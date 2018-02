Μετά την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση το Thessaloniki #JobFestival 2018 του skywalker.gr επιστρέφει ανανεωμένο και επίκαιρο όσο ποτέ στο ξενοδοχείο Capsis, Μοναστηρίου 18, την Παρασκευή και το Σάββατο 23 και 24 Φεβρουαρίου από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Βασικός σκοπός του Thessaloniki #JobFestival 2018, που τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσα από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος υποστήριξης, ενημέρωσης και δικτύωσης μεταξύ εργοδοτών που αναζητούν προσωπικό και υποψήφιων εργαζομένων.

Οι δράσεις που απαρτίζουν το φεστιβάλ είναι:

· Φυσική συνάντηση και γνωριμία με κορυφαίες εταιρίες από διάφορους κλάδους

· Συνεντεύξεις εργασίας

· Workshop για την ενημέρωση και τον συντονισμό των υποψηφίων με τη σύγχρονη αγορά εργασίας

· Βελτιστοποίηση των βιογραφικών των υποψηφίων από εξειδικευμένους συμβούλους

· Επαγγελματική φωτογράφιση για το βιογραφικό και το LinkedIn προφίλ

· Προσωπικό coaching με επαγγελματίες του είδους, συμβουλές dress code από γνωστές εταιρίες ένδυσης, παιχνίδια επαγγελματικών δεξιοτήτων και video pitching

Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια του φεστιβάλ οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις εταιρίες που τους ενδιαφέρουν είτε μέσα από μία συνέντευξη εργασίας (δίνεται προτεραιότητα σε όσους έχουν στείλει το βιογραφικό τους μέχρι τις 28 Ιανουαρίου και έχουν προγραμματισμένο ραντεβού) είτε μέσα από μία σύντομη συνομιλία και κατάθεση του βιογραφικού τους σε εκπροσώπους των εταιριών.

Άλλος σημαντικός λόγος επίσκεψης του φεστιβάλ είναι η πληθώρα workshop με βιωματικό χαρακτήρα, τα οποία απευθύνονται σε αναζητούντες και ήδη έχοντες εργασία. Οι θεματικές ενότητές τους είναι η ενίσχυση στην αναζήτηση εργασίας, η απασχολησιμότητα, η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και η αυτοβελτίωση στον χώρο εργασίας. Για τα

εργαστήρια χρειάζεται προεγγραφή στη σελίδα του φεστιβάλ και δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Επίσης οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε παράλληλες υποστηρικτικές δράσεις, όπως το Check your CV (διόρθωση βασικών σημείων του βιογραφικού σημειώματος), το Dress Code (συμβουλές ένδυσης για την εργασιακή ζωή), το Photo Pro (λήψη φωτογραφιών για επαγγελματική χρήση), το Game You Up (παιχνίδια με σκοπό την ανακάλυψη επαγγελματικών δεξιοτήτων), το Coach for You (συνεδρία με coach με σκοπό την επαγγελματική ενδυνάμωση), το Self-intro Pro (εργαστήριο εκμάθησης της αυτοπαρουσίασης) και το 20” Video Pitch (παρουσίαση εαυτού σε βίντεο 20”, συνοδευτικό του CV), μέσα από τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν καίρια το επαγγελματικό τους προφίλ.

Καθώς σε πολλές από τις δράσεις απαιτείται προεγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το www.jobfestival.gr, να δουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις δράσεις και να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές που τους ενδιαφέρουν.

Το skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα ήδη από το 1999. Σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα στον χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Οι εταιρίες που το εμπιστεύονται για τη δημοσίευση των αγγελιών τους ξεπερνούν τις 6.000 και οι επισκέπτες καθημερινά αγγίζουν τις 40.000.

Η διοργάνωση του Thessaloniki #JobFestival 2018 πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την αιγίδα: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Χορηγοί: OCEAN BASKET, PHC

Υποστηρικτές: AMDOCS, ALUMIL, ACROTEL HOTELS & RESORTS, ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, WEST, GEOANALYSIS, ANTHEMUS SEA, DIRECTED, APOELLA

Υποστηρικτές παράλληλων δράσεων: LEAD COMPASS, Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ, OXFORD COMPANY, SARAH LAWRENCE, FRANSA, GREAT ESCAPE, ICF GREECE CHAPTER, INTRIDEO

Food partners: EΨΑ, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, RAINBOW WATERS, ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΡΥΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΠΙΧΕΙΡΩ, THESTIVAL.GR, THESS NEWS, VORIA.GR, THESOUT.GR, 1055 ROCK, ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, THESSALONIKI PRESS, TYPOSTHESS.GR, THAT’S LIFE, REJECTED.GR, GET BUSY.GR, INFOSPOUDES.GR, OFF RADIO, LIGHT-RADIO.NET, EDUADVISOR.GR, BUSINESS WOMAN, ECOZEn.GR