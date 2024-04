Σύμμαχο στον έλεγχο των μαλλιών της, επιλέγει η Ελεονώρα Μελέτη τη νέα σειρά Taft από το Schwarzkopf! Τα μαλλιά της είναι σήμα κατατεθέν της! Από μια απλή κοτσίδα μέχρι απαλές μεταξένιες μπούκλες, της δίνουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται κάθε στιγμή της ημέρας! Η Taft Νο1 μάρκα Styling στην Ευρώπη λανσάρει τα νέα της hairsprays και αφρούς μαλλιών, ενώ ανανεώνει τα gels της, καλύπτοντας κάθε ανάγκη των look της Ελεονώρας, αλλά και κάθε γυναίκας για χτενίσματα με τέλειο κράτημα και σχήμα που διαρκεί σε κάθε περίσταση.

Μπροστά και πίσω από τις κάμερες, η Ελεονώρα Μελέτη εμπιστεύεται την Taft για μαλλιά λαμπερά και με ταυτότητα. Ως το νέο πρόσωπο της Taft από το Schwarzkopf, θα μοιραστεί μαζί με το κοινό της την εμπειρία της με τη νέα σειρά προϊόντων styling Τaft μαζί με εύκολα και γρήγορα hair beauty & styling tips για ξεχωριστά look με όγκο και φυσική κίνηση που κάθε μια μπορεί να κάνει μόνη στο σπίτι της! Μέσα από videos, posts & stories στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media θα αναδείξει τη σημασία των προσεγμένων και εξειδικευμένων προϊόντων styling Τaft στην καθημερινότητα της.

Για να αποκτήσουν και τα δικά σου μαλλιά ταυτότητα, αφέσου στην περιποίηση και φροντίδα της Taft και δες και εσύ πως θα απογειώσεις το look σου, όπως η Ελεονώρα!

Τα μαλλιά μας έχουν τώρα ταυτότητα: For Every You!

@schwarzkopf

Tip: Δημιούργησε και εσύ τη δική σου For Every You Σιλουέτα με το φίλτρο «SK Silhouette” που θα βρεις στο Instagram & Facebook και γίνε μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας του Schwarzkopf.