THE LOST EXPLORER ATHENS GUIDE

THE LOST EXPLORER ATHENS GUIDE

Σε μία πόλη ζωντανή που σε καλεί να την εξερευνήσεις, φέτος ανακαλύπτουμε τo The Lost Explorer mezcal και το δοκιμάζουμε στα πιο hot spots της Αθήνας.

Το The Lost Explorer, ένα premium και ξεχωριστό mezcal, απευθύνεται στους γνήσιους λάτρεις του. Σε όσους έχουν την περιέργεια να το γνωρίσουν και να το γευτούν με το κατάλληλο food pairing, σκέτο ή μέσα σε πρωτότυπα cocktails, ανακαλύπτοντας τη φιλοσοφία του “Slow down & Sip curiously”.

Αναδεικνύει την αγαύη μέσα από την απαλή Espadín, την ισορροπημένη Tobalá και την εκλεπτυσμένη γεύση της Salmiana, τρεις ποικιλίες που μας μυούν στον ξεχωριστό κόσμο του mezcal.

Η μοναδική φιάλη του, φτιαγμένη από 50% ανακυκλωμένα υπολείμματα κρυστάλλου, με πώμα από φυσικό πιστοποιημένο ξύλο και με βιοδιασπώμενο φυσικό κερί μέλισσας από το Μεξικό, είναι ένα μέρος των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας και του σεβασμού προς τη γη σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Το πολυβραβευμένο, premium The Lost Explorer μάς ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα μονοπάτια γεύσεων και αρωμάτων. Μας προσκαλεί σ’ ένα ταξίδι όπου η έμπνευση, οι γεύσεις, η τάση να ανακαλύπτουμε διαρκώς, να χανόμαστε για να ξαναβρεθούμε αλλά και να ζούμε με περιέργεια…κυριαρχούν!

Εδώ και 2 χρόνια το The Lost Explorer mezcal κυκλοφορεί ανάμεσά μας και φέτος το βρίσκουμε στα πιο talk of the town στέκια της πόλης.

Για εσάς που είστε “Curious explorers”, ανακαλύψτε το στα παρακάτω μαγαζιά:

Στον Πειραιά στα The Art Of Bragi, CHE Cocina y Barra Sudamericana, King George XIV, Barong. Στου Ψυρρή στα Six Dogs, Buena Vista Social Bar. Στο Σύνταγμα στα Lobby Athens, Barro Negro. Στο Κολωνάκι στο Ruins και Noah. Στους Αμπελόκηπους στο Balthazar Bar. Στα Πετράλωνα στο Κλουβί. Στο Κουκάκι στο Μπελ Ρεϋ. Στον Χολαργό στα Chilangos, Cornell. Στη Νέα Φιλαδέλφεια στα Barsol, Cinco De Mayo, Baratin, Libertine, Κίτρινη Γκαζόζα. Στην Κηφισιά στο Buba Bistrot Exotique. Στο Χαλάνδρι στο Picasso. Στη Γλυφάδα στο Mosaiko και στο OPUS Inner Pleasure. Στη Βούλα Notos Lounge και στο Χαϊδάρι στο Chicos Tequileria Mexicana.

Join the Journey. Live curiously!