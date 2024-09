Τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024, η Little Secrets Natural Cosmetics διοργάνωσε ένα privé PR event στο πολυτελές κέντρο αισθητικής Afrodite’s Beauté, όπου οι καλεσμένες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες της εταιρείας: το Candle Massage. Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε με τα signature κεριά μασάζ της σειράς Selene, Polynoe, Aurora και Vanilla Cream, χαρίζοντας στις παρευρισκόμενες την απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Στο event παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της ομορφιάς και των μέσων ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών, γνωστές beauty editors από κορυφαία περιοδικά μόδας και sites όπως οι Βίκυ Χριστοπούλου, Σοφία Ιωάννου, Μαρία Δεληγιαννάκη, Έφη Ανέστη, Έρη Καραμιχαλού, Παυλίνα Μητροφάνη και Ειρήνη Νόστη, Κατερίνα Μαντά. Επίσης, άνθρωποι από τον χώρο της τηλεόρασης και δημοσιογράφοι, όπως οι Μάρτζυ Λαζάρου, Γωγώ Φαρμάκη, Στέλλα Γιαμπουρά και Ελισάβετ Αινατζίογλου. Το παρόν έδωσαν και γνωστές Beauty και Fashion influencers όπως οι Λία Μπαρόλα, Ευτυχία Λαζάρου, Άννα Γκίκα, Ρούλα Μαρινοπούλου, Στέλλα Αλεξανδρίδου, Αντζέλικα Γιασεμή, Ιωάννα Βλάχου, Δημητρα Γιαννακοπούλου, Τατίαννα Ζιάβρα και Ζωή Βλάχου.

Τις μαγικές στιγμές του event αποτύπωσε η καταξιωμένη φωτογράφος Κλεονίκη Παναγιωτοπούλου, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα που ανέδειξαν την ατμόσφαιρα χαλάρωσης και πολυτέλειας του candle massage. Η εμπειρία του Candle Massage ξεχώρισε για την χαλαρωτική του δράση και την αίσθηση ευεξίας που προσέφερε, χάρη στα 100% φυσικά προϊόντα της Little Secrets Natural Cosmetics. Όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μοναδικά προϊόντα της σειράς και να ενημερωθούν για τη χρήση τους από καταρτισμένους επαγγελματίες του χώρου.

Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν στο event, οι θεραπείες Candle Massage της Little Secrets Natural Cosmetics είναι διαθέσιμα σε 20 επιλεγμένα κέντρα αισθητικής – Signature Candle Massage Points – σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτά τα αποκλειστικά σημεία μπορείτε να απολαύσετε την απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης και περιποίησης. Επισκεφθείτε τα κέντρα αισθητικής The Beauty Source, Άγιος Δημήτριος, MF Beauty Salon, Μαρούσι, Bioline, Αθήνα, Afrodites Beaute, Περιστέρι, Ρακοπούλου Ηλιάνα, Αμύνταιο Φλώρινας, EL le Beauty, Ναύπακτος, The Beauty House, Μυτιλήνη, Glamour, Αλιβέρι, Εύβοια, Mantela Estetica, Λάρισα, Beauty Story, Θεσσαλονίκη, Secret of Beauty all about spa, Θεσσαλονίκη, Elegant Beauty – Κάλυμνος, Αγάθου Beauty & Spa, Ζευγολατιό, Κόρινθος, Skin Health by Valina, Καλαμάτα, Φλώρα Κρητικού, Αντίπαρος, Beauty Secrets, Κιλκίς, Ομορφοκόρες, Ρόδος, Benessere, Αίγιο, Τotal Berma Beauty, Ζάκυνθος, Αρχοντάκη Μαριλένα, Χανιά. και αφεθείτε στα χέρια των εξειδικευμένων αισθητικών, ανακαλύπτοντας τα μυστικά ομορφιάς της Little Secrets Natural Cosmetics.