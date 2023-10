Ο Οκτώβριος, ο μήνας της μεγάλης ανατριχίλας έφτασε και το Vodafone TV είναι εδώ για να το γιορτάσει όπως πρέπει, παρέα με αποκλειστικό noir περιεχόμενο από το Viaplay, σειρές και ταινίες από τον κατάλογο της Warner και του Disney+ και μια ανορθόδοξη λίστα από το ΗΒΟ με τίτλο -τι άλλο;- «Trick or Treat?».​

Παράλληλα, στο Disney+ έφτασε ο δεύτερος κύκλος του «Loki» με νέα επεισόδια διαθέσιμα κάθε Παρασκευή, το επικό φινάλε του τρίτου κύκλου του «Only Murders in the Building» είναι τώρα διαθέσιμο, ενώ στις 16 Οκτωβρίου έρχεται μια μοναδική επετειακή ταινία μικρού μήκους για τα 100 χρόνια του στούντιο της Disney με τίτλο «Μια φορά σε ένα Στούντιο». Επίσης, οι νέοι κύκλοι του «Our Flag Means Death» και του «The Gilded Age» από το ΗΒΟ, το «Black Adam» με τον The Rock σε Α’ προβολή και το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «Philosopher of the Sea» από την Viaplay, συμπληρώνουν το χορταστικό παζλ του Vodafone TV για τον μήνα Οκτώβριο.

«MILKY WAY» ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ STREAMING PARTNER ΤΟ VODAFONE TV

Το Vodafone TV πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά και αγκαλιάζει την ελληνική μυθοπλασία, αφού γίνεται ο αποκλειστικός streaming partner της σειράς “Milky Way”, που θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την συχνότητα του Mega την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στις 23:10. Η σειρά θα διατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα και on demand για τους συνδρομητές του Vodafone TV, απ’ ευθείας μετά την προβολή του κάθε επεισοδίου στο Mega, για να μπορούν οι θεατές να την παρακολουθήσουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν και από οποιαδήποτε συσκευή, όπου κι αν βρίσκονται.​

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ VIAPLAY SELECT

«PHILOSOPHER OF THE SEA»

Ο Σβεν Ίρβιντ, ναυτικός σε σύνταξη πια, ξεκινάει ένα μοναχικό ταξίδι από την Ιρλανδία για τη Νέα Ζηλανδία. Κι αυτό που στην αρχή μοιάζει ένα ταξίδι επικίνδυνο στις άγριες θάλασσες καταλήγει ένα φιλοσοφικό tour de force ενός ανθρώπου που έμαθε να ζει στα άκρα. ​Το «Philosopher of the Sea», το ντοκιμαντέρ της Viaplay που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV, θα σας μαγέψει.

«THE PRIZE OF SILENCE»

Ένας πόλεμος ξεσπά ανάμεσα σε δυο τμήματα της Σουηδικής Ακαδημίας καθώς αντιδρούν στην πιθανότητα να έχουν στους κύκλους τους έναν κακοποιητή. Το συγκλονιστικό, βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Viaplay «The Prize of Silence» παίζει και καθηλώνει στο Vodafone TV.

«MURDERESSES»

Η Καρολίνα είναι μια φιλόδοξη αστυνομικός που εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να εντοπίσει τον αγνοούμενο πατέρα της. ​Και αυτό είναι το «MURDERESSES», η σειρά – εθισμός του Viaplay, που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

«MAX VERSTAPPEN: ANATOMY OF A CHAMPION»

Ακολουθούμε τον Μαξ Φερστάπεν, καθώς προετοιμάζεται και αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, κερδίζοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε αγώνες ταχύτητας το 2022. Και αυτό είναι το “Max Verstappen: Anatomy of a Champion”, ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ της Viaplay που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠO TO DISNEY+

«LOKI​» Κ2

Τώρα διαθέσιμο

Ο δεύτερος κύκλος της Πρωτότυπης σειράς του Disney+, «Loki», από τα Marvel Studios, πιάνει το νήμα από τον απόηχο του φινάλε του πρώτου κύκλου. Τώρα ο Loki αγωνίζεται για την ουσία της Αρχής Χρονικής Μεταβλητής. Μαζί με τον Μόμπιους, τον Κυνηγό Β-15 και μια ομάδα από νέους και επανεμφανιζόμενους χαρακτήρες, ο Loki περιπλανιέται σε ένα πολυσύμπαν που διαρκώς επεκτείνεται και γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνο, αναζητώντας τη Σίλβι, τη Δικαστή Ρενσλέιερ, τη Μις Μίνιτς και τί πραγματικά σημαίνει να έχεις ελεύθερη βούληση και υψηλό σκοπό. Τα νέα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα κάθε Παρασκευή.Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, με τους Jonathan Majors, Ke Huy Quan και Owen Wilson.

«ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ»

Τώρα διαθέσιμο

Η τρομακτικά διασκεδαστική περιπέτεια, «Στοιχειωμένο Αρχοντικό», η οποία έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα στις 27 Ιουλίου, σκηνοθετήθηκε από τον Justin Simien, με πρωταγωνιστές τους LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Daniel Levy, Jamie Lee Curtis και τον Jared Leto ως Το Φάντασμα της Καπελιέρας.

Το «Στοιχειωμένο Αρχοντικό», είναι η ιστορία μιας γυναίκας και του γιου της που προσλαμβάνουν μια ομάδα υποτιθέμενων πνευματικών ειδικών για να τους βοηθήσουν να διώξουν από το σπίτι τους, τους μεταφυσικούς καταληψίες. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Dan Lin και Jonathan Eirich, ενώ την εκτελεστική παραγωγή ανέλαβαν οι Nick Reynolds και Tom Peitzman.

«Ο ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ»

Τώρα διαθέσιμο

Η ταινία «Ο Μπαμπούλας» (The Boogeyman) είναι ένα θρίλερ τρόμου από το μυαλό του συγγραφέα Στίβεν Κινγκ.

Η μαθήτρια Σέιντι Χάρπερ και η μικρότερη αδερφή της, Σόγιερ, προσπαθούν να συνέλθουν από τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας τους, χωρίς ιδιαίτερη στήριξη από τον πατέρας του, Γουίλ, έναν ψυχοθεραπευτή που παλεύει κι ο ίδιος με τη θλίψη του. Όταν ένας απελπισμένος ασθενής εμφανίζεται απροσδόκητα στο σπίτι τους αναζητώντας βοήθεια, αφήνει πίσω του ένα τρομακτικό υπερφυσικό πλάσμα, που επιτίθεται σε οικογένειες και τρέφεται από τον πόνο των θυμάτων του.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ DISNEY

Γνωρίζατε ότι η 16η Οκτωβρίου 2023 σηματοδοτεί την επέτειο 100 χρόνων της Disney;

Για 100 χρόνια, η αφήγηση είναι το πάθος μας! Από γενιά σε γενιά, οι κορυφαίες ιστορίες ζουν για πάντα. Δείτε ξανά αγαπημένες ταινίες και χαρακτήρες της Disney στο Disney+ και στο Vodafone TV στη Συλλογή DISNEY100.

«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ»

Διαθέσιμο στις 16/10

Μία γιορτή των πολυαγαπημένων χαρακτήρων της Disney Animation, σε μια χαρούμενη, διασκεδαστική και συγκινητική γιορτή γεμάτη αστέρια, όπου μαζεύονται για να βγάλουν μια θεαματική ομαδική φωτογραφία και να γιορτάσουν την 100ή επέτειο της Disney.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤO ΗΒΟ

«OUR FLAG MEANS DEATH» S2

Τώρα διαθέσιμο

Ένας πειρατής, μα τι πειρατής! Ο δεύτερος κύκλος του ανορθόδοξου “Our Flag Means Death” έρχεται για να βάλει στην θέση της όλη την τρέλα του Τάικα Γουαϊτίτι.

«THE GILDEN AGE» S2

Σας έλειψαν οι έρωτες του 1800 και η Κάρι Κουν; Ο δεύτερος κύκλος του «The Gilded Age» του ΗΒΟ έρχεται αποκλειστικά στο Vodafone TV και υπόσχεται να ορίσει εκ νέου τα βικτωριανά ρομάντζα έτσι όπως δεν τα αφηγήθηκε ποτέ κανείς.

VIDEO CLUB: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

«ASTEROID CITY»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Το 1955 σε μια φανταστική πόλη, το δρομολόγιο ενός συνεδρίου νεαρών παρατηρητών ουράνιων σωμάτων αναστατώνεται θεαματικά από γεγονότα που…αλλάζουν τον κόσμο. Το «ASTEROID CITY», η νέα ταινία του Γουές Άντερσον ίσως και να είναι η ταινία της χρονιάς!

