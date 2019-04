Wings for Life World Run: Tρέξε για αυτούς που δε μπορούν! Ένα θετικό μήνυμα!

Wings for Life World Run: Tρέξε για αυτούς που δε μπορούν! Ένα θετικό μήνυμα!

Ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου Wings for Life World Run επιστρέφει για έκτη συνεχόμενη χρονιά, στις 5 Mαΐου 2019, στις 14:00 (ώρα Ελλάδος), συνεχίζοντας να μεταδίδει το θετικό του μήνυμα σε όλο τον κόσμο, παρακινώντας εκατομμύρια κόσμου ανά την υφήλιο να τρέξουν στη θέση αυτών που ένας τραυματισμός στον νωτιαίο μυελό τους το απαγόρευσε!

Γίνε και εσύ μέρος αυτού του Παγκόσμιου αγώνα δρόμου τρέχοντας, μέσω της εφαρμογής Wings For Life World Run (μπορείς να την βρεις στο App Store και στο Google Play), όπου και αν βρίσκεσαι. Είτε είσαι δρομέας αποστάσεων, είτε το τρέξιμο είναι το χόμπυ σου ή απλά θέλεις να τρέξεις συμβολικά, μπορείς να προσφέρεις έμπρακτα βοήθειά και ελπίδα σε αυτούς που τη χρειάζονται!

Ένα χτύπημα της μοίρας, αποτέλεσμα ενός ατυχήματος που είχε το παιδί του, ώθησε τον Heinz Kinigadner -2 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή motocross να ιδρύσει το 2004, μαζί με τον φίλο του Dietrich Mateschitz -ιδρυτή του Red Bull Energy Drink, το ερευνητικό Ίδρυμα Wings for Life, με στόχο την ανεύρεση θεραπείας για όσους ζουν για μια ζωή με τις δραματικές συνέπειες που επιφέρει ένας τραυματισμός στο νωτιαίο μυελό. Για το σκοπό αυτό, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί κορυφαία επιστημονικά έργα και κλινικές μελέτες παγκοσμίως, και οργανώνει κάθε χρόνο ένα Παγκόσμιο αγώνα δρόμου για την μεγιστοποίηση των donations. Το 100% των εσόδων από το Wings for Life World Run κατατίθενται στο Ίδρυμα Wings for Life.

Φέτος, στο Wings For Life World Run, θα πραγματοποιηθούν 12 οργανωμένοι αγώνες ανά την υφήλιο σε Αυστραλία, Αυστρία, Βραζιλία, Κροατία, Γεωργία, Γερμανία, Πολωνία, Νότιο Αφρική, Ελβετία, Ταιβάν, Τουρκία και Η.Π.Α. με ταυτόχρονη εκκίνση και έναν Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Για όλους τους υπόλοιπους, η συμμετοχή μπορεί να γίνει μέσω του App Wings For Life World Run (App Store και Google Play), με registration που ισοδυναμεί με donation.

Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και…

ΤΡΕΞΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του ιδρύματος Wings For Life εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Wings For Life World Run και τους πολλαπλούς τρόπους να στηρίξεις την ενέργεια εδώ.