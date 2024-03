Το Σάββατο 6 Απριλίου 2024 η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού, φιλοξενώντας τον θρυλικό ποδηλατικό αγώνα L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2024, σε συνδιοργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ GREECE και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο του αγώνα, θα διεξαχθεί, το The Fun Ride, μία εύκολη, μη ανταγωνιστική διαδρομή για ποδηλάτες από 9 έως 99 ετών, με φόντο τα πανέμορφα τοπία της Δυτικής Ελλάδας.

Σε έναν μήνα, στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στις 9 το πρωί, μετά την εκκίνηση των δύο μεγαλύτερων διαδρομών, The Race & The Ride, τη σκυτάλη θα πάρουν ποδηλάτες όλων των επιπέδων και όλων των ηλικιών, ποδηλατώντας παρέα και απολαμβάνοντας μία ήπια βόλτα 17 χιλιομέτρων σε ένα τοπίο με μοναδική ομορφιά και πλούσια ιστορία.

Στο The Fun Ride, οικογένειες, παιδιά, φίλοι, συγγενείς θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν την εκδρομή, με την εμπειρία του Θρύλου του Γύρου της Γαλλίας σε κλειστούς δρόμους, σε μία διαδρομή με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης, που έχει σχεδιαστεί από τους ειδικούς του Tour de France.

Οι λόγοι για να συμμετάσχει, λοιπόν, κάποιος στο The Fun Ride είναι πολλοί. Όπως πολλές θα είναι και οι εκπλήξεις και οι παράλληλες δραστηριότητες, οι οποίες θα συνεχιστούν και «εκτός πίστας». Όσοι εγγραφούν στον αγώνα The Fun Ride, θα μπουν στην κλήρωση για ένα ολοκαίνουριο ηλεκτρικό ποδήλατο Moustache Lundi 27.3, αξίας 3.500 ευρώ, προσφορά της Kosmoride, το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για γρήγορες και οικονομικές μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης. Ο νικητής ή η νικήτρια της κλήρωσης θα ανακοινωθεί κατά την Τελετή Απονομών του L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2024.

Θέλοντας να ενισχύσουν την ποδηλατική κουλτούρα στη χώρα μας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού με βιωματικό τρόπο, οι διοργανωτές προσφέρουν 50% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής για όλους τους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. H έκπτωση θα λαμβάνεται αυτόματα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της online εγγραφής ΕΔΩ έως τις 23/3, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εγγραφής στο σημείο διεξαγωγής του αγώνα, στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, την Παρασκευή 5/4 και ώρες 14:00-21:00. Για τους κατοίκους της Π.Δ.Ε. η έκπτωση 50% θα λαμβάνεται αυτόματα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της online εγγραφής, και κατά την εγγραφή τους στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας με την επίδειξη ενός εγγράφου που θα αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας τους (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ).

Οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες θα έχουν ακόμα την ευκαιρία, μεταξύ άλλων μουσειακών αναμνηστικών από μεγάλους θρύλους του Γύρου της Γαλλίας, να θαυμάσουν από κοντά το Škoda Original Tour De France Red Car, το μοναδικό Škoda Enyaq, το Lead Car στον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα του κόσμου.

Το L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2024 και η Δυτική Ελλάδα, η οποία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αγώνα ποδηλασίας στην Αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, αναμένεται να υποδεχτούν τον Απρίλιο περισσότερους από 3.000 αθλητές και επισκέπτες, σε ένα ιδιαίτερο κλίμα συγκίνησης και αθλητικού πνεύματος, λόγω και των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024».

Σας περιμένουμε όλους στη Γραμμή του Τερματισμού!

Οι εγγραφές για τον φετινό αγώνα θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 23 Μαρτίου 2024: https://ezgreece.gr/book/product/fun–ride–registration/

Στιγμιότυπα από το L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2023: https://www.youtube.com/watch?v=_pEFlioI-yI

Νέα και ενημερώσεις:

Website: https://greece.letapebytourdefrance.com/

Facebook: https://www.facebook.com/letapegreece

Instagram: https://instagram.com/letapegreece?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==