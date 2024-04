Μια μοναδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για την επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς προϊόντων styling Taft, με την υπογραφή του Schwarzkopf. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ από τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν πρώτοι τη νέα σειρά προϊόντων styling της Taft αλλά και να γνωρίσουν το νέο κεντρικό πρόσωπο του brand, Ελεονώρα Μελέτη.

H Ελληνίδα brand ambassador της Taft, Ελεονώρα Μελέτη μοιράστηκε την εμπειρία της και το πάθος της για τα μαλλιά, αλλά και τη δύναμη που κρύβεται μέσα σε κάθε γυναίκα και κάθε πτυχή της. Στην εκδήλωση ανακοινώθηκε και η υποστήριξη του brand στην ΜΚΟ Women On Top, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εργασιακή Συμβουλευτική» με στόχο την στήριξη και ενδυνάμωση γυναικών από ευάλωτες ομάδες να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Η κα Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια του οργανισμού, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε γυναίκες κάθε ηλικίας που θέλουν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η Taft μαγνήτισε τα βλέμματα μέσα από μια ξεχωριστή πασαρέλα, όπου οι καλεσμένοι παρακολούθησαν πως μπορούν εύκολα και απλά να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο των μαλλιών τους και να δημιουργήσουν τα χτενίσματα που επιθυμούν κάθε στιγμή της ημέρας! Η Στρατηγούλα Βαμβαλή, Marketing Director της Henkel Consumer Brands Ελλάδας και Κύπρου, και η Ειρήνη Κωνσταντινίδου, Senior Brand Manager, Henkel Consumer Brands Ελλάδας και Κύπρου, επισφράγισαν τη νέα εποχή του Schwarzkopf με το νέο μήνυμα της καμπάνιας “Schwarzkopf – For Every You”, ενώ όλοι οι καλεσμένοι κλήθηκαν να απαθανατίσουν τη δική τους «For Every You Σιλουέτα», σήμα κατατεθέν του Schwarzkopf, και να αποκτήσουν τη δική τους Taftοτητα στη νέα εποχή του brand.

Η Taft είναι εδώ για να αναδείξει κάθε πτυχή της ταυτότητας σας και των μαλλιών σας και να σας συνοδεύσει σε κάθε στιγμή κρατώντας το κεφάλι ψηλά. Κάθε μέρα με την Taft είναι μια ευκαιρία να αναδείξετε τον εαυτό σας με στυλ και αυτοπεποίθηση!

Τα μαλλιά μας έχουν τώρα Taftότητα!

@schwarzkopf