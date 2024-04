Σε ένα σουρεαλιστικό και μακάβριο επεισόδιο που φέρνει στο νου σκηνές από τη μαύρη κωμωδία «Τρελό Weekend στου Μπέρνι», μια γυναίκα στη Βραζιλία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση του πρόσφατα πεθαμένου θείου της για να λάβει δάνειο από μια τράπεζα.

Η γυναίκα αυτή στη Βραζιλία, μετέφερε τον νεκρό θείο σε αναπηρικό καροτσάκι, παρουσιάζοντάς τον ως ζωντανό, και απευθύνθηκε σ’ αυτόν ενώπιον των τραπεζικών υπαλλήλων λέγοντάς του να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα.

in Rio de Janeiro Brazil a women (Érika de Souza Vieira Nunes) took the corpse of an elderly man into a bank to try to take out a loan of R$17,000 (USD $3,400), local Brazil media reported.

Suspicious bank employees filmed the incident and called the police.… pic.twitter.com/kzEzG6ORBP

