nutterly Egg και Collection Handcrafted Egg μεταμορφώνονται στο απόλυτο πασχαλινό δώρο για τους αγαπημένους σας. Οι χαριτωμένες κασετίνες Scrummy Bunny Munch με ζελεδάκια, σοκολατάκια, και ποπκόρν και η Easter Bunny Biscuit Tin με μπισκότα βουτύρου σε σχήμα αυγού, ξεχωρίζουν φέτος το Πάσχα και στολίζουν κάθε πασχαλινό τραπέζι.

ΟΙ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Οι σοκολατένιοι χαρακτήρες του φετινού Πάσχα ταιριάζουν σε κάθε μέλος της οικογένειας. Για όσους αγαπούν τα ζώα, ο Coco the Kitten, ο Dougal the Puppy, η Flossy the Highland Cow, ο Nibbles the Bunny και ο Chipper the Chick έρχονται να προστεθούν στη λίστα με τα πασχαλινά σοκολατένια ζωάκια που θα βρει κανείς στα Marks & Spencer, ενώ ο δημοφιλής Curly the Puppy θα αποτελέσει και φέτος μέρος της πασχαλινής συλλογής.

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Για όσους αγαπούν τις παραδόσεις και ανυπομονούν κάθε χρόνο να «σπάσουν» το πασχαλινό αυγό τους, τα Marks & Spencer παρουσιάζουν μια μεγάλη συλλογή αυγών με ποικιλίες σοκολάτας και toppings. Το Caramel Crunch Egg με κομμάτια καραμέλας και μπισκότου και το Totally Utterly Nutterly με αλατισμένα και καραμελωμένα κομμάτια φιστικιού εντυπωσιάζουν και τους γευστικά πιο απαιτητικούς.

Ανακαλύψτε την premium Πασχαλινή σειρά αυγών με χειροποίητη μαύρη, γάλακτος και λευκή Βελγική σοκολάτα, ειδικά σχεδιασμένη για να εντυπωσιάσει.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ

Απολαύστε μοναδικές πασχαλινές στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας με τη συνοδεία νόστιμων γλυκισμάτων για όλους. Φέτος το Πάσχα θα βρείτε στα Marks & Spencer το κλασικό Scrummy Bunny Munch, το χαριτωμένο κουτί με γλυκά και σοκολάτες σε σχήμα από λαγουδάκια, ενώ για όσους επιθυμούν να μοιραστούν με τους αγαπημένους τους μια γλυκιά λιχουδιά, το Giant Whippy Dippy Bar, η μεγάλη σοκολατένια μπάρα γεμισμένη με κρεμώδη ζαχαρωτή γέμιση και σως πορτοκαλιού είναι η ιδανική επιλογή.

Βρείτε την πασχαλινή σειρά M&S Food στα καταστήματα Marks & Spencer, καθώς και online στο www.marksandspencer.gr