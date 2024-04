Το καλοκαίρι του 2024 φέρνει νέα δυναμική στη γαστρονομική σκηνή της Μυκόνου, με το αγαπημένο premium steakhouse DB.one να εγκαινιάζει έναν ολοκαίνουργιο προορισμό γεύσεων και απολαύσεων στον πανέμορφο χώρο του ξενοδοχείου Mileo, στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου.

Υπό την καθοδήγηση του καταξιωμένου σεφ Ulash Tunc, το DB.one υπόσχεται μια εμπειρία γαστρονομικής απόλαυσης υψηλού επιπέδου. Με εξειδίκευση στις premium κοπές κρεάτων, ο σεφ και η ομάδα του επαναπροσδιορίζουν τις έννοιες της απόλαυσης και της πολυτέλειας δημιουργώντας το απόλυτο “meating place” για τους λάτρεις του κρέατος. Το εστιατόριο θα λειτουργεί καθημερινά, από τον Ιούνιο κάθε βράδυ, από τις 7 μ.μ. έως τη 1 τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο Mileo προσφέροντας στους επισκέπτες premium κοπές κρεάτων και fusion επιλογές σε αιγαιοπελαγίτικο φόντο.

Το grand opening του DB.one στη Μύκονο προγραμματίζεται στα μέσα Ιουνίου και θα αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία γεύσεων και εξυπηρέτησης, δίνοντας στους καλεσμένους την ευκαιρία να γευτούν την υπέροχη ποικιλία πιάτων και να απολαύσουν την συνολική εμπειρία διασκέδασης που προσφέρει το εστιατόριο.

Το DB.one, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό στη Γλυφάδα, αντιπροσωπεύει το επόμενο δυναμικό κεφάλαιο στη γαστρονομία της Μυκόνου. Με συνεχή δέσμευση για την ποιότητα και την καινοτομία, το DB.one θα αποτελέσει το νέο talk of the island.

