Ακόμα μία λαχταριστή έκπληξη περιμένει όσους επισκεφθούν το Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, στο Μοναστηράκι. Οι δημιουργικοί chefs του Hard Rock έχουν να προτείνουν πάντα κάτι για κάθε ουρανίσκο, πάντα κάτι για κάθε ανάγκη. Γι’ αυτό και έχουν φτιάξει ένα special menu αποκλειστικά χωρίς γλουτένη, αλλά γεμάτο γεύση!

Πιστό στο moto του «Love All, Serve All», το Hard Rock Cafe Athens, προσφέρει μια πολύ μεγάλη γκάμα πιάτων για όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, για όσους δεν την προτιμούν, αλλά και για όσους θέλουν απλώς μια πιο «healthy» alternative επιλογή φαγητού.

Ανακαλύψτε starters όπως Chicken Wings με ένα πολύ rock μείγμα μπαχαρικών και σάλτσα της επιλογής σας ή ξεκινήστε με δροσερές σαλάτες και bowls με κοτόπουλο ή steak. Φυσικά, από το menu δε θα μπορούσαν να λείπουν τα θρυλικά steak burgers που όλοι έχουμε λατρέψει στο Hard Rock Cafe: Original, The Big Cheeseburger, BBQ Bacon Cheeseburger, Double-Decker Double Cheeseburger, αλλά και το διάσημο Messi Burger, όλα σερβιρισμένα σε Gluten Free ψωμάκι με τηγανιτές πατάτες on the side.

Για όσους έχουν μια αδυναμία στα Smashed & Stacked burgers, το Hard Rock Cafe της Αθήνας προσφέρει δύο από τα καλύτερα της πόλης! Απολαύστε Swiss Mushrooom Burger με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, τυρί Swiss, σοταρισμένα μανιτάρια, μαρούλι, ντομάτα και μαγιονέζα ή Spicy Diablo Burger με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, Monterey τυρί Jack, Pickled Janapeños, μαρούλι, ντομάτα και πικάντικη μαγιονέζα.

Ο κατάλογος όμως δεν σταματάει εδώ. Έξι ακόμα φανταστικά κυρίως πιάτα σας περιμένουν να τα ερωτευτείτε! Διαλέξτε ανάμεσα σε ζουμερό Cowboy Ribeye φιλέτο, βουτυράτο New York Strip Steak, τρυφερά Baby Back Ribs, καπνιστό χοιρινό ή κοτόπουλο Smokehouse BBQ Combo σε διπλή ή τριπλή μερίδα, γλυκο-πικάντικο Cedar Plank Salmon Νορβηγίας και Barbecue Chicken.

Οι λάτρεις των Sandwiches ξέρουν πως το τέλειο sandwich δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Δεν έχουν παρά να περάσουν μια βόλτα από το Hard Rock Cafe και να συνειδητοποιήσουν πως με το BBQ Pulled Pork Sandwich με καπνιστά κομμάτια χοιρινού και με το Grilled Chicken Sandwich με στήθος κοτόπουλο, οι chefs αγγίζουν το τέλειο!

Κάθε menu που σέβεται τον εαυτό του διαθέτει φυσικά και επιδόρπια που απογειώνουν τη γευστική εμπειρία! Hot Fudge Gluten Free Brownie, Milkshake και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης ή πλούσια, λαχταριστή σοκολάτα, ολοκληρώνουν το γεύμα σας με τον πιο γλυκό τρόπο.

Το Gluten Free Menu είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δοκιμάσουν μικροί και μεγάλοι μια πιο υγιεινή προσέγγιση φαγητού! Ναι, το Hard Rock Cafe της Aθήνας, δεν θα μπορούσε να μην έχει επιλογές και για τους μικρούς εν δυνάμει rockstars: Παιδικό Burger, Παιδικό Cheeseburger, Παιδική Σαλάτα με Κοτόπουλο και Ψητό Στήθος Κοτόπουλο για να «γλείφουν και τα δάχτυλά τους»!

Βγάλτε τη γλουτένη από τη ζωή σας χωρίς να στερηθείτε νοστιμιά! Ελάτε μία βόλτα από το Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, στο Μοναστηράκι, όπου μία και μόνο δοκιμή θα σας πείσει πως διαθέτει πραγματικά το πιο νόστιμο Gluten Free Menu της πόλης αλλά και τις καλύτερες μουσικές σε ένα χώρο με rock vibes και προσωπικότητα!