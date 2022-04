Τα Marks & Spencer παρουσιάζουν για ακόμα μια χρονιά την πολυαγαπημένη μας σειρά με Πασχαλινές λιχουδιές! Ποικιλία λαχταριστών hot cross buns, μοναδικά σοκολατένια αυγά, αλλά και νέα «μέλη» στη συλλογή των σοκολατένιων επιλογών βρίσκονται ήδη στα καταστήματα Marks & Spencer, μαγεύοντας μικρούς και μεγάλους.

Aν και τίποτα δεν ξεπερνά τα αγαπημένα μας Luxury Hot Cross Buns, η ποικιλία ποτέ δεν βλάπτει! Ανακαλύψτε τα καινούρια μυρωδάτα ψωμάκια σε γλυκές αλλά και αλμυρές εναλλακτικές, που ήρθαν για να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Και επειδή δεν υπάρχει Πάσχα χωρίς σοκολατένια αυγά, τα M&S παρουσιάζουν και φέτος υπέροχες προτάσεις δώρων, όπως το The Drippy Egg, φτιαγμένο από 100% Βέλγικη σοκολάτα και μοναδική χειροποίητη διακόσμηση με επικάλυψη χρωματιστής σοκολάτας, καθώς και το Handcrafted Golden Blond Chocolate & Pistachio Egg, φτιαγμένο από καραμελωμένη Ελβετική σοκολάτα και με γέμιση μικρά σοκολατένια αυγά και καβουρδισμένα φιστίκια.

Για τους πραγματικούς λάτρεις των σοκολατένιων δώρων, ετοιμαστείτε για τις φανταστικές σοκολατένιες φιγούρες Walter & Wilma the Sausage Dogs, Harri the Hedgehog, Inky the Octopus, καθώς και για τους ακαταμάχητους φίλους μας Alfie and Bella Bunny, οι οποίοι επιστρέφουν στα ράφια γι’ ακόμα μια χρονιά και σε προκαλούν να αντισταθείς στην σοκολατένια γοητεία τους.

Ανακαλύψτε περισσότερα προϊόντα M&S Food στα καταστήματα και τμήματα Marks & Spencer Food, αλλά και online στο www.marksandspencerfood.gr.