Ο Schwarzkopf, με περισσότερα από 120 χρόνια εμπειρίας και καινοτομίας στην περιποίηση και το styling των μαλλιών, συμμετείχε ως silver χορηγός στη μεγαλύτερη γιορτή ευεξίας, προσωπικής ενδυνάμωσης και fitness της χρονιάς, στο Be Well Festival υπό τη διοργάνωση του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα. Από την κορυφαία εκδήλωση, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Schwarzkopf με τα αγαπημένα brands Gliss και Taft, τονίζοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία των μαλλιών στην έκφραση κάθε πτυχής του εαυτού μας αναδεικνύοντας την μοναδικότητα και την διαφορετικότητα του καθενός.

Σε ένα διήμερο γεμάτο γυμναστική, ενημερωτικά σεμινάρια, σωματική και πνευματική ενδυνάμωση, οι δύο μάρκες του Schwarzkopf, Gliss και Taft, πρόσφεραν στους επισκέπτες hair tips για την σωστή περιποίηση και το styling των μαλλιών τους. Χάρισαν ομορφιά και αυτοπεποίθηση σε κάθε επισκέπτη δίνοντας του την ευκαιρία να κάνει γρήγορα hair looks και να δοκιμάσει τα προϊόντα μαλλιών. Η νέα εποχή του Schwarzkopf και το μήνυμα «For Every You», επιβεβαιώνει ότι το “ταξίδι” προς την ενδυνάμωση και την αυτοπεποίθηση συνδέεται και με τη δύναμη που κρύβουν τα μαλλιά μας, προβάλλοντας την ξεχωριστή ταυτότητα όλων μας! Ο Schwarzkopf δεσμεύεται να προσφέρει προϊόντα περιποίησης και styling μαλλιών που καλύπτουν κάθε ανάγκη, δίνοντας έμπνευση για να αποκαλύψουμε τον πραγματικό μας εαυτό!

Πιο δυνατά μαλλιά, πιο δυνατές και εσείς!