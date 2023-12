To εστιατόριο DB.one προσκαλεί το κοινό να γιορτάσουν μαζί τον ερχομό του νέου έτους με ένα πλούσιο New Year’s Eve menu, ειδικά διαμορφωμένο για τη βραδιά αυτή.

Ο Chef Ulash Tunc έχει δημιουργήσει ένα μενού έξι σταδίων με εκλεκτές πρώτες ύλες και ανατρεπτικούς συνδυασμούς. Το «καλωσόρισμα» του μενού είναι το Amuse-Bouche με wagyu Sushi συνοδευόμενο από εκλεκτή σαμπάνια ενώ ακολουθεί μια βελουτέ τοματόσουπα. Στα ορεκτικά οι καλεσμένοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του μοσχαρίσιου καρπάτσιο με παλαιωμένη παρμεζάνα ή πατέ από συκώτι κοτόπουλου συνοδευόμενο από σάλτσα κράνμπερι. Οι επιλογές στο κυρίως πιάτο φέρνουν την απόλυτη γαστρονομική απόλαυση στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι αφού «πρωταγωνιστούν» το τυλιχτό φιλέτο wagyu και το ψητό λαβράκι. Η βραδιά θα κλείσει με την πιο γλυκιά γεύση που θα φέρουν οι επιλογές της τάρτας με κίτρο ή του ρολού σοκολάτας με κρέμα φουντουκιού.

Στο πρωτοχρονιάτικο μενού του αγαπημένου εστιατορίου της Γλυφάδας η γεύση συναντά την αρτιότητα και η εορταστική ατμόσφαιρα τη ζεστασιά και τη λαμπερή διάθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας: db.one ή βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram.

Για κρατήσεις: (+30) 2108981018 / (+30) 6976736982 και online στο https://db.one/

Διεύθυνση: Κύπρου 65, Γλυφάδα 166 74