Η Vans λανσάρει την συλλογή των Classics “Made for the Makers”

Η Vans, το αυθεντικό brand ένδυσης και υπόδησης, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα action sports, ανακοινώνει το λανσάρισμα της συλλογής Made for the Makers, η οποία γιορτάζει τους καθημερινούς δημιουργικούς εκφραστές και τις ποικίλες δημιουργικές αναζητήσεις τους στους τομείς της τέχνης, μουσικής, action sports και street κουλτούρας.

Η συλλογή της Vans, Made for the Makers, αποτελείται από τα κλασικά icon μοντέλα της Vans ειδικά σχεδιασμένα για σκληρές δουλειές και απευθύνεται στις δημιουργικές κοινότητες. Για τον καλλιτέχνη, τον κατασκευαστή σανίδων surf, τον barber, τον γραφίστα, τον tattoo artist ή τον chef, η συλλογή Made for the Makers δημιουργήθηκε για να μεγιστοποιήσει την άνεση έτσι ώστε οι “makers” να μπορούν να κάνουν ό, τι αγαπούν όλη μέρα, καθημερινά, χωρίς να θυσιάζουν το προσωπικό τους στυλ.

Η συλλογή διαθέτει τα αγαπημένα μας Classic icons, σε μία κομψή ολόμαυρη εκτέλεση – συγκεκριμένα περιλαμβάνει το Sk8-Hi Reissue UC, το Old Skool UC, το Authentic UC και το Classic Slip-On UC. Κάθε μοντέλο, διαθέτει vulcanized πάτο για αυξημένη πρόσφυση, το πάνω μέρος του αποτελείται από ειδικό Vansguard ύφασμα για να απωθεί το νερό και τους λεκέδες, καθώς και UltraCush πάτο για να προσφέρει άνεση και καλύτερη ανατομία όλη τη διάρκεια της ημέρας.

H συλλογή Made for the Makers είναι διαθέσιμη στο official κατάστημα της Vans στο The Mall Athens.