Η Λετίσια Φερέρ, μια 63χρονη κάτοικος του Τέξας, έχει δείξει μεγάλο ενθουσιασμό για τις ηλιακές εκλείψεις, ταξιδεύοντας σε διάφορα μέρη του κόσμου για να παρακολουθήσει κάθε μία από αυτές από το 1998 μέχρι και σήμερα. Η ερχόμενη ολική έκλειψη Ηλίου τη Δευτέρα θα σημάνει την εικοστή πρώτη φορά που η Φερέρ θα βιώσει αυτό το συναρπαστικό φαινόμενο. Ενώ συνήθως ταξιδεύει για να παρακολουθήσει τις εκλείψεις, αυτή τη φορά θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκλειψης χωρίς να απομακρυνθεί από το σπίτι της στην κομητεία Ντάλας, καθώς η περιοχή της θα βρίσκεται ακριβώς κάτω από την τροχιά του φαινομένου. Παρ’ όλα αυτά, σκοπεύει να κατευθυνθεί προς το νότο για περίπου μία ώρα, επιδιώκοντας να απολαύσει περισσότερο τη σκοτεινιά που προσφέρει η σκιά της Σελήνης.

Η Φερέρ περιγράφει τη ζωή της ως μια σειρά από εκλείψεις, εκφράζοντας την αγάπη της για τη μοναδική στιγμή που νιώθει να γίνεται ένα με το σύμπαν που βιώνει κάθε φορά. Μετά από κάθε εμπειρία, ήδη αναζητά την επόμενη. Για να συνεχίσει το πάθος της για την παρακολούθηση ηλιακών εκλείψεων, αποταμιεύει χρήματα και λαμβάνει άδεια από τη δουλειά της, δείχνοντας την αφοσίωσή της στο να ταξιδεύει για αυτές τις σπάνιες στιγμές.