«SAW X»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση από 27/10

Λίγο μετά την έξοδο του στα σινεμά, το έκτο κεφάλαιο του ”ΣΕ ΒΛΕΠΩ” έρχεται στο Vodafone TV ακριβώς λίγο πριν το ‘Trick or Treat’ και αυτή τη φορά τα πράγματα γίνονται πιο σκοτεινά από ποτέ, αφού ο Jigsaw πέφτει θύμα ενός καλοστημένου παιχνιδιού. Ή μήπως εκείνος είναι πάλι ο θύτης;​

«MEG 2: H TAΦΡΟΣ»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Η εμφάνιση όχι ενός, αλλά περισσότερων Μεγαλόδοντων, γεννά μια ακόμα δυσκολότερη μάχη για την επιβίωση του Τζόνας και της παρέας του. Και μονάχα ότι ο Μπεν Γουίτλι (Φωτιά στις Κάνες, Sighttseers, A Field in England) σκηνοθετεί τον Τζέισον Στέιθαμ στο ”MEG 2: H TAΦΡΟΣ” είναι και από μόνος του ένας λόγος για να δεις την απόλυτη ταινία του καλοκαιριού!​

«Ο ΓΙΟΣ»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Η κοινή ζωή του Πίτερ και της νέας συντρόφου του με το μωρό τους διαταράσσεται, όταν εμφανίζεται η πρώην του μαζί με τον έφηβο γιο του, τον Νίκολας. Χιου Τζάκμαν, Άντονι Χόπκινς στον ‘ΓΙΟ’, την ταινία που ακολουθεί τον ‘ΠΑΤΕΡΑ’ του βραβευμένου με Όσκαρ Φλόριαν Ζελέρ.​

ΑΦΙΕΡΩΜΑ HALLOWEEN: TRICK OR TREAT?

Είστε έτοιμοι να τρομάξετε; To Vodafone TV πιστό στις μεγάλες…τρομάρες έρχεται με δυο μεγάλα αφιερώματα στα jumpscares (και όχι μόνο) για να γιορτάσουμε παρέα το Halloween. Ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ για ένα απολαυστικό binge watching που θα σας κάνει να…ουρλιάξετε, με ταινίες Α’ προβολής, κλασικές ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ!

Επίσης, αυτόν τον μήνα ξαναβλέπουμε το συγκλονιστικό υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ «ALL THAT BREATHES» του Σάουνακ Σεν, με αφορμή την πρόσφατη προβολή του στα πλαίσια του CINEDOC.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ERTFLIX

Από τις αρχές Οκτωβρίου απολαμβάνουμε την «ΗΛΕΚΤΡΑ», μια σειρά παραγωγής της ΕΡΤ με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών. Το πολυαναμενόμενο ερωτικό δράμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» μας μεταφέρει στη δεκαετία του ’70 και εξιστορεί τη ζωή μιας γυναίκας καταπιεσμένης, από τις συμβάσεις της εποχής και τον καθωσπρεπισμό της μικρής κοινωνίας ενός νησιού. Καλά κρυμμένα μυστικά, σκληρές αλήθειες και ένας θυελλώδης έρωτας με απρόβλεπτες συνέπειες.

Στα αγαπημένα κρατάμε τη δραματική σειρά «Ο ΟΡΚΟΣ II» με 2 υποψηφιότητες στα Seoul Drama Awards 2023, με όλον τον πρώτο κύκλο ήδη διαθέσιμο, ενώ από τις 18/10 κάνει πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος με νέα επεισόδια, καθώς μια απόφαση ζωής συνεχίζει να ανατρέπει τα πάντα!

Από τις ξένες σειρές ξεχωρίζουν οι «Μrs Wilson» (BBC) και «Τhe Larkins», ενώ πληθώρα νέων ταινιών βρίσκονται στο ERTFLIX app για να επιλέξετε ανάλογα με τη διάθεσή σας, όπως «Η Άλλη Όψη της Ελπίδας», ο «Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ και το «Perfect Strangers».

Για τους μικρούς μας φίλους, τι καλύτερο από το «Σούπερ Ήρωες στο Σχολείο», σειρά κινουμένων σχεδίων, παραγωγής ΗΠΑ 2021.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΤΟ NETFLIX

«PAIN HUSTLERS»

Μια γυναίκα ψάχνοντας απεγνωσμένα δουλειά για να μεγαλώσει την κόρη της, μπαίνει στον κόσμο της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά στ’ αλήθεια δεν ξέρει που έμπλεξε. All star cast, με Έμιλι Μπλαντ, Κρις Έβανς, Άντι Γκαρσία και Κάθριν Ο’ Χάρα στο «PAIN HUSTLERS’» του Netflix, την feelgood ταινία αυτού του φθινοπώρου.