Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Παραλιών (World Cleanup Day), η πρωτοβουλία ZERO HERO διοργάνωσε καθαρισμό παραλίας στο Μεγάλο Καβούρι σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Keep Sea Blue και τον όμιλο CMA CGM, παγκόσμιο ηγέτη στη ναυτιλία και τα logistics.

Οι εθελοντές της Keep Sea Blue, καθώς και οι εργαζόμενοι της CMA CGM και οι οικογένειές τους, συμμετείχαν στη δραστηριότητα καθαρισμού της παραλίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Όλα τα συλλεχθέντα απορρίμματα διαχωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: μικρά πλαστικά, αποτσίγαρα και μη ανακυκλώσιμα αντικείμενα. Η ομάδα ZERO HERO διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των συμμετεχόντων και τόνισε τη σημασία της διαλογής, της μείωσης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, με απώτερο στόχο την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων.

Τη δράση αυτή φιλοξένησε ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος συζήτησε με την ομάδα του ZERO HERO τα σχέδια του Δήμου για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων.

Το εμβληματικό μεταλλικό μπλε ψάρι της πρωτοβουλίας ZERO HERO είχε τοποθετηθεί στην παραλία, ενθαρρύνοντας τους λουόμενους να συμβάλουν στον καθαρισμό.

Η κ.Έλενα Γεωργανά, Ιδρύτρια της πρωτοβουλίας ZERO HERO δήλωσε πως “το ψάρι του ZERO HERO είναι το μόνο ψάρι που αξίζει να… ταϊζουμε με τα απορρίμματά μας! Η εθελοντική ομάδα μας θα συνεχίσει να διοργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες και ενθουσιώδεις δράσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των δημοτών. Οραματιζόμαστε το μπλε ψάρι μας να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα!”

Ο κ.Λευτέρης Μπαστάκης, ιδρυτής της ΜΚΟ Keep Sea Blue, τόνισε την αξία που παίρνουν τα απορρίμματά μας όταν οδηγούνται στην ανακύκλωση, λέγοντας πως “αποστολή της Keep Sea Blue είναι η καταγραφή και η ιχνηλάτηση των απορριμμάτων μέχρι να ξαναμπούν στην κυκλική οικονομία. Έτσι μόνο μπορούμε όλοι μας, εταιρείες, δημόσιοι φορείς, και απλοί άνθρωποι, να είμαστε σίγουροι πως οι προσπάθειές μας έχουν αποτέλεσμα. Κοινός σκοπός μας να κρατήσουμε τις θάλασσές μας μπλε!”



Ο Γενικός Διευθυντής της CMA CGM Hellas, κ. George Hitti, δήλωσε: “Ο Όμιλος CMA CGM ανέκαθεν θεωρούσε ότι οι οικονομικές του επιδόσεις ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιδόσεις, αντανακλώντας την ιστορία και τις οικογενειακές αξίες του Ομίλου. Ως εκ τούτου, η CMA CGM δεσμεύεται να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας και των logistics και να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα στη στεριά και στη θάλασσα. Αυτή η δράση αναδεικνύει την κινητοποίηση των μελών του προσωπικού της CMA CGM, που ενώθηκαν για την προστασία της βιοποικιλότητας.”

Κατά τη διάρκεια της δίωρης δραστηριότητας καθαρισμού, συνολικά 50 εθελοντές συγκέντρωσαν 35 κιλά απορριμμάτων, τα οποία στη συνέχεια οδηγήθηκαν για ανακύκλωση από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Keep Sea Blue.

Γίνε κι εσύ ένας ΗΡΩΑΣ του περιβάλλοντος, κάνοντας το ΜΗΔΕΝ!